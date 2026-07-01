ДИССЕНТЕРЫ

Диссентеры (от англ. dissent — «расхождение во взглядах», «разногласие») — в Англии с 1530-х — 1540-х общий термин для обозначения членов религиозных объединений.

Объединений, оппозиционных по отношению к государственной англиканской церкви, не согласных с ее доктриной и действующих вне ее (см. Протестантизм ). Первоначально к Д. принадлежали преимущественно английские и валлийские католики, позже к ним стали причислять лиц, выступавших против установлений пресвитерианской церкви Шотландии (см. Кальвинизм ). Степень радикализма Д. была различной — начиная от выраженных теократических намерений пресвитериан как одного из течений английского пуританизма , организационный расцвет которого пришелся на середину XVII в. (особенно на период протектората О. Кромвеля ), и заканчивая независимостью не только от церковной, но и от светской власти, а также юридического закрепления принципа свободы совести, которые провозглашала часть баптистов, квакеров, милленариев и др.

С самого начала, но особенно после реставрации Стюартов (1660), Д. подвергались преследованиям со стороны как светских, так и церковных властей. В 1673 особый закон (Test Act) запретил Д. занимать государственные, публичные должности, избираться в парламент, учиться в университетах, проводить публичные богослужения. Часть их эмигрировала преимущественно в британские колонии в Сев. Америке. В ряде регионов Д. вели борьбу за веротерпимость, и со временем некоторые из них объединились в легально действующие организации, существующие и по сей день. Репрессии по отношению к Д. в самой Англии были смягчены при Вильгельме III Оранском после принятия Акта о веротерпимости (Act of Toleration, 1689).

С середины XVIII в., в связи с отказом части верующих и священнослужителей принимать установления официальной пресвитерианской церкви в Шотландии (Presbyterian Church of Scotland), там распространился термин «нонконформисты». Шотландские священники-нонконформисты не проявляли явно выраженного стремления к отделению от официальной церкви, но отказывались выполнять частные ее требования, относящиеся к богослужению (например, надевать специальное облачение — стихарь). В 1829 в Великобритании законодательно были отменены последние ограничения для инаковерующих на занятие государственных должностей и публичную деятельность.

Лит.: Watts M. R. Dissenters: From the Reformation to the French Revolution. Oxford, 1978; The World of Rural Dissenters / Ed. M. Spufford. Cambridge, 1995; The Oxford Dictionary of the Christian Church / Ed. by F. L. Cross, E. A. Livingstone. 3rd ed. Oxford, 1997; Parker I. Dissenting Academies in England: their Rise and Progress, and their Place Among Educational Systems of the Country. Cambridge, 2009.