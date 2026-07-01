ДИСГАРМОНИЯ

ДИСГАРМОНИЯ (от дис… и гар­мо­ния) - нарушение или отсутствие гармонии , звуковой хаос, беспорядок (в от­ли­чие от гар­мо­ни­че­ски ор­га­ни­зо­ван­но­го дис­со­нан­са ).

В современной му­зы­ке, где лю­бые дис­со­нан­сы мо­гут трак­то­вать­ся как оп­ти­маль­ные со­зву­чия и где по­это­му ощу­ща­ет­ся не­дос­та­ток средств кон­тра­ста, дисгармония-де­ст­рук­ция мо­жет ино­гда ис­поль­зо­вать­ся в той ро­ли, в ко­то­рой пре­ж­де вы­сту­пал дис­со­нанс (например, «Crescendo e diminuendo» Э.В. Де­ни­со­ва; всту­п­ле­ние к I час­ти 2-й сим­фо­нии А.Г. Шнит­ке).

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