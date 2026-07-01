ДИПТИХ
ДИПТИХ (греческое δίπτυχον - сложенный вдвое, двустворчатый) - две соединённые друг с другом пластины для записей или изображений.
В Древней Греции (δέλ- τοι, πίναϰες) и Риме (tabellae, pugillares, codices, codicilli, libelli) - таблички для записей, представлявшие собой две скреплённые тесьмой, шнурком или шарниром пластины (чаще всего деревянные или костяные; для записей предназначались внутренние навощённые стороны). Широкое распространение самого термина «Диптихе» относится к IV веку. Подобные «книжки» могли содержать дополнительные «листы», и тогда, в зависимости от их числа, они именовались триптихами (τρίπτυχα ), тетраптихами (τετράπτυχα ), пентаптихами (πεντάπτυχα) или полиптихами (πολύπτυχα ). В древней Церкви диптих - список имён, поминавшихся во время литургии (возглашался с амвона при евхаристии). Так, например, о практике составления поминальных списков принявших мученичество за веру, существовавшей, видимо, с апостольских времён, упоминают Киприан Карфагенский, Кирилл Иерусалимский, Григорий Нисский, Амвросий Медиоланский. Диптих служили зримым воплощением единства Церкви, соединения в ней всей полноты верных; исключение из диптиха фактически означало отпадение от общения с Церковью. Позднейшим расширением диптих обусловлена их спецификация. Оформляются диптихи живых (δίπτυχα ζώντων) и диптихи усопших (δίπτυχα νεϰρῶν). В первые включались имена новокрещёных, а также имена пап и патриархов, епископов и священников, ктиторов, знатных лиц из мирян (довольно быстро оформляются собственно епископские диптихи). В диптихах живых воспоминались также Богородица, мученики и исповедники, предстательствующие пред Богом о полноте верных. Имена лиц, находившиеся в диптихах живых, после их смерти включались в диптихи усопших, что свидетельствовало о непрерывности их общения с Церковью. диптихи с именами усопших и здравствующих христиан стали впоследствии именоваться синодиками, в которые в большинстве случаев вносят имена христиан для временного поминовения, например в течение 40 дней или 1 года. По отношению к усопшим существует также так называемое вечное поминовение, продолжительность которого ограничена лишь экстремальными событиями (например, прекращением существования приходской или монастырской общины, как это было во времена гонений в XX веке в Русской церкви). Другим видом современных диптихов являются частные помянники, которые ведутся благочестивыми семьями и подаются вместе с просфорами для поминовения на Божественной литургии живых и усопших родственников, друзей, иных православных. Ныне в православном богослужении древнему обычаю чтения диптиха соответствует поминовение живых и усопших на проскомидии, на ектениях после чтения Евангелия, в заключительной части анафоры. В католическом богослужении поминовение живых и усопших совершается во время евхаристической молитвы.
Термин «Диптих» употребляется и применительно к списку предстоятелей автокефальных православных Церквей и соответственно - к перечню самих этих Церквей.
Диптихи стали художественно оформляться в эпоху поздней античности. С середины III века в Римской империи получили распространение консульские диптихи из слоновой кости. На внешней стороне был представлен консул, восседающий на курульном кресле, со скипетром в одной руке и цирковой маппой (свёртком ткани для подачи сигнала к началу игр) в другой; вверху изображался бюст императора, а под портретом консула - сцены цирковых игр, конских ристалищ, гладиаторских боёв. На внутренних поверхностях диптиха помещался список консулов, начиная от первого - Луция Юния Брута, кончая тем, кто был изображён на внешней стороне. С конца IV века по подобию консульских диптихов стали создаваться диптихи для церковных нужд с изображениями Иисуса Христа, Божией Матери, апостолов и сценами из Священной истории на внешних створках. В Византии в период иконоборчества появились складни в форме диптиха, в которых иконы располагались не на внешних, а на внутренних сторонах, так что их удобно было прятать от гонителей. После победы над иконоборчеством диптихи-складни из слоновой кости, дерева, золота, серебра, меди и другого использовали в путешествиях в качестве молитвенных образов. Живописные и мозаичные иконы-диптихи в Византии получили распространение с XI века. Диптих из слоновой кости вернулись в западное искусство в конце XIII-XIV веков. Центром их произ-ва был Париж, где в готической стилистике создавались диптихи с многофигурными повествовательными сценами. В Византии и в Западной Европе создавались ювелирные диптихи, украшенные эмалями и драгоценными камнями. Под византийским влиянием тип живописного диптиха в конце XIII века проникает в Европу и становится одним из наиболее распространённых типов живописного произведения; его размеры варьируются от миниатюрных переносных складней до монументальных алтарей. Высшего расцвета живописный диптих достигает в Италии и Германии в XIV веке, в Нидерландах - в XV веке. В XVI веке форма диптих постепенно выходит из употребления, и в искусстве Нового времени диптихом называют композицию из двух отдельных, но дополняющих друг друга картин.
Иллюстрация:
«Диптих Мартина ван Ньювенхове». Художник Х. Мемлинг. 1487. Музей Мемлинга (Брюгге).
Архив БРЭ.