ДИПТИХ

ДИПТИХ (греческое δίπτυχον - сло­жен­ный вдвое, дву­створ­ча­тый) - две соединённые друг с другом пластины для записей или изображений.

В Древ­ней Гре­ции (δέλ- τοι, πίναϰες) и Ри­ме (tabellae, pugilla­res, codices, codicilli, libelli) - таб­лич­ки для за­пи­сей, пред­став­ляв­шие со­бой две скреп­лён­ные тесь­мой, шнур­ком или шар­ни­ром пла­сти­ны (ча­ще все­го де­ре­вян­ные или кос­тя­ные; для за­пи­сей пред­на­зна­ча­лись внутренние на­во­щён­ные сто­ро­ны). Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние са­мо­го тер­ми­на «Диптихе» от­но­сит­ся к IV веку. По­доб­ные «книж­ки» мог­ли со­дер­жать до­пол­ни­тель­ные «лис­ты», и то­гда, в за­ви­си­мо­сти от их чис­ла, они име­но­ва­лись трип­ти­ха­ми (τρίπτυχα ), тет­рап­ти­ха­ми (τετράπτυχα ), пен­тап­ти­ха­ми (πεντάπτυχα) или по­ли­пти­ха­ми (πολύπτυχα ). В древ­ней Церк­ви диптих - спи­сок имён, по­ми­нав­ших­ся во вре­мя ли­тур­гии (воз­гла­шал­ся с ам­во­на при ев­ха­ри­стии ). Так, например, о прак­ти­ке со­став­ле­ния по­ми­наль­ных спи­сков при­няв­ших му­че­ни­че­ст­во за ве­ру, су­ще­ст­во­вав­шей, ви­ди­мо, с апо­столь­ских вре­мён, упо­ми­на­ют Ки­при­ан Кар­фа­ген­ский, Ки­рилл Ие­ру­са­лим­ский, Гри­го­рий Нис­ский , Ам­вро­сий Ме­дио­лан­ский. Диптих слу­жи­ли зри­мым во­пло­ще­ни­ем един­ст­ва Церк­ви, со­еди­не­ния в ней всей пол­но­ты вер­ных; ис­клю­че­ние из диптиха фак­ти­че­ски оз­на­ча­ло от­па­де­ние от об­ще­ния с Цер­ко­вью. Позд­ней­шим рас­ши­ре­ни­ем диптих обу­слов­ле­на их спе­ци­фи­ка­ция. Оформ­ля­ют­ся диптихи жи­вых (δίπτυχα ζώντων) и диптихи усоп­ших (δίπτυχα νεϰρῶν). В пер­вые вклю­ча­лись име­на но­во­кре­щён­ых, а так­же име­на пап и пат­ри­ар­хов, епи­ско­пов и свя­щен­ни­ков, кти­то­ров, знат­ных лиц из ми­рян (до­воль­но бы­ст­ро оформ­ля­ют­ся соб­ст­вен­но епи­скоп­ские диптихи). В диптихах жи­вых вос­по­ми­на­лись так­же Бо­го­ро­ди­ца , му­че­ни­ки и ис­по­вед­ни­ки, пред­ста­тель­ст­вую­щие пред Бо­гом о пол­но­те вер­ных. Име­на лиц, на­хо­див­шие­ся в диптихах жи­вых, по­сле их смер­ти вклю­ча­лись в диптихи усоп­ших, что сви­де­тель­ст­во­ва­ло о не­пре­рыв­но­сти их об­ще­ния с Цер­ко­вью. диптихи с име­на­ми усоп­ших и здрав­ст­вую­щих христиан ста­ли впо­след­ст­вии име­но­вать­ся си­но­ди­ка­ми, в ко­то­рые в боль­шин­ст­ве слу­ча­ев вно­сят име­на хри­сти­ан для вре­мен­но­го по­ми­но­ве­ния, например в те­че­ние 40 дней или 1 го­да. По от­но­ше­нию к усоп­шим су­щест­ву­ет так­же так называемое веч­ное по­ми­но­ве­ние, про­дол­жи­тель­ность ко­то­ро­го ог­ра­ни­че­на лишь экс­тре­маль­ны­ми со­бы­тия­ми (например, пре­кра­ще­ни­ем су­щест­во­ва­ния при­ход­ской или мо­на­стыр­ской об­щи­ны, как это бы­ло во вре­ме­на го­не­ний в XX веке в Рус­ской церк­ви). Другим ви­дом современных диптихов яв­ля­ют­ся част­ные по­мян­ни­ки, ко­то­рые ве­дут­ся бла­го­че­сти­вы­ми семья­ми и по­да­ют­ся вме­сте с прос­фо­ра­ми для по­ми­но­ве­ния на Бо­жест­вен­ной ли­тур­гии жи­вых и усоп­ших род­ствен­ни­ков, дру­зей, иных пра­во­слав­ных. Ны­не в пра­во­слав­ном бо­го­слу­же­нии древ­не­му обы­чаю чте­ния диптиха со­от­вет­ст­ву­ет по­ми­но­ве­ние жи­вых и усоп­ших на про­ско­ми­дии, на ек­те­ни­ях по­сле чте­ния Еван­ге­лия, в за­клю­чительной час­ти ана­фо­ры. В ка­то­лическом бо­го­слу­же­нии по­ми­но­ве­ние жи­вых и усоп­ших со­вер­ша­ет­ся во вре­мя ев­ха­ри­стической мо­лит­вы.

Тер­мин «Диптих» упот­реб­ля­ет­ся и при­ме­ни­тель­но к спис­ку пред­стоя­те­лей ав­то­ке­фаль­ных пра­во­слав­ных Церк­вей и со­от­вет­ст­вен­но - к пе­ре­чню са­мих этих Церк­вей.

Диптихи ста­ли ху­до­же­ст­вен­но оформ­лять­ся в эпо­ху позд­ней ан­тич­но­сти . С середины III века в Римской им­пе­рии по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние кон­суль­ские диптихи из сло­но­вой ко­сти. На внеш­ней сто­ро­не был пред­став­лен кон­сул, вос­се­даю­щий на ку­руль­ном кре­сле, со ски­пет­ром в од­ной ру­ке и цир­ко­вой мап­пой (свёрт­ком тка­ни для по­да­чи сиг­на­ла к на­ча­лу игр) в дру­гой; ввер­ху изо­бра­жал­ся бюст им­пе­ра­то­ра, а под порт­ре­том кон­су­ла - сце­ны цир­ко­вых игр, кон­ских ри­ста­лищ, гла­диа­тор­ских бо­ёв. На внутренних по­верх­но­стях диптиха по­ме­щал­ся спи­сок кон­су­лов, на­чи­ная от пер­во­го - Лу­ция Юния Бру­та, кон­чая тем, кто был изо­бра­жён на внеш­ней сто­ро­не. С конца IV века по по­до­бию кон­суль­ских диптихов ста­ли соз­да­вать­ся диптихи для цер­ков­ных нужд с изо­бра­же­ния­ми Иису­са Хри­ста, Бо­жи­ей Ма­те­ри, апо­сто­лов и сце­на­ми из Свя­щен­ной ис­то­рии на внеш­них створ­ках. В Ви­зан­тии в пе­ри­од ико­но­бор­че­ст­ва поя­ви­лись склад­ни в фор­ме диптиха, в ко­то­рых ико­ны рас­по­ла­га­лись не на внеш­них, а на внутренних сто­ро­нах, так что их удоб­но бы­ло пря­тать от го­ни­те­лей. По­сле по­бе­ды над ико­но­бор­чест­вом диптихи-склад­ни из сло­но­вой ко­сти, де­ре­ва, зо­ло­та, се­ре­бра, ме­ди и другого ис­поль­зо­ва­ли в пу­те­шест­ви­ях в ка­чест­ве мо­лит­вен­ных об­ра­зов. Жи­во­пис­ные и мо­за­ич­ные ико­ны-диптихи в Ви­зан­тии по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние с XI века. Диптих из сло­но­вой кос­ти вер­ну­лись в западное искусство в конце XIII-XIV веков. Цен­тром их про­из-ва был Па­риж, где в го­тической сти­ли­сти­ке соз­да­ва­лись диптихи с мно­го­фи­гур­ны­ми по­ве­ст­во­вательными сце­на­ми. В Ви­зан­тии и в Западной Ев­ро­пе соз­да­ва­лись юве­лир­ные диптихи, ук­ра­шен­ные эма­ля­ми и дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми. Под ви­зантийским влия­ни­ем тип жи­во­пис­но­го диптиха в конце XIII века про­ни­ка­ет в Ев­ро­пу и ста­но­вит­ся од­ним из наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ных ти­пов жи­во­пис­но­го про­из­ве­де­ния; его раз­ме­ры варь­и­ру­ют­ся от ми­ниа­тюр­ных пе­ре­нос­ных склад­ней до мо­ну­мен­таль­ных ал­та­рей. Выс­ше­го рас­цве­та жи­во­пис­ный диптих дос­ти­га­ет в Ита­лии и Гер­ма­нии в XIV веке, в Ни­дер­лан­дах - в XV веке. В XVI веке фор­ма диптих по­сте­пен­но вы­хо­дит из упот­реб­ле­ния, и в искусстве Но­во­го вре­ме­ни диптихом на­зы­ва­ют ком­по­зи­цию из двух от­дель­ных, но до­пол­няю­щих друг дру­га кар­тин.

Иллюстрация:

«Дип­тих Мар­ти­на ван Нью­вен­хо­ве». Ху­дож­ник Х. Мем­линг. 1487. Му­зей Мем­лин­га (Брюг­ге).

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