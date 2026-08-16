ДМАНИСИ На чтение: 1 минута

ДМАНИСИ - археологический памятник при слиянии рек Машавера и Пинезаури, в 85 км юго-восточнее Тбилиси.

Ис­сле­до­ва­ния 1936-1937 годов (Л.В. Мус­хе­ли­шви­ли), про­дол­же­ны с 1960 года (В.В. Джа­па­рид­зе, Д.Д. Ко­па­лиа­ни и другими). В ран­не­па­ле­о­ли­тических озёр­ных от­ло­же­ни­ях Дманиси вместе с ка­мен­ными ору­диями в 1991-2002 годы об­на­ру­же­ны фраг­мен­ты 5 че­ре­пов с чер­та­ми Homo ergaster/Homo erectus и Homo habilis/ру­дольф­ско­го че­ло­ве­ка (1,8-1,7 млн. лет на­зад) - сви­де­тель­ст­во древ­ней­шей ми­гра­ции че­ло­ве­ка из Аф­ри­ки в Азию (ве­ро­ят­но, ещё до окон­чательного фор­ми­ро­ва­ния Homo er­gas­ter). Есть на­ход­ки брон­зо­во­го и ран­не­го же­лез­но­го ве­ков. В VI-VII века Дманиси - центр сель­ской ок­ру­ги (ис­сле­до­ва­лись мо­гиль­ни­ки ), здесь рас­по­ла­га­лась епис­коп­ская ка­фе­дра. В X-XI века стал го­ро­дом, рас­цвет ко­то­ро­го при­хо­дит­ся на XI-XIII века. Раз­ру­шен во вре­мя на­шест­вия Ти­му­ра, с конца XIV - начала XV веков су­щест­во­вал как се­ло (здесь рас­по­ла­га­лась ре­зи­ден­ция кня­зей Ор­бе­лиа­ни) - за­пу­сте­ло в XVIII веке по­сле на­бе­гов лез­гин. Пло­щадь ук­ре­п­лён­ной час­ти 13 га, в её юго-западной час­ти на­хо­дит­ся ци­та­дель с баш­ней и двор­цовы­ми со­ору­же­ния­ми XIII века. В го­ро­де ис­сле­до­ва­ны ба­ни, под­зем­ный тон­нель, до­ма (од­но- и двух­этаж­ные, ка­мен­ные, с че­ре­пич­ны­ми кры­ша­ми и кир­пич­ны­ми по­ла­ми), церк­ви, ме­четь, пе­чи для вы­печ­ки хле­ба, ке­ра­ми­че­ская, куз­неч­ная, сте­коль­ная мас­тер­ские, мо­гиль­ни­ки. По­сле 1244 года здесь су­ще­ст­во­вал мо­нет­ный двор (мо­не­ты Да­ви­да Нари­на и другие). К югу от го­ро­да - мо­гиль­ник с хри­сти­ан­ски­ми (XII-XIII веков) и му­суль­ман­ски­ми (XIII-XIV веков) по­гре­бе­ния­ми (грун­то­вые и ка­мен­ные ящи­ки), пе­ре­крыв­ший мо­гиль­ник брон­зо­во­го и ран­не­го же­лез­но­го ве­ков. Сре­ди на­хо­док - мо­не­ты, стек­лян­ные брас­ле­ты, ме­ст­ная и при­воз­ная фа­ян­со­вая по­су­да, гла­зу­ро­ван­ная мо­но­хром­ная и по­ли­хром­ная ке­ра­ми­ка , гли­ня­ные сфе­ро­ко­ну­сы, мно­го­числ. над­пи­си и рель­е­фы, клад из зо­ло­тых и се­реб­ря­ных ви­соч­ных под­ве­сок, зо­ло­то­го ку­ло­на, се­реб­ря­ных диа­де­мы и других час­тей го­лов­но­го убо­ра, брас­ле­тов. Со­хра­ни­лись: трёх­не­фная ба­зи­ли­ка Сио­ни - ка­фед­раль­ный храм дма­нис­ских епи­ско­пов (VII век, вос­ста­нов­лен в начале XVIII века) с при­тво­ром, бо­га­то ук­ра­шен­ным резь­бой (1213-1222 годы, скульп­тор Тев­дос Кал­на­пе­тисд­зе); ма­лая цер­ковь, ниж­няя часть от­дель­но стоя­щей ко­ло­коль­ни (обе по­строй­ки - XIII век). На го­ро­ди­ще - руи­ны городских во­рот, ме­че­ти с ми­на­ре­том, мед­ре­се , ам­ба­ров и другие. Об­ра­зец средневековой гражданской ар­хи­тек­ту­ры - ба­ни (XIII-XIV века). Близ Дманиси - од­но­имённый го­род. Население 2,8 тысячи человек (2007), пред­прия­тия пи­ще­вой про­мыш­лен­но­сти.

Иллюстрация:

Фото П.С. Павлинова

Дма­ни­си. Ба­зи­ли­ка Сио­ни. VII в.

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