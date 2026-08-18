ДИВРИГИ

ДИВРИГИ (тур. Divriği) - город в центральной части Турции в иле Сивас.

Население 12,9 тысяч человек (2006). Рас­по­ло­жен на р. Чал­ты (бас­сейн Ев­фра­та).

Упо­ми­на­ет­ся с середины IX века как Теф­ри­ка, сто­ли­ца го­су­дар­ст­ва пав­ли­ки­ан. За­хва­чен ви­зан­тий­ца­ми в 879 году, сель­джу­ка­ми - по­сле бит­вы при Ман­ци­кер­те в 1071 году; за­хва­чен и раз­граб­лен мон­го­ла­ми во второй половине XIII века. В со­ста­ве Ос­ман­ской им­пе­рии с 1516 года.

Над го­ро­дом воз­вы­ша­ет­ся по­лу­раз­ру­шен­ный средневековый за­мок. Главная дос­то­при­ме­ча­тель­ность - воз­ве­дён­ный в 1228-1229 годах под руководством мас­те­ра Хур­рем­ша­ха из Ах­ла­та ком­плекс Боль­шой ме­че­ти (5-не­фный мо­лит­вен­ный зал с ар­ка­да­ми на стол­бах; мин­бар из эбе­но­во­го де­ре­ва - 1240/41, мас­тер Ах­мад ибн Иб­ра­хим ат-Тиф­ли­си) и гос­пи­та­ля (кры­тый дво­рик с 4 свод­ча­ты­ми ай­ва­на­ми и мав­зо­ле­ем); оба зда­ния от­ли­ча­ют­ся раз­но­об­ра­зи­ем сво­дов и ка­мен­ны­ми пор­та­ла­ми, пыш­но ук­ра­шен­ны­ми резь­бой. Ан­самбль вне­сён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия. Сре­ди других ар­хитектурных па­мят­ни­ков: ме­четь Ка­ле-Джа­ми (1180/81), мав­зо­леи (пре­имущественно шат­ро­вые ка­мен­ные на 8-уголь­ном ос­но­ва­нии), в том числе Ситт Ма­лик Тюр­бе­си, эми­ра Ка­мар ад-Ди­на (оба 1192-1196).

Иллюстрация:

Див­ри­ги. За­пад­ный пор­тал Боль­шой ме­че­ти. 1228-1229. Архив БРЭ.