ДИЗРАЭЛИ БЕНДЖАМИН
ДИЗРАЭЛИ (Disraeli) БЕНДЖАМИН - 1-й граф Биконсфилд, британский государственный и политический деятель, писатель.
Родился в состоятельной еврейской семье, в 1817 году принял англиканство. В 1821-1825 годы работал в конторе стряпчего, готовясь к юридической карьере, затем занялся литературной деятельностью. С 1837 года член парламента от партии тори. В начале 1840-х годов возглавил группу «Молодая Англия», члены которой критиковали фабричную систему, были сторонниками усиления власти короля, Церкви и аристократии. Дизраэли выступал против программы свободной торговли правительства Р. Пиля, отмены хлебных законов (1846). В 1848 году избран лидером парламентской фракции тори, способствовал сплочению и организационному укреплению партии. В 1860-1870-х годах сыграл большую роль в преобразовании партии тори в Консервативную партию Великобритании. В 1852, 1858-1859, 1866-1868 годы занимал пост министра финансов в правительствах Э. Дж. Дж. Дерби. В 1867 году содействовал проведению парламентской реформы, значительно увеличившей число избирателей. В феврале - декабре 1868 года и 1874-1880 годы премьер-министр, провёл ряд социальных реформ: расширение прав тред-юнионов, легализация мирного пикетирования, ликвидация городских трущоб, улучшение санитарного состояния городов. Правительство Дизраэли проводило активную внешнюю политику, направленную на расширение Британской империи и укрепление международных позиций страны. В 1874 году Великобритания захватила острова Фиджи, в 1877 году - бурскую провинцию Трансвааль, в 1878-1880 годы вела 2-ю англо-афганскую войну (смотреть Англо-афганские войны). В 1875 году кабинет Дизраэли в обход парламента приобрёл пакет акций Суэцкого канала, что позволило Великобритании поставить под свой контроль этот важнейший стратегический пункт на пути в Индию. Дизраэли пользовался уважением и дружеским расположением королевы Виктории. В 1876 году парламент по инициативе Дизраэли принял закон, провозгласивший британскую королеву императрицей Индии. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов (смотреть Русско-турецкие войны) Дизраэли дипломатическими средствами поддерживал Турцию. На Берлинском конгрессе 1878 года добился упрочения британских позиций в Восточном Средиземноморье, вынудив Турцию уступить остров Кипр.
В 1876 году Дизраэли пожалован титулом графа Биконсфилда; в 1876-1881 годы лидер консерваторов в Палате лордов. В 1880 году, после поражения Консервативной партии на выборах, правительство Дизраэли ушло в отставку.
Литературная активность Дизраэли, автора около 20 романов, приходится преимущественно на 1830-1840-е годы. Первый роман Дизраэли «Вивиан Грей» («Vivian Grey», 1826-1827), вышедший анонимно, - о политических и любовных похождениях скептически настроенного молодого человека; «Контарини Флеминг» («Contarini Fleming», 1832) - о становлении поэта, ценителя красоты. Роман «Генриетта Темпл» («Henrietta Temple»), а также роман «Венеция» («Venetia», оба 1837), обыгрывающий элементы биографий Дж. Байрона, П.Б. Шелли, - мелодраматической истории любви. В романах «Конингсби, или Молодое поколение» («Coningsby, or The new generation», 1844), «Сибила, или Две нации» («Sybil, or The two nations», 1845, русский перевод 1878), «Танкред, или Новый крестовый поход» («Tancred, or The new crusade», 1847), составивших трилогию «Молодая Англия» («Young England»), мелодраматические сюжеты, карикатурное изображение реальных исторических лиц, описание экзотических мест сочетаются с социально-политическими размышлениями о необходимости реформы партии тори, выражением определённого сочувствия к чартизму.
Сочинения:
Vindication of the English constitution, in a letter to a noble and learned Lord. L., 1835;
Римские происки. СПб., 1871. Ч. 1-3;
Lothair. N. Y., 1878;
Эндимион. СПб., 1881. Т. 1-3;
Давид Альрой. Од., 1915;
Novels and tales. L., 1926-1927. Vol. 1-12;
Venetia. N. Y., 1976. Vol. 1-2;
Letters. Toronto; L., 1982-2004. Vol. 1-7;
The young duke. L., 2004; The early novels. L., 2004. Vol. 1-6.
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