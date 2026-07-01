ДИЗРАЭЛИ БЕНДЖАМИН

ДИЗРАЭЛИ (Disraeli) БЕНДЖАМИН - 1-й граф Биконсфилд, британский государственный и политический деятель, писатель.

Ро­дил­ся в со­стоя­тель­ной еврейской се­мье, в 1817 году при­нял анг­ли­кан­ст­во . В 1821-1825 годы ра­бо­тал в кон­то­ре стряп­че­го, го­то­вясь к юри­дической карь­е­ре, за­тем за­нял­ся ли­те­ра­турной дея­тель­но­стью. С 1837 года член пар­ла­мен­та от пар­тии то­ри. В начале 1840-х годов воз­гла­вил груп­пу «Мо­ло­дая Анг­лия», чле­ны ко­то­рой кри­ти­ко­ва­ли фаб­рич­ную сис­те­му, бы­ли сто­рон­ни­ка­ми уси­ле­ния вла­сти ко­ро­ля, Церк­ви и ари­сто­кра­тии. Дизраэли вы­сту­пал про­тив про­грам­мы сво­бод­ной тор­гов­ли пра­ви­тель­ст­ва Р. Пи­ля , от­ме­ны хлеб­ных за­ко­нов (1846). В 1848 году из­бран ли­де­ром пар­ла­мент­ской фрак­ции то­ри, спо­соб­ст­во­вал спло­че­нию и ор­га­ни­зационному ук­ре­п­ле­нию пар­тии. В 1860-1870-х годах сыг­рал боль­шую роль в пре­об­ра­зо­ва­нии пар­тии то­ри в Кон­сер­ва­тив­ную пар­тию Ве­ли­ко­бри­та­нии . В 1852, 1858-1859, 1866-1868 годы за­ни­мал пост министра фи­нан­сов в пра­ви­тель­ст­вах Э. Дж. Дж. Дер­би. В 1867 году со­дей­ст­во­вал про­ве­де­нию пар­ла­мент­ской ре­фор­мы, зна­чи­тель­но уве­ли­чив­шей чис­ло из­би­ра­те­лей. В феврале - декабре 1868 года и 1874-1880 годы пре­мьер-министр, про­вёл ряд со­ци­аль­ных ре­форм: рас­ши­ре­ние прав тред-юнио­нов, ле­га­ли­за­ция мир­но­го пи­ке­ти­ро­ва­ния, ли­к­ви­да­ция городских тру­щоб, улуч­ше­ние са­ни­тар­но­го со­стоя­ния го­ро­дов. Пра­ви­тель­ст­во Дизраэли про­во­ди­ло ак­тив­ную внеш­нюю по­ли­ти­ку, на­прав­лен­ную на рас­ши­ре­ние Бри­тан­ской им­пе­рии и ук­ре­п­ле­ние ме­ж­ду­народных по­зи­ций стра­ны. В 1874 году Ве­ли­ко­бри­та­ния за­хва­ти­ла острова Фид­жи, в 1877 году - бур­скую провинцию Транс­ва­аль, в 1878-1880 годы ве­ла 2-ю анг­ло-афганскую вой­ну (смотреть Анг­ло-аф­ган­ские вой­ны ). В 1875 году ка­би­нет Дизраэли в об­ход пар­ла­мен­та при­об­рёл па­кет ак­ций Су­эц­ко­го ка­на­ла, что по­зво­ли­ло Ве­ли­ко­бри­та­нии по­ста­вить под свой кон­троль этот важ­ней­ший стра­те­гический пункт на пу­ти в Ин­дию. Дизраэли поль­зо­вал­ся ува­же­ни­ем и дру­же­ским рас­по­ло­же­ни­ем ко­ро­ле­вы Вик­то­рии. В 1876 году пар­ла­мент по ини­циа­ти­ве Дизраэли при­нял за­кон, про­воз­гла­сив­ший британскую ко­ро­ле­ву им­пе­рат­ри­цей Ин­дии. Во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов (см отреть Рус­ско-­ту­рец­кие вой­ны ) Дизраэли ди­пло­ма­тическими сред­ст­ва­ми под­дер­жи­вал Тур­цию. На Бер­лин­ском кон­грес­се 1878 года до­бил­ся уп­ро­че­ния британских по­зи­ций в Восточном Сре­ди­зем­но­мо­рье, вы­ну­див Тур­цию ус­ту­пить остров Кипр.

В 1876 году Дизраэли по­жа­ло­ван ти­ту­лом гра­фа Би­конс­фил­да; в 1876-1881 годы ли­дер кон­сер­ва­то­ров в Па­ла­те лор­дов. В 1880 году, по­сле по­ра­же­ния Кон­сер­ва­тив­ной пар­тии на вы­бо­рах, пра­ви­тель­ст­во Дизраэли уш­ло в от­став­ку.

Литературная ак­тив­ность Дизраэли, ав­то­ра около 20 ро­ма­нов, при­хо­дит­ся пре­имущественно на 1830-1840-е годы. Пер­вый ро­ман Дизраэли «Ви­ви­ан Грей» («Vivian Grey», 1826-1827), вы­шед­ший ано­ним­но, - о по­ли­тических и лю­бов­ных по­хо­ж­де­ни­ях скеп­ти­че­ски на­стро­ен­но­го мо­ло­до­го че­ло­ве­ка; «Кон­та­ри­ни Фле­минг» («Contarini Fleming», 1832) - о ста­нов­ле­нии по­эта, це­ни­те­ля кра­со­ты. Ро­ман «Ген­ри­ет­та Темпл» («Henrietta Temple»), а так­же ро­ман «Ве­не­ция» («Ve­netia», оба 1837), обыг­ры­ваю­щий эле­мен­ты био­гра­фий Дж. Бай­ро­на, П.Б. Шел­ли, - ме­ло­дра­ма­тической ис­то­рии люб­ви. В ро­ма­нах «Ко­нин­гс­би, или Мо­ло­дое по­ко­ле­ние» («Coningsby, or The new generation», 1844), «Си­би­ла, или Две на­ции» («Sybil, or The two nations», 1845, русский перевод 1878), «Тан­кред, или Но­вый кре­сто­вый по­ход» («Tancred, or The new crusade», 1847), со­ста­вив­ших три­ло­гию «Мо­ло­дая Анг­лия» («Young England»), ме­ло­дра­ма­тические сю­же­ты, ка­ри­ка­тур­ное изо­бра­же­ние ре­аль­ных ис­то­рических лиц, опи­са­ние эк­зо­тических мест со­че­та­ют­ся с со­ци­аль­но-по­ли­тическими раз­мыш­ле­ния­ми о не­об­хо­ди­мо­сти ре­фор­мы пар­тии то­ри, вы­ра­же­ни­ем оп­ре­де­лён­но­го со­чув­ст­вия к чар­тиз­му.

Сочинения :

Vindication of the English constitution, in a letter to a noble and learned Lord. L., 1835;

Рим­ские про­ис­ки. СПб., 1871. Ч. 1-3;

Lothair. N. Y., 1878;

Эн­ди­ми­он. СПб., 1881. Т. 1-3;

Да­вид Аль­рой. Од., 1915;

Novels and tales. L., 1926-1927. Vol. 1-12;

Venetia. N. Y., 1976. Vol. 1-2;

Letters. Toronto; L., 1982-2004. Vol. 1-7;

The young duke. L., 2004; The early novels. L., 2004. Vol. 1-6.

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