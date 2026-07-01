ДИПЛОМАТИЯ

ДИПЛОМАТИЯ.

1) Дея­тель­ность пра­ви­тель­ст­ва , его специальных ор­га­нов или пред­ста­ви­те­лей по осу­ще­ст­в­ле­нию внеш­ней по­ли­ти­ки го­су­дар­ст­ва, за­щи­те его прав, ин­те­ре­сов, уч­ре­ж­де­ний и гра­ж­дан за гра­ни­цей;

2) со­во­куп­ность не­во­ен­ных прак­тических ме­ро­прия­тий, приё­мов и ме­то­дов, ис­поль­зуе­мых в про­цес­се та­кой дея­тель­но­сти. С по­ня­ти­ем «Дипломатия» свя­зы­ва­ет­ся так­же ис­кус­ст­во ве­де­ния пе­ре­го­во­ров для пре­дот­вра­ще­ния или уре­гу­ли­ро­ва­ния кон­флик­тов, по­ис­ков ком­про­мис­сов и взаи­мо­при­ем­ле­мых ре­ше­ний, рас­ши­ре­ния и уг­луб­ле­ния ме­ж­ду­народного со­труд­ни­че­ст­ва. Тер­мин «Дипломатия» про­ис­хо­дит от греческого сло­ва δίπλωμα (в Древ­ней Гре­ции так на­зы­ва­лись сдво­ен­ные до­щеч­ки с на­не­сён­ны­ми на них пись­ме­на­ми, ко­то­рые вру­ча­лись по­слан­цам в ка­че­ст­ве ве­ри­тель­ных гра­мот и до­ку­мен­тов, под­твер­ждав­ших их пол­но­мо­чия). Как обо­зна­че­ние государственной дея­тель­но­сти в об­лас­ти внеш­них сно­ше­ний сло­во «Дипломатия» во­шло в оби­ход в Западной Ев­ро­пе в конце XVIII века. Основными ме­то­да­ми дипломатии яв­ля­ют­ся: ви­зи­ты и встре­чи на выс­шем и вы­со­ком пра­ви­тельств. уров­не; ди­пло­ма­тические кон­грес­сы, кон­фе­рен­ции, со­ве­ща­ния и встре­чи; под­го­тов­ка и за­клю­че­ние дву­сто­рон­них и мно­го­сто­рон­них ме­ж­ду­народных до­го­во­ров и со­гла­ше­ний, под­пи­са­ние иных ди­пло­ма­тических до­ку­мен­тов; уча­стие в ра­бо­те ме­ж­ду­народных ор­га­ни­за­ций и их ор­га­нов; по­все­днев­ное пред­ста­ви­тель­ст­во го­су­дар­ст­ва за гра­ни­цей, осу­ще­ст­в­ляе­мое его по­соль­ст­ва­ми и мис­сия­ми; по­сыл­ка специальных мис­сий; ди­пло­ма­тическая пе­ре­пис­ка по­сред­ст­вом за­яв­ле­ний, пи­сем, нот, ме­мо­ран­ду­мов и тому подобного; пуб­ли­ка­ция ди­пло­ма­тических до­ку­мен­тов; ос­ве­ще­ние в пе­ча­ти по­зи­ции пра­ви­тель­ст­ва по тем или иным ме­ж­ду­народным во­про­сам. Ди­пло­ма­тическая дея­тель­ность рег­ла­мен­ти­ру­ет­ся ди­пло­ма­ти­че­ским пра­вом. Смотреть так­же Ди­пло­ма­ти­че­ское пред­ста­ви­тель­ст­во , Ди­пло­ма­ти­че­ский кор­пус , Ди­пло­ма­ти­че­ские при­ви­ле­гии и им­му­ни­те­ты .

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