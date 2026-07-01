ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ (от дис... и средневекового латинского qualificatio, буквально - определение качества, пригодность).
1) В праве - вид административного наказания.
Лишение лица права занимать руководящие должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом либо осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законом. В РФ применяется с 2002 года. Назначается за нарушение законодательства о труде и об охране труда; фиктивное банкротство; ненадлежащее управление юридическим лицом и тому подобное. Правом назначения дисквалификации обладают исключительно судьи. Срок дисквалификации - от 6 мес до 3 лет. Соответствующий государственный орган ведёт реестр дисквалифицированных лиц.
В некоторых зарубежных государствах приняты специальные законы о дисквалификации (например, в Великобритании - Закон о дисквалификации директоров компаний, 1986 год). Как правило, дисквалификация подлежат руководители компаний, действия которых привели к неплатёжеспособности компании, либо признанные приговором суда виновными в совершении преступлений, связанных с созданием, деятельностью или управлением компанией. Сроки дисквалификации колеблются от 2 до 15 лет.
2) В спорте - лишение спортсмена или команды права участвовать в соревнованиях, аннулирование результата спортсмена или команды за серьёзные нарушения правил соревнований, спортивной этики и тому подобного; влечёт также за собой лишение спортсмена выигранного титула, спортивного звания; лишение по этим же причинам тренера или судьи права выполнять свои обязанности. Существует несколько видов дисквалификации.
Обоюдная дисквалификация - одновременное присуждение поражения двум спортсменам ввиду постоянного взаимного грубого нарушения правил (например, ведения боя в боксе). Условная дисквалификация - предупреждение игрока или команды о том, что в случае повторного нарушения ими правил или положения о соревнованиях они подвергнутся действительной дисквалификации. Дисквалификации за пассивное ведение поединка (боя) - присуждение поражения ввиду постоянного и явного избегания активных действий (например, в борьбе за умышленный уход с ковра). Дисквалификация за использование допинга - аннулирование результата и наказание спортсмена комиссией по результатам антидопингового контроля.
Наиболее распространённая причина дисквалификации - нарушение правил соревнований; например, спортсмен снимается с соревнований: в лёгкой атлетике - за второй фальстарт; в биатлоне - за выстрел в чужую мишень; в лыжном спорте - за нарушение конькового хода и другие.