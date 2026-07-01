ДИСТЛЕР

Основателем купеческой семьи Дистлер является Бенициан . По происхождению еврей – иудей. Около 1856 г. семья была причислена к томскому мещанству. Известны дети: Григорий, Тевия, Яков.

Сын Бенициана – Григорий (Калман) Дементьевич родился в 1846 г. С 1872 г. – купец 2-й гильдии. Собственник золотых приисков в Минусинском округе. В 1898 г. Д. открыл деревянные торговые бани с номерами, дворянским и простонародным отделениями. Вскоре последовало открытие паровой прачечной «Гигиена». Владел земельным участком, на котором располагался бывший гороховский сад. Стараниями Д. здесь был организован новый сад с общественным катком (зимой) и спортивными дорожками (летом), на подготовку которых выделяло средства Томское добровольное пожарное общество. Член духовного правления Томской еврейской общины, член хозяйственного правления Каминерской синагоги. Дважды состоял в браке. Вторая супруга – София Соломоновна. У Д. было десять детей: от первого брака – Мария, Вера (Дебора), Леонид, Василий, Софья, от второго брака – Борис, Владимир.

Второй сын Бенициана – Тевия родился в 1852 г. Являлся домовладельцем. Супруга – Вера Абрамовна.

Сын Григория Дементьевича Александр родился в 1881 г. Получил образование в Томской губернской мужской гимназии, затем – в Томском технологическом институте. По профессии – горный инженер. Специализировался на золотодобыче. Член партии социалистов-революционеров. В апреле 1917 г. стал депутатом Томского губернского народного собрания. С октября того же года – гласный Томской городской думы по списку социалистов-революционеров. С 1918 г. – депутат Сибирской областной думы. С января 1919 г. – заместитель председателя Томской городской думы. Супруга – Таисия Евфимовна, врач. В 1938 г. Д. подвергся аресту как участник «контрреволюционной террористической организации», после чего расстрелян.

Второй сын Григория Дементьевича Вениамин посвятил свою жизнь золотопромышленности. Погиб от рук грабителей на Енисее.

Еще один сын Григория Дементьевича Исай (Исаак) родился в 1886 г. Всю жизнь торговал.