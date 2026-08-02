ДИВАН

Диван — термин персидского происхождения, используемый в исламских странах в разных значениях.

Первоначально «Д.» назывался учрежденный халифом Омаром I (634—644) реестр лиц, получавших жалованье за военную службу или пенсии за особые заслуги перед исламской общиной (Д. ал-мукатила, или Д. ал-джунд). Позднее, при халифах- Омейядах , словом «Д.» стали называть и само учреждение, где хранились такие реестры. При Аббасидах термин «Д.» еще больше расширил свое значение и стал обозначением специализированных ведомств как центральной, так и провинциальной администрации: канцелярии, казначейства, военного, почтового, налогового и т. п. В Османской империи Д. назывался Государственный совет при султане (Д.-и хумаюн), членами которого были руководители основных ведомств и высшие сановники империи.

Термин «Д.» употреблялся также в сфере литературного творчества — в значении «сборник стихотворений» либо одного поэта, либо поэтов из одного племени. Составителями таких сборников выступали не только сами авторы, но и их почитатели или подражатели. В Д. отдельных поэтов стихи приводились либо в алфавитном порядке рифм, либо по темам, либо по размеру стихотворений — от длинных к коротким. В Д. того или иного племени Д. членов племени, занимавшихся поэтическим творчеством, следовали один за другим. Д. поздних авторов нередко включали в себя не только стихи, но и прозаическую часть.