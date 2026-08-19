ДИСТЕРВЕГ ФРИДРИХ АДОЛЬФ ВИЛЬГЕЛЬМ
ДИСТЕРВЕГ (Diesterweg) ФРИДРИХ АДОЛЬФ ВИЛЬГЕЛЬМ - немецкий педагог, древней философии.
Учился в университетах в Гейдельберге, Херборне и Тюбингене. В 1811-1820 годы преподавал физику и математику в средних учебных заведениях в Вормсе, Франкфурте-на-Майне и Эльберфельде; директор учительских семинарий в Мёрсе (1820-1832), Берлине (1832-1847). Издавал педагогический журнал «Rheinische Blätter…» (1827-1866) и «Pädagogisches Jahrbuch» (1851-1866). Дистервег стремился к объединению немецкого учительства; в 1831-1841 годы создал в Берлине 4 учительских общества, в 1848 году избран председатель Всеобщего немецкого учительского союза. В июле 1848 года вместе с депутатами левой фракции прусского Национального собрания подписал «Записку 23», авторы которой выступали против сословных и национальных ограничений в области образования, против конфессионального обучения и опеки Церкви над школой. В 1847 году отстранён от должности, в 1850 году уволен прусским правительством в отставку «за опасное вольнодумство»; продолжал литературную и общественно-политическую деятельность.
Последователь И. Песталоцци, Дистервег разделял идеи общечеловеческого воспитания. Выдвинул и обосновал принципы создания массовой народной школы. Автор свыше 20 учебников и руководств по математике, немецкому языку, естествознанию, географии, астрономии. В 1835 году опубликован основной труд Дистервега «Руководство к образованию немецких учителей» в двух томах (русский перевод: 1913 года под названием «Руководство для немецких учителей» (сокращённое издательство); 1956 года (расширенное издательство)).
Основными принципами воспитания Дистервег считал природосообразность (naturgemassheit) и культуросообразность (kulturgemassheit). Под природосообразностью понимал возбуждение врождённых задатков ребёнка в соответствии с заложенным в них стремлением к развитию. Требование культуросообразности у Дистервега означало необходимость учитывать в воспитании исторически достигнутый уровень культуры и воспитательный идеал общества. Дистервег психологически обосновал впервые выраженные Я.А. Коменским правила: «от близкого к далёкому», «от простого к сложному», «от более лёгкого к более трудному», «от известного к неизвестному». Разработал дидактику развивающего обучения, сформулировав её основные требования в виде 33 законов и правил.
Сочинения:
Sämtliche Werke. B., 1956-2003. Bd 1-17;
Избр. педагогические соч. / Сост. В. А. Ротенберг. М., 1956.
Иллюстрация:
Архив БРЭ.