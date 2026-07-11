ДИВАНИ

Дивани — каллиграфический стиль арабского письма, выработанный в Османской империи в XVI в. и использовавшийся, в том числе, народами, для которых арабский язык не являлся родным.

Был разработан в конце XV в. османским каллиграфом Ибрагимом Мунифом на основе персидско-турецкого письма. Буквы располагались тесно по отношению друг к другу и отличались сложным округло-ломаным начертанием. Наибольшую популярность Д. приобрел в XVII в., став излюбленным стилем при дворе Османских султанов, породив Д.-джали, наиболее известный как хумайюни («императорский» стиль).