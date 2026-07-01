ДИСКРЕЦИОННАЯ ВЛАСТЬ

ДИСКРЕЦИОННАЯ ВЛАСТЬ (от французского dis­cré­tion­naire - за­ви­ся­щий от лич­но­го ус­мот­ре­ния) - дискреционные полномочия, предоставленное законом право государственных органов и должностных лиц действовать по собственному усмотрению, выбирая варианты решений в пределах их полномочий.

Тер­мин «Дискреционная власть» обыч­но свя­зы­ва­ют с по­ня­ти­ем «го­су­дар­ст­вен­ная власть» (главным образом - ис­пол­ни­тель­ная ветвь вла­сти). Дискреционная власть при­над­ле­жит чи­нов­ни­кам, от­но­ся­щим­ся к выс­шим и сред­ним ран­гам государственной служ­бы. Вме­сте с тем дис­кре­ци­он­ные пол­но­мо­чия мо­гут быть пре­дос­тав­ле­ны му­ни­ци­паль­ным слу­жа­щим оп­ре­де­лён­ных ран­гов в пре­де­лах пол­но­мо­чий му­ни­ци­паль­ных об­ра­зо­ва­ний и их ор­га­нов, ад­ми­ни­ст­ра­ции пред­при­ятий, а так­же долж­но­ст­ным ли­цам не­ком­мер­че­ских и иных объ­е­ди­не­ний. В со­от­вет­ст­вии с ус­та­вом не­ком­мер­че­ской ор­га­ни­за­ции или ре­ше­ния­ми её выс­ших ор­га­нов они мо­гут на­де­лять­ся пра­вом ре­шать не­ко­то­рые во­про­сы от име­ни ор­га­ни­за­ции (но пол­но­мо­чия кор­по­ра­тив­ной вла­сти ор­га­ни­за­ции они мо­гут ис­поль­зо­вать толь­ко в от­но­ше­нии её чле­нов). В та­ких ор­га­ни­за­ци­ях дискреционная власть - внутреннее де­ло ор­га­ни­за­ций, и пра­во пре­дос­тав­лять дис­кре­ци­он­ные пол­но­мо­чия да­ёт­ся не пра­во­вы­ми ак­та­ми (за­ко­на­ми и другими), а ре­ше­ния­ми ор­га­ни­за­ции.

За­ко­но­да­тель­ст­во различных стран, в том числе Рос­сии, пре­дос­тав­ля­ет ор­га­нам го­су­дар­ст­ва, ад­ми­ни­ст­ра­ции государственных уч­ре­ж­де­ний, пред­при­ятий, долж­но­ст­ным ли­цам , а так­же му­ни­ци­паль­ным об­ра­зо­ва­ни­ям и их долж­но­ст­ным ли­цам пра­во при­ни­мать ре­ше­ния двоя­ко­го ро­да: 1) в ви­де нор­ма­тив­ных рег­ла­мен­тар­ных ак­тов (например, пра­ви­ла до­рож­но­го дви­же­ния, пра­ви­ла поль­зо­ва­ния мет­ро­по­ли­те­ном, ус­та­нов­ле­ние та­ри­фов на оп­ре­де­лён­ные ви­ды то­ва­ров); 2) в ви­де ин­ди­ви­ду­аль­ных ак­тов административного или фи­нан­со­во­го ха­рак­те­ра (например, о пре­дос­тав­ле­нии раз­но­го раз­ме­ра суб­си­дий, о вы­да­че во­ди­тель­ско­го удо­сто­ве­ре­ния). Не­ред­ко за­кон обя­зы­ва­ет долж­но­ст­ных лиц пе­ред при­ня­ти­ем ре­ше­ний про­вес­ти кон­суль­та­ции с за­ин­те­ре­со­ван­ны­ми ли­ца­ми и ор­га­ни­за­ция­ми. Кро­ме то­го, за­кон ино­гда тре­бу­ет обя­за­тель­но­го обос­но­ва­ния административного ре­ше­ния (например, во Фран­ции за­кон «О мо­ти­ви­ро­ва­нии ад­ми­ни­ст­ра­тив­ных ак­тов...», 1979). Об­жа­ло­ва­ние та­ко­го административного ак­та воз­мож­но по под­чи­нённо­сти и в суд (в ря­де за­ру­беж­ных стран - толь­ко в специальные административные су­ды). Об­жа­ло­ва­нию обыч­но не под­ле­жат лишь внут­ри­уч­ре­ж­ден­че­ские ак­ты, ма­ло­зна­чи­тель­ные по сво­ему ха­рак­те­ру и по­то­му не ока­зы­ваю­щие су­ще­ст­вен­но­го влия­ния на по­ло­же­ние ли­ца.

В Российской Фе­де­ра­ции воз­мож­ность дис­кре­ци­он­ных пол­но­мо­чий (без упот­реб­ле­ния это­го тер­ми­на) при­зна­на различными за­ко­на­ми и под­за­кон­ны­ми нор­ма­тив­ны­ми ак­та­ми, их ис­поль­зо­ва­ние ши­ро­ко рас­про­стра­не­но в по­все­днев­ной прак­ти­ке. Пре­де­лы дис­кре­ци­он­ных пол­но­мо­чий ор­га­нов, уч­ре­ж­де­ний, долж­но­ст­ных лиц ре­гу­ли­ру­ют­ся за­ко­но­да­тель­ст­вом, от­но­ся­щим­ся к раз­ным сфе­рам об­ще­ст­вен­ной жиз­ни: тру­до­вым за­ко­но­да­тель­ст­вом (в об­лас­ти тру­да); за­ко­но­да­тель­ст­вом о пен­си­ях (в сфе­ре пен­си­он­но­го обес­пе­че­ния); за­ко­но­да­тель­ст­вом об об­ра­зо­ва­нии (в об­лас­ти об­ра­зо­ва­ния); за­ко­но­да­тель­ст­вом о во­енной служ­бе (в от­но­ше­нии во­ен­но­слу­жа­щих) и так далее.

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