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ДИСГАРМОНИЯ
ДИСГАРМОНИЯ (от дис… и гармония) - нарушение или отсутствие гармонии, звуковой хаос, беспорядок (в отличие от гармонически организованного диссонанса).
В современной музыке, где любые диссонансы могут трактоваться как оптимальные созвучия и где поэтому ощущается недостаток средств контраста, дисгармония-деструкция может иногда использоваться в той роли, в которой прежде выступал диссонанс (например, «Crescendo e diminuendo» Э.В. Денисова; вступление к I части 2-й симфонии А.Г. Шнитке).
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