ДИРХЕМ
ДИРХЕМ, дирхам (арабское dirham, от греческого δραχμή – драхма).
1)Серебряная монета и мера веса средне-векового арабо-мусульманского Востока, основная денежная единица наряду с динаром.
Впервые упоминается в Коране, где соответствует сасанидской драхме. Ранние выпуски дирхем - подражание монетам Сасанидов. По стандарту, введённому халифом Умаром ибн аль-Хаттабом, 10 дирхем равнялись по весу 7 динарам; обменный курс вычислялся по рыночной стоимости золота в серебре и первоначально составлял 14 дирхем за динар. Эмиссия собственно арабских дирхем эпиграфического типа (надпись содержала только мусульманские религиозные формулы) началась при халифе Абд аль-Малике в 696-697 годы; вес дирхем, составлявший ранее около 4,15 г, был уменьшен до 2,95-2,98 г. Дирхемой называлась и введённая при Абд аль-Малике весовая единица (3,125 г), которая составляла 2/3 от византийского солида (4,68 г) и стала эталоном для соизмерения многочисленных мер, употреблявшихся в Халифате. Монетный дирхем был по весу на 1 /24 меньше, чем весовой дирхем: разница между стандартным весом исходного металла и весом монеты покрывала расходы на чеканку. До 1-й половины X века дирхемы чеканился по весовой норме 2,97 г из серебра высокой пробы, сильно снизившейся в период так называемого серебряного кризиса (с конца X века), в XI-XII века известны и медные дирхемы; стоимость дирхем по отношению к динару составляла от 1/10 до 1/30. В позднем Средневековье дирхема как название денежной единицы (серебряной или медной монеты) сохранялось в большинстве исламских государств.
2) Основная денежная единица в Марокко (1 дирхема = 100 сантимам) и ОАЭ (1 дирхема = 100 филсам). Разменная денежная единица в Ливии, Катаре, Кувейте.
Иллюстрация:
Дирхем халифа Харун ар-Рашида династии Аббасидов. 786-809. Дамасский монетный двор.
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