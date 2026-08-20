ДИРХЕМ

ДИРХЕМ, дир­хам (арабское dirham, от греческого δραχμή – драх­ма).

1)Серебряная монета и мера веса средне-векового арабо-мусульманского Востока, основная денежная единица наряду с динаром .

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в Ко­ра­не , где со­от­вет­ст­ву­ет са­са­нид­ской драх­ме. Ран­ние вы­пу­ски дирхем - под­ра­жа­ние мо­не­там Са­са­ни­дов. По стан­дар­ту, вве­дён­но­му ха­ли­фом Ума­ром ибн аль-Хат­та­бом, 10 дирхем рав­ня­лись по ве­су 7 ди­на­рам; об­мен­ный курс вы­чис­лял­ся по ры­ноч­ной стои­мо­сти зо­ло­та в се­реб­ре и пер­во­на­чаль­но со­став­лял 14 дирхем за ди­нар. Эмис­сия соб­ст­вен­но араб­ских дирхем эпи­гра­фического ти­па (над­пись со­дер­жа­ла толь­ко му­сульманские ре­лигиозные фор­му­лы) на­ча­лась при ха­ли­фе Абд аль-Ма­ли­ке в 696-697 годы; вес дирхем, со­став­ляв­ший ра­нее около 4,15 г, был умень­шен до 2,95-2,98 г. Дирхемой на­зы­ва­лась и вве­дён­ная при Абд аль-Ма­ли­ке ве­со­вая еди­ни­ца (3,125 г), ко­то­рая со­став­ля­ла 2/3 от ви­зантийского со­ли­да (4,68 г) и ста­ла эта­ло­ном для со­из­ме­ре­ния мно­гочисленных мер, упот­реб­ляв­ших­ся в Ха­ли­фа­те. Мо­нет­ный дирхем был по ве­су на 1 /24 мень­ше, чем ве­со­вой дирхем: раз­ни­ца ме­ж­ду стан­дарт­ным ве­сом ис­ход­но­го ме­тал­ла и ве­сом мо­не­ты по­кры­ва­ла рас­хо­ды на че­кан­ку. До 1-й половины X века дирхемы че­ка­нил­ся по ве­со­вой нор­ме 2,97 г из се­реб­ра вы­со­кой про­бы, силь­но сни­зив­шей­ся в пе­ри­од так называемого се­реб­ря­но­го кри­зи­са (с конца X века), в XI-XII века из­вест­ны и мед­ные дирхемы; стои­мость дирхем по от­но­ше­нию к ди­на­ру со­став­ля­ла от 1/10 до 1/30. В позд­нем Сред­не­ве­ко­вье дирхема как на­зва­ние де­неж­ной еди­ни­цы (се­реб­ря­ной или мед­ной мо­не­ты) со­хра­ня­лось в боль­шин­ст­ве ис­лам­ских го­су­дарств.

2) Основная де­неж­ная еди­ни­ца в Ма­рок­ко (1 дирхема = 100 сан­ти­мам) и ОАЭ (1 дирхема = 100 фил­сам). Раз­мен­ная де­неж­ная еди­ни­ца в Ли­вии, Ка­та­ре, Ку­вей­те.

Иллюстрация:

Дир­хем ха­ли­фа Ха­рун ар-Ра­ши­да ди­на­стии Аб­ба­си­дов. 786-809. Да­мас­ский мо­нет­ный двор.

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