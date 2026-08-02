ДИВИТИСИЙ

ДИВИТИСИЙ (греч. διβητήσιον) - длинная шелковая туника, разновидность далматики, служившая церемониальным облачением высших сановников Византии, включая императоров.

Одевался с головы поверх нижней туники под лор, хламиду или сагион. Кроме пурпурных в источниках называются дивитисии красного, зеленого и белого цвета. Вышитые узоры покрывали ткань либо полностью, либо собирались в цветочный или розеточный орнамент ближе к краям. Широкие, свободные рукава стягивались под локтем или у запястья. У некоторых чинов дивитисий подпоясывался (Беляев. Т. 2. С. 53).

Этимологию слова «Дивитисий» предположительно возводят к латинскому dives (через генитивную форму divitis), что могло указывать как на богатство самого платья, так и на его носителя. Вероятно, дивитисий появился достаточно рано, потому как он использовался уже во времена императора Анастасия I (491-518) в качестве имперского облачения (Там же. С. 53). Часто дивитисий именовался стихарем, и если это отождествление верно, то можно делать вывод, что его носили не только императоры, но и магистры, примикирии и некоторые другие чины (Там же. С. 53). Местом хранения царских дивитисиев служил домовый храм святого Феодора, находившийся в северо-восточном углу Хрисотриклина, где хранились царские облачения и другие священные предметы (Беляев. Т. 1. С. 30-31).

Дивитисий неоднократно упоминается в сочинении «О церемониях византийского двора» императора Константина VII Багрянородного (X в.), где описывается как одежда «с золотой каймой» (στιχάριν διβητήσιν αὐρόκλαβον). Во время коронационного обряда император облачался в дивитисий и цицакий, затем сверху надевался сагион (De cerem. II 192. 23-25). Во время коронации (866) Василий I шел в скарамангии позади Михаила III, а к моменту венчания в Святой Софии он был переоблачен в дивитисий, пурпурные сандалии и хламиду. В пасхальный четверг для церемонии лобызания в Хрисотриклине цари облачались в дивитисий и цицакий (Const. Porphyr. De cerem. I 92. 20-21), на праздник Торжества Православия - в дивитисий (Ibid. 191. 25-26).

Пурпурный дивитисий надевался ими в день Рождества Христова и Богоявления (Ibid. 190. 3-4, 13-14), Благовещения, Успения и Рождества Пресвятой Богородицы (Ibid. 189. 17; I 190. 20; I 191. 32), Воздвижения Креста Господня (Ibid. 190. 28-29), в день памяти вмч. Димитрия Солунского (Ibid. 190. 30-31), празднования Собора архистратига Михаила (Ibid. 190. 32-1), в день своего рождения (De cerem. II 277. 7) и престольный праздник Новой великой церкви (Ibid. I 189. 29).

В белый дивитисий облачались на Светлой неделе, на празднование Преполовения, Вознесения, Пятидесятницы и Преображения (Ibid. 188. 10, 17-18; 189. 25, 32). Император был одет в дивитисий, когда производили кого-либо в чин патрикия (Беляев. Т. 2. С. 35). В дивитисий облачались протоспафарии-евнухи на празднование Богоявления (Const. Porphyr. De cerem. I 142. 27); белые дивитисий надевали на Преполовение Пятидесятницы (Ibid. 100. 32). Возводимые в сан новелиссима во время торжественной церемонии облачались в красные дивитисии (Ibid. II 227. 20), в сан куропалата - в пурпурные (Ibid. 230. 19). Со временем дивитисии, получившие наименование саккоса, стали носить и Византийской патриархи (Дмитриевский. Ставленник. С. 260-261).

На изображениях императора дивитисий не всегда легко отличить от скарамангия. Оба платья были вытканы золотом и имели схожую золотую выделку на плечах и по кайме. Наиболее существенные изменения дивитисий претерпел в XI-XII веках: заметно сузились рукава, золотое шитье подола, прежде изображавшееся простой горизонтальной линией, было продолжено по кайме обоих бортов вверх, заканчиваясь вышитыми медальонами.

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