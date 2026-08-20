ДИСКАНТ
ДИСКАНТ (средневековое латинское discantus, от дис... и латинского cantus - пение, напев).
1)Техника многоголосной композиции в музыке XII-XV веков.
От органума начала XII века отличался главным образом точной метрической выверенностью (мензурацией) всех голосов и созвучий. Первоначально термин обозначал двухголосие в синхронном ритме («нота против ноты») и преимущественно с противоположным движением голосов. В XIV веке (у учеников Филиппа де Витри и Иоанна де Муриса) техника дискант включается в понятие контрапункт. В начале XV века возник так называемый английский дискант (с параллельными терциями, секстами; смотреть Гимель, Фобурдон). 2) Высокий детский певческий голос, а также исполняемая им партия (в хоре либо соло). Диапазон от «до» первой до «ля» второй октавы. 3) Верхний голос многоголосной музыкальной фактуры (в 4-голосном изложении обычно называется сопрано). 4) В музыке XVI-XVII веков наименование самого высокого инструмента в семействе (например, дискант-виола, дискант-тромбон). 5) Один из регистров органа.