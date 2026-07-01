ДИПЛОМАТИЯ
ДИПЛОМАТИЯ.
1) Деятельность правительства, его специальных органов или представителей по осуществлению внешней политики государства, защите его прав, интересов, учреждений и граждан за границей;
2) совокупность невоенных практических мероприятий, приёмов и методов, используемых в процессе такой деятельности. С понятием «Дипломатия» связывается также искусство ведения переговоров для предотвращения или урегулирования конфликтов, поисков компромиссов и взаимоприемлемых решений, расширения и углубления международного сотрудничества. Термин «Дипломатия» происходит от греческого слова δίπλωμα (в Древней Греции так назывались сдвоенные дощечки с нанесёнными на них письменами, которые вручались посланцам в качестве верительных грамот и документов, подтверждавших их полномочия). Как обозначение государственной деятельности в области внешних сношений слово «Дипломатия» вошло в обиход в Западной Европе в конце XVIII века. Основными методами дипломатии являются: визиты и встречи на высшем и высоком правительств. уровне; дипломатические конгрессы, конференции, совещания и встречи; подготовка и заключение двусторонних и многосторонних международных договоров и соглашений, подписание иных дипломатических документов; участие в работе международных организаций и их органов; повседневное представительство государства за границей, осуществляемое его посольствами и миссиями; посылка специальных миссий; дипломатическая переписка посредством заявлений, писем, нот, меморандумов и тому подобного; публикация дипломатических документов; освещение в печати позиции правительства по тем или иным международным вопросам. Дипломатическая деятельность регламентируется дипломатическим правом. Смотреть также Дипломатическое представительство, Дипломатический корпус, Дипломатические привилегии и иммунитеты.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)