ДИТРИХ МАРЛЕН

Немецкая и американская актриса и певица.

Ранние годы

Отцом будущей звезды экрана был бывший военный и офицер полиции Луис Эрих Отто Дитрих. Он имел простое происхождение, в отличие от своей супруги Вильгельмины Йозефины, в девичестве Фельзинг, чья семья владела ювелирным и часовым магазином. Мария Магдалена, позже ставшая использовать сокращение своего имени – Марлен, была второй дочерью Дитрихов. Старшая Элизабет родилась в 1900 году. Во время нацистского правления она с мужем принимала в своем кинотеатре и столовой надзирателей концлагеря, из-за чего Марлен официально не признавала наличие сестры, однако на самом деле никогда не прекращала общаться с Лизель.

Девочки рано потеряли отца - в 1907 году он скончался от сифилиса. Мать же была очень строгой с детьми, внушая им страх. При этом в семье было достаточно средств, и Марлен с сестрой получили отличное образование. Так, будущая актриса прекрасно владела французским и английским, чем была обязана домашним учителям. В том же 1907 году девочка начала учиться в школе имени Августы Виктории. Тем временем ее мать вторично вышла замуж за учителя Ульриха Бюнгера, оставив его через несколько лет ради аристократа и военного Эдуарда фон Лоша.

Помимо учебы, Марлен серьезно интересовалась музыкой, она стала брать уроки игры на фортепиано и лютне, но главной ее любовью стала скрипка. В 1914 году мать сочеталась браком с фон Лошем, который погиб на фронте через два года. Тогда Йозефина с дочерями перебралась в Дессау. Здесь Марлен продолжила ходить в школу, однако уже в 1917 году Дитрихи возвратились в Берлин.

В том же году юная Марлен первый раз вышла на сцену, участвуя в концерте Красного Креста, - она играла на скрипке. В течение года до весны 1918-го она обучалась в школе имени Виктории Луизы, однако оставила ее, не получив аттестата. Несколько лет она прожила в Веймаре, занимаясь скрипкой под руководством Роберта Райца. Мечтавшая о карьере скрипачки, девушка в 1921 году попыталась поступить в берлинскую Высшую музыкальную школу, но не смогла. Какое-то время после этого она подрабатывала в оркестре Д. Бечче, работавшем в кинотеатре, уже не рассчитывая на серьезную музыкальную карьеру.

Становление

В 1922 году безуспешно окончилась попытка Марлен стать студенткой актерской школы Макса Рейнхардта в Немецком театре. Однако ей стал давать уроки директор театра Бертольд Хельд, после него она обучалась вокалу у Оскара Даниэля, при этом учась танцевать и подрабатывая танцовщицей в кафе. В конце 1922 года состоялся дебют Марлен на театральной сцене: она сыграла эпизод в спектакле Немецкого театра «Ящик Пандоры». С помощью дяди по материнской линии девушка смогла попасть на пробы в кино. В 1923 году она исполнила свою первую кинороль в фильме «Таковы мужчины» Георга Якоби (играла служанку). Затем последовала следующая эпизодическая роль в картине «Трагедия любви». Вскоре встретившиеся на съемках Марлен и администратор Рудольф Зибер поженились. В 1924 году у пары появилась дочь Мария. Прожив вместе пять лет, Дитрих и Зибер расстались, однако при этом не развелись.

В 1927 году Марлен получила серьезную роль в картине «Кафе Электрик» (реж. Густав Учицки). Через год она сыграла главную роль в фильме «Целую вашу руку, мадам». Вскоре критики стали сравнивать молодую актрису с Гретой Гарбо. Сама Дитрих впоследствии отзывалась о своих киноработах 1920-х крайне критично. В 1928 году Марлен показала себя и как певица, выпустив пластинку «Это витает в воздухе».

1930 год стал знаковым для актрисы. Тогда она сыграла роль Лолы-Лолы в ставшем культовом фильме «Голубой ангел» режиссера Джозефа фон Штернберга. Эта работа сделала Дитрих, затмившую другую звезду картины Эмиля Яннингса, знаменитой. Песни, исполняемые Марлен в фильме, стали хитами, а сама Дитрих, прозванная Голубым ангелом, была на пороге мировой известности и признания.

Расцвет

В том же 1930 году актриса согласилась на работу в Голливуде с компанией «Paramount Pictures». Здесь вместе с Штернбергом она сделала шесть картин. За роль в первой из них «Марокко» (1930) она удостоилась номинации на «Оскар». Также с этого фильма пошла мода ношения женщинами брюк. Другими работами актрисы и режиссера стали фильмы «Обесчещенная» (1931), «Шанхайский экспресс» (1932), «Белокурая Венера» (1932), «Распутная императрица» (1934) и «Дьявол – это женщина» (1935).

В 1934 году на борту лайнера, плывущего из Европы в США, Марлен познакомилась с Эрнестом Хемингуэем . Вплоть до гибели писателя в 1961 году они питали друг к другу очень теплые чувства. По сути, это был роман в письмах, которыми они обменивались. В 1935 году актрисе посвятил свою песню («Марлен») Александр Вертинский.

В 1936 году министр пропаганды нацистской Германии Йозеф Геббельс предложил Дитрих всяческое содействие ее карьере на родине: она могла выбирать режиссеров и темы картин, при этом получая огромные гонорары. Однако кинодива отказалась от такого предложения, повторно сделав это и в 1937-м. Тогда же она подала запрос на получение гражданства Соединенных Штатов на имя Марии Магдалены Зибер. На 1937 год пришелся неудачный фильм Дитрих – «Ангел», после которого она не снималась два года. Осенью 1937 года в Италии она встретила уже знакомого ей Эриха Марию Ремарка , с которым у актрисы несколько лет длился серьезный и во многом трагический роман.

В 1939 году Дитрих стала американской гражданкой, после чего помогла добиться того же и Ремарку. Успешным стал ее фильм-вестерн того же года «Дестри снова в седле». С 1941 и по 1947 год продолжался роман Марлен с приехавшим во время войны в США Жаном Габеном. С 1943 года в течение нескольких лет актриса, оставив съемки, выступала как певица на фронтах Второй мировой в союзнических войсках. Сама она считала эти военные гастроли самым главным делом в своей жизни. Во второй половине 1940-х – 1950-х она получила несколько наград за свои заслуги, среди них американская медаль Свободы и французский орден Почетного легиона.

В 1945 году она навестила родину, где похоронила мать. До 1951 года Марлен активно снималась. Самым успешным ее фильмом этих лет стал «Зарубежный роман» Билли Уайлдера (1948). Также Дитрих выступала в роли радиоведущей и автора журнальных статей. С 1953 года она сосредоточилась в основном на весьма успешной карьере певицы и конферансье, реже показываясь на экранах. В 1960 году состоялись ее гастроли в ФРГ. Поразительно, но здесь зрители продемонстрировали ей свое весьма холодное отношение, считая ее чуть ли не предательницей. В 1961 году Дитрих сыграла в знаменитой картине Стэнли Крамера «Нюрнбергский процесс». В 1964 году очень успешно прошли гастроли актрисы в Москве и Ленинграде.

Последние годы

В 1975 году, выступая в сиднейской театре, Дитрих упала и получила перелом шейки бедра. Она проходила длительное лечение в США. В итоге ей пришлось завершить карьеру. Марлен обосновалась в Париже и стала вести весьма замкнутый образ жизни, не желая демонстрировать свою хромоту. Тогда же в 1970-е она написала свои воспоминания. В 1978 году она последний раз появилась в кино – в не имевшем успеха фильме «Прекрасный жиголо, бедный жиголо» с Дэвидом Боуи.

Все более замыкавшаяся в себе дива с трудом согласилась в 1982 году на документальный фильм о себе. Его режиссер Максимилиан Шелл брал у Марлен интервью, однако сниматься она отказалась. Фильм вышел в 1984 году.

Культовая актриса скончалась весной 1992 года во французской столице. На прощание с ней пришли свыше трех тысяч поклонников. Погребена рядом с матерью на берлинском кладбище Штубенраухштрассе.