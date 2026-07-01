ДИСКРЕЦИОННАЯ ВЛАСТЬ
ДИСКРЕЦИОННАЯ ВЛАСТЬ (от французского discrétionnaire - зависящий от личного усмотрения) - дискреционные полномочия, предоставленное законом право государственных органов и должностных лиц действовать по собственному усмотрению, выбирая варианты решений в пределах их полномочий.
Термин «Дискреционная власть» обычно связывают с понятием «государственная власть» (главным образом - исполнительная ветвь власти). Дискреционная власть принадлежит чиновникам, относящимся к высшим и средним рангам государственной службы. Вместе с тем дискреционные полномочия могут быть предоставлены муниципальным служащим определённых рангов в пределах полномочий муниципальных образований и их органов, администрации предприятий, а также должностным лицам некоммерческих и иных объединений. В соответствии с уставом некоммерческой организации или решениями её высших органов они могут наделяться правом решать некоторые вопросы от имени организации (но полномочия корпоративной власти организации они могут использовать только в отношении её членов). В таких организациях дискреционная власть - внутреннее дело организаций, и право предоставлять дискреционные полномочия даётся не правовыми актами (законами и другими), а решениями организации.
Законодательство различных стран, в том числе России, предоставляет органам государства, администрации государственных учреждений, предприятий, должностным лицам, а также муниципальным образованиям и их должностным лицам право принимать решения двоякого рода: 1) в виде нормативных регламентарных актов (например, правила дорожного движения, правила пользования метрополитеном, установление тарифов на определённые виды товаров); 2) в виде индивидуальных актов административного или финансового характера (например, о предоставлении разного размера субсидий, о выдаче водительского удостоверения). Нередко закон обязывает должностных лиц перед принятием решений провести консультации с заинтересованными лицами и организациями. Кроме того, закон иногда требует обязательного обоснования административного решения (например, во Франции закон «О мотивировании административных актов...», 1979). Обжалование такого административного акта возможно по подчинённости и в суд (в ряде зарубежных стран - только в специальные административные суды). Обжалованию обычно не подлежат лишь внутриучрежденческие акты, малозначительные по своему характеру и потому не оказывающие существенного влияния на положение лица.
В Российской Федерации возможность дискреционных полномочий (без употребления этого термина) признана различными законами и подзаконными нормативными актами, их использование широко распространено в повседневной практике. Пределы дискреционных полномочий органов, учреждений, должностных лиц регулируются законодательством, относящимся к разным сферам общественной жизни: трудовым законодательством (в области труда); законодательством о пенсиях (в сфере пенсионного обеспечения); законодательством об образовании (в области образования); законодательством о военной службе (в отношении военнослужащих) и так далее.