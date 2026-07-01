ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ (от дис... и средне­векового латинского qualificatio, буквально - оп­ре­де­ле­ние ка­че­ст­ва, при­год­ность).

1) В праве - вид административного наказания.

Ли­ше­ние ли­ца пра­ва за­ни­мать ру­ко­во­дя­щие долж­но­сти в ис­пол­нительном ор­га­не управ­ле­ния юри­дического ли­ца, вхо­дить в со­вет ди­рек­то­ров (на­блю­да­тель­ный со­вет), осу­ще­ст­в­лять пред­при­ни­ма­тель­скую дея­тель­ность по уп­рав­ле­нию юри­дическим ли­цом ли­бо осу­ще­ств­лять управ­ле­ние юри­дическим ли­цом в иных слу­ча­ях, пре­ду­смот­рен­ных за­ко­ном. В РФ при­ме­ня­ет­ся с 2002 года. На­зна­ча­ет­ся за на­ру­ше­ние за­ко­но­да­тель­ст­ва о тру­де и об ох­ра­не тру­да; фик­тив­ное бан­крот­ст­во; не­над­ле­жа­щее управ­ле­ние юри­дическим ли­цом и тому подобное. Пра­вом на­зна­че­ния дисквалификации об­ла­да­ют ис­клю­чи­тель­но су­дьи. Срок дисквалификации - от 6 мес до 3 лет. Со­от­вет­ст­вую­щий государственный ор­ган ве­дёт ре­естр дис­ква­ли­фи­ци­ро­ван­ных лиц.

В не­ко­то­рых за­ру­беж­ных го­су­дар­ст­вах при­ня­ты специальные за­ко­ны о дисквалификации (например, в Ве­ли­ко­бри­та­нии - За­кон о дис­ква­ли­фи­ка­ции ди­рек­то­ров ком­па­ний, 1986 год). Как пра­ви­ло, дисквалификация под­ле­жат ру­ко­во­ди­те­ли ком­па­ний, дей­ст­вия ко­то­рых при­ве­ли к не­пла­тё­же­спо­соб­но­сти ком­па­нии, ли­бо при­знан­ные при­го­во­ром су­да ви­нов­ны­ми в со­вер­ше­нии пре­сту­п­ле­ний, свя­зан­ных с соз­да­ни­ем, дея­тель­но­стью или управ­ле­ни­ем ком­па­ни­ей. Сро­ки дисквалификации ко­леб­лют­ся от 2 до 15 лет.

2) В спор­те - ли­ше­ние спорт­сме­на или ко­ман­ды пра­ва уча­ст­во­вать в со­рев­но­ва­ни­ях, ан­ну­ли­ро­ва­ние ре­зуль­та­та спорт­сме­на или ко­ман­ды за серь­ёз­ные на­ру­ше­ния пра­вил со­рев­но­ва­ний, спор­тив­ной эти­ки и тому подобного; вле­чёт так­же за со­бой ли­ше­ние спорт­сме­на вы­иг­ран­но­го ти­ту­ла, спор­тив­но­го зва­ния; ли­ше­ние по этим же при­чи­нам тре­не­ра или су­дьи пра­ва вы­пол­нять свои обя­зан­но­сти. Су­ще­ст­ву­ет несколько ви­дов дис­ква­ли­фи­ка­ции.

Обо­юд­ная дисквалификация - од­но­вре­мен­ное при­су­ж­де­ние по­ра­же­ния двум спорт­сме­нам вви­ду по­сто­ян­но­го вза­им­но­го гру­бо­го на­ру­ше­ния пра­вил (например, ве­де­ния боя в бок­се). Ус­лов­ная дисквалификация - пре­ду­пре­ж­де­ние иг­ро­ка или ко­ман­ды о том, что в слу­чае по­втор­но­го на­ру­ше­ния ими пра­вил или по­ло­же­ния о со­рев­но­ва­ни­ях они под­верг­нут­ся дей­ст­ви­тель­ной дис­ква­ли­фи­ка­ции. Дисквалификации за пас­сив­ное ве­де­ние по­един­ка (боя) - при­су­ж­де­ние по­ра­же­ния вви­ду по­сто­ян­но­го и яв­но­го из­бе­га­ния ак­тив­ных дей­ст­вий (например, в борь­бе за умыш­лен­ный уход с ков­ра). Дисквалификация за ис­поль­зо­ва­ние до­пин­га - ан­ну­ли­ро­ва­ние ре­зуль­та­та и на­ка­за­ние спорт­сме­на ко­мис­си­ей по ре­зуль­та­там ан­ти­до­пин­го­во­го кон­тро­ля.

Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ная при­чи­на дисквалификации - на­ру­ше­ние пра­вил со­рев­но­ва­ний; например, спорт­смен сни­ма­ет­ся с со­рев­но­ва­ний: в лёг­кой ат­ле­ти­ке - за вто­рой фаль­старт; в би­ат­ло­не - за вы­стрел в чу­жую ми­шень; в лыж­ном спор­те - за на­ру­ше­ние конь­ко­во­го хо­да и другие.

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