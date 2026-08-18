ДИВРИГИ
ДИВРИГИ (тур. Divriği) - город в центральной части Турции в иле Сивас.
Население 12,9 тысяч человек (2006). Расположен на р. Чалты (бассейн Евфрата).
Упоминается с середины IX века как Тефрика, столица государства павликиан. Захвачен византийцами в 879 году, сельджуками - после битвы при Манцикерте в 1071 году; захвачен и разграблен монголами во второй половине XIII века. В составе Османской империи с 1516 года.
Над городом возвышается полуразрушенный средневековый замок. Главная достопримечательность - возведённый в 1228-1229 годах под руководством мастера Хурремшаха из Ахлата комплекс Большой мечети (5-нефный молитвенный зал с аркадами на столбах; минбар из эбенового дерева - 1240/41, мастер Ахмад ибн Ибрахим ат-Тифлиси) и госпиталя (крытый дворик с 4 сводчатыми айванами и мавзолеем); оба здания отличаются разнообразием сводов и каменными порталами, пышно украшенными резьбой. Ансамбль внесён в список Всемирного наследия. Среди других архитектурных памятников: мечеть Кале-Джами (1180/81), мавзолеи (преимущественно шатровые каменные на 8-угольном основании), в том числе Ситт Малик Тюрбеси, эмира Камар ад-Дина (оба 1192-1196).
Иллюстрация:
Дивриги. Западный портал Большой мечети. 1228-1229. Архив БРЭ.