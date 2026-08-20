ДИССИДЕНТЫ
ДИССИДЕНТЫ (от латинского dissidens, буквально - сидящий отдельно; несогласный). Изначально - инаковерующие.
В политической лексике 2-й половине XX века - лица в тоталитарных и авторитарных государствах, публично заявляющие о своём неприятии отдельных принципов общественно-политической системы, критикующие конкретные проявления внутренней и внешней политики.
Исторически термин связан с религией, его содержание изменялось. Слово «Диссиденты» появилось в Польше в XVI веке с началом Реформации. Первоначально этим понятием в 1573 году акт сейма Варшавской генеральной конфедерации обозначил последователей всех христианских исповеданий (католиков, протестантов, православных), между которыми устанавливался религиозный мир на условиях равенства конфессий. В ходе Реформации, охватившей европейские страны, сторонники католической церкви в борьбе с инакомыслием стали называть диссидентов всех противников католицизма. В дальнейшем, с развитием Реформации, диссидентами именовали лиц, не исповедовавших догматов господствовавшей в той или иной стране Церкви. По отношению к ним осуществлялись меры, ограничивавшие религиозные, гражданские права, угрожавшие в том числе и личной безопасности инаковерующих. Вопрос о политических правах диссидентов особенно обострился в XVI-XVII века. В Англии к диссидентам относили противников Англиканской церкви (как католиков, так и последователей протестантских сект - квакеров, методистов, пресвитериан, пуритан и прочих), во Франции - гугенотов, в католической Польше - православных и протестантов, в Германии - лиц, не придерживавшихся веры князя, подданными которого они являлись.
В середине 1950-х - середине 1980-х годов в СССР и других социалистических странах политическое диссидентство являлось проявлением оппозиции в условиях отсутствия гражданского общества и политических институтов для выражения в конституционных формах протеста или точек зрения, отличных от диктуемых официальной идеологией. Среди первых нелегальных диссидентских организаций (численность - в пределах 10 человек) были, например, в Москве - «Народно-демократическая партия России» (1955-1958, организаторы - В.С. Поленов и другие), кружок аспиранта исторического факультета МГУ Л.Н. Краснопевцева (1956-1957), в Ленинграде - кружки под руководством математика Р.И. Пименова (1956-1957) и студента В.И. Трофимова (1956-1957). Наиболее многочисленным (28 членов, 30 кандидатов) стал «Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа» (ВСХСОН; 1964-1967, руководитель - И.В. Огурцов). Диссиденты привлекли внимание общества в условиях либерализации режима после 20-го съезда КПСС (1956). К первым публичным проявлениям диссидентства относилось чтение у памятника В.В. Маяковскому в Москве стихов, главным образом не принятых к печати в советских подцензурных изданиях (1958-1961 годы, активные участники - В.Н. Осипов, Э.С. Кузнецов, И.В. Бокштейн). Диссиденты издавали за границей (так называемый тамиздат) и выпускали в нескольких машинописных экземплярах (так называемый самиздат) не прошедшие в СССР цензуру литературного произведения. Они популяризировались зарубежными радиостанциями («Голос Америки», «Свобода - Свободная Европа» и другие) или нелегально распространялись в стране, что многократно усиливало потенциал движения диссидентов. Первыми за рубежом были изданы книги: «Суд идёт» (1959), «Любимов» (1963) А.Д. Синявского, «Жизнь и судьба» (1959), «Всё течёт» (1963) В.С. Гроссмана, «Говорит Москва» (1961), «Искупление» (1963) Ю.М. Даниэля и другие. К наиболее известным «тамиздатовским» публикациям относились «Доктор Живаго» Б.Л. Пастернака (1958), «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицына (1973), «Зияющие высоты» А.А. Зиновьева (1976). Первыми самиздатовскими литературными журналами были «Синтаксис» (№ 1-3; 1959-1960; Москва; тираж достигал 300 экземпляров; редактор А.И. Гинзбург), в котором публиковались встречавшие препятствия со стороны цензуры стихи Б.А. Ахмадулиной, Н.И. Глазкова, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Г.В. Сапгира, И.С. Холина и других, и «Сфинксы» (1965; редактор В.Я. Тарсис), в котором собраны стихи поэтов основанного Л.Г. Губановым литературного объединения СМОГ. В наиболее крупном издании - бюллетене «Хроника текущих событий» (№ 1-64, 1968-1983; составители Н.Е. Горбаневская и другие) - фиксировались случаи нарушения в СССР прав человека и выступления в их защиту. Серьёзный отклик в стране и за рубежом вызвала демонстрация протеста на Красной площади в Москве против ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию и суд над участниками демонстрации (1968).
Диссидентское движение в восточно-европейских странах развивалось с конца 1950-х годов. В Польше, Югославии, Чехословакии, Венгрии, ГДР и других социалистических странах оппозиционные группировки диссидентов возглавлялись такими политическими деятелями, как Л. Валенса, В. Гавел, В. Коштуница, А. Демачи, А. Гёнц, Р. Эппельман, которым Запад оказал мощную моральную и материальную поддержку.
Взгляды диссидентов были различными по идеалам и политической направленности. Одни (например, братья Р.А. и Ж.А. Медведевы) полагали, что все недостатки общественно-политической системы проистекали из сталинизма, являясь результатом искажения марксизма-ленинизма, и видели основную задачу в «очищении социализма»; Р.А. Медведев считал, что социалистическое течение станет массовым и позволит осуществить в СССР демократические реформы, а в последующем (в начале XXI века) - построить бесклассовое коммунистическое общество. Другие (лидер - академик А.Д. Сахаров) видели будущее мировой цивилизации в конвергенции двух систем - капиталистической и социалистической, которая должна была сопровождаться демилитаризацией, созданием экономики «смешанного типа», укреплением международного доверия, защитой прав человека, закона и свободы, глубоким социальным прогрессом и демократизацией, укреплением нравственного, духовного начала в человеке. А.И. Солженицын выход из главных, по его мнению, опасностей, грозивших стране в ближайшие 10-30 лет (война с Китаем и общая с западной цивилизацией гибель в экологической катастрофе), видел в отказе от марксистской идеологии и в том, чтобы развернуть «старое русское знамя, отчасти даже православную хоругвь». Он предлагал также признать на обозримое будущее необходимым для России не демократический, а авторитарный строй, отказаться от произ-ва водки как важнейшей статьи государственного дохода и от многих видов промышленного производства с ядовитыми отходами, строить рассредоточенные города и прочее. Некоторые диссиденты (например, A.M. Иванов (Скуратов), Г.М. Шиманов) корень мирового зла (и трагедии России) усматривали в отказе западной цивилизации от христианства и в замене полноты духовной жизни «фальшивым блеском» материального благополучия, считали, что русские в жизни страны играют непропорционально малую роль, а изменить положение может национальная революция под лозунгом «единая неделимая Россия». Репутацию идеолога национально-православного движения приобрёл И.Р. Шафаревич, выступивший с критикой тоталитарной системы (статьи в сборнике «Из-под глыб», Париж, 1974), автор книг «Социализм как явление мировой истории» (Париж, 1977) и «Русофобия» (с 1980 распространялась в самиздате, с 1989 многократно переиздавалась). «Неоязычники», сформировавшиеся к середине 1970-х годов, призывали вернуться к дохристианским верованиям, считали праславян и древних славян частью племён древних ариев, имевших общую культуру и религию на пространстве от Индии до Испании. Как форму еврейского национализма власти рассматривали стремление уехать в Израиль: в 1970 году суд над лицами, безуспешно добивавшимися разрешения на эмиграцию и намеревавшимися с этой целью захватить самолёт, закончился вынесением суровых приговоров организаторам акции и арестами среди сионистской молодёжи в ряде городов страны.
Одним из главных направлений в диссидентстве было правозащитное движение. В его рамках действовали в 1970-1973 годы Комитет прав человека в СССР (создан В.Н. Чалидзе, члены - А.Д. Сахаров, И.Р. Шафаревич и другие), с 1973 года - русская секция организации «Международная амнистия», с 1976 года - Московская группа содействия выполнению гуманитарных статей Хельсинкских соглашений (руководитель - Ю.Ф. Орлов, члены - Л.М. Алексеева, М.С. Бернштам, Е.Г. Боннэр и другие; вскоре подобные группы возникли на Украине, в Грузии, Литве и Армении), с 1977 года - образованная при ней рабочая комиссия по расследованию использования психиатрии в политических целях (А.П. Подрабинек и другие).
Борьба нескольких сотен инакомыслящих против пороков существовавшего режима вызывала сочувствие неизмеримо более широкого круга сограждан, что свидетельствовало о существенных противоречиях в обществе. Западные спецслужбы стремились использовать движение диссидентов в своих целях, оказывая ему поддержку (например, американское ЦРУ к 1975 году участвовало в издании на русском языке более 1,5 тысячи книг русских и советских авторов).
В действиях диссидентов власть видела угрозу существовавшему порядку. Для борьбы с ними использовались соответствующие положения советского законодательства, осуществлялась дискредитация идей диссидентов через средства массовой информации. Проводником карательной политики в основном являлся КГБ. По данным Верховного суда и прокуратуры СССР, в 1956-1987 годы по обвинению в преступлении, направленном на подрыв или ослабление советской власти, было осуждено 8145 человек. Несколько заключённых диссидентов были обменяны на арестованных за границей советских разведчиков, а В.К. Буковский - на оказавшегося в заключении лидера чилийских коммунистов Л. Корвалана. К диссидентам применялась и такая мера воздействия, как лишение советского гражданства. В середине 1960-х - середине 1980-х годов за действия, «наносящие ущерб престижу или государственной безопасности СССР», были лишены советского гражданства около 100 человек, в том числе В.П. Аксёнов (1980) и В.Н. Войнович (1981). В конце 1979 - начале 1980, с вводом советских войск в Афганистан, были арестованы и сосланы почти все лидеры и активные участники правозащитных, а также оппозиционных властям национальных и религиозных организаций. Специфическим видом наказания диссидентов было принудительное, по определению суда, помещение их в психиатрическую больницу.
Во 2-й половине 1980-х годов, с началом перестройки и политики гласности в СССР, диссидентское движение сошло на нет. Часть диссидентов сформировала сильную либеральную составляющую в политической борьбе конца 1980-х - начала 1990-х годов (в ряде восточно-европейских стран бывшие диссиденты возглавили правительства или государства). В постсоветское время в РФ участники диссидентского движения за редким исключением (А.И. Солженицын, Л.М. Алексеева, С.А. Ковалёв и некоторые другие) не сохранили заметного влияния на политическую и общественную жизнь страны.
Явления, подобные движению диссидентов в социалистических странах, можно иногда наблюдать и в государствах с устойчивой демократической системой. Так, в США преследованию подвергались инакомыслящие в период маккартизма, во время массовых выступлений против войны во Вьетнаме, за гражданские права цветного населения и так далее. Однако существование институтов гражданского общества и системной оппозиции позволяет демократическим странам легче преодолевать идеологические и общественые конфликты.