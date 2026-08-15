ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРИЗНАНИЕ СССР

Установление дипломатических отношений между СССР и другими государствами Европы и Азии.

Первоначально Советская Россия находилась в дипломатической изоляции. Совет народных комиссаров во главе с В. Лениным вел борьбу за дипломатическое признание Советской России и других советских республик. Державы Антанты воздерживались от официального признания, надеясь на возникновение устойчивого и лояльного союзникам правительства. Были установлены неофициальные контакты с советским правительством со стороны США (через главу американской миссии Красного креста в России полковника Р. Робинса и др.), Франции (через сотрудников военной миссии, прежде всего Ж. Садуля и др.) и Великобритании (через неофициального представителя Б. Локкарта и др.). В Великобританию был назначен неофициальный представитель Советской России М. Литвинов. Неофициально Литвинову и Локкарту предоставлялись некоторые дипломатические привилегии, в том числе пользование шифрами и дипломатическим курьерами. Советскому правительству удалось заставить послов Антанты и нейтральный государств вступить в официальное общение в связи с Диаманди инцидентом 14.1.1918 г. В начале 1918 г., особенно в период германского наступления 18.02.-3.03.1918 г., обсуждались вопросы признания Советской России в случае возобновления войны с Германией.

Де факто Советская Россия была признана Германией и ее союзниками, которые вступили с ней в Брестские мирные переговоры. Заключение Брестского мира означало установление официальных дипломатических отношений РСФСР с Германией, Австро-Венгрией, Османской империей и Болгарией, а также государственными образованиями, создающимися на территориях, оккупированных Германией (Украинская держава и др.). Отношение государств Антанты в связи с заключением мира стало более враждебным, вопрос признания был снят с повестки дня, дипломатический корпус переехал в Вологду. Неофициальные контакты с Советским правительством сохранялись, хотя постепенно сворачивались. В связи с подготовкой интервенции против Советской России 25.07.1918 г. послы покинули Вологду и перебрались в Архангельск, занятый интервентами. В связи с началом Ноябрьской революции 1918 г. в Германии Брестский мир был расторгнут РСФСР 13.11.1918 г., и таким образом советско-германские дипломатические отношения были аннулированы. Также потеряли силу отношения с Австро-Венгрией и Османской империей в связи с их распадом. Однако полная дипломатическая изоляция советских республик длилась недолго и преодолевалась в двух направлениях: путем заключения мирных договоров с новыми государствами на территории бывшей Российской империи и с государствами Азии. 2.02.1920 г. был подписан советско-эстонский мирный договор 1920 г., 12.07.1920 г. – советско-литовский мирный договор 1920 г., 11.8.1920 г. – советско-латвийский мирный договор 1920 г., 14.10.1920 г. – советско-финляндский мирный договор 1920 г. Поскольку государства Балтии вступили в международные и экономические отношения со странами Европы, Советские республики получили возможность преодолевать изоляцию с помощью их посредничества. По итогам советско-польской войны 1919-1920 гг. 18.03.1921 г. РСФСР и УССР заключили с Польшей Рижский мирный договор 1921 г. Таким образом, благодаря успехам советской дипломатии во главе с наркомом иностранных дел Г. Чичериным, РСФСР, БССР и УССР урегулировали свои отношения с западными соседями, и блокада Советский республик все более теряла смысл. 16.03.1921 г. было заключено советско-британское торговое соглашение 1921 г. Торговые соглашения были заключены и с другими государствами Западной Европы. Однако Советские республики и государства Западной Европы сохраняли множество неурегулированных экономических и политических проблем.

Дипломатическое признание Советских республик происходило и в Азии, где РСФСР выступал с антиимпериалистических позиций (хотя и сам осуществлял интервенции в дела Ирана и Монголии). Предложения РСФСР по восстановлению суверенитета Ирана, Афганистана и Монголии были привлекательны (хотя осложняли советско-британские и советско-китайские отношения). 12.02.1921 г. был заключен советско-иранский договор 1921 г. 27.05.1919 г. РСФСР признала независимость Афганистана, и в октябре были установлены дипломатические отношения двух стран. 13.9.1920 г. был парафирован предварительный договор о дружбе между Россией и Афганистаном, 28.02.1921 г. заключен постоянный советско-афганский договор 1921 г. Советские республики поддержали антиимпериалистические действия нового руководства Турции во главе с М. Кемалем (Ататюрком), 16.03.1921 г. был заключен советско-турецкий договор 1921 г., который урегулировал как отношения Турции и РСФСР, оставшиеся после денонсации Брестского мира, так и территориальные противоречия Турции и Армении. После победы Монгольской народно-революционной партии в 1921 г. 05.11.1921 г. было заключено советско-монгольское соглашение о дружбе, фактически Монгольская народная республика превратилась в государство, зависимое от РСФСР и затем СССР.

Советская Россия приняла участие в Генуэзской конференции 1922 г., где в вопросе урегулирования экономических отношений выступала также от имени других советских республик. Несмотря на неудачу переговоров на конференции, на ее полях были проведены переговоры с Германией. В результате был заключен Рапалльский договор 1922 г. и нормализованы советско-германские отношения. Таким образом, к моменту своего возникновения СССР стал выходить из дипломатической изоляции как в Азии, так и в Европе.

Решающая «волна признаний» СССР произошла в 1924-1925 гг. 22.01.1924 г. к власти в Великобритании пришли лейбористы во главе с Д. Макдональдом, который выступал за признание СССР. 01.02.1924 правительство Д. Макдональда признало СССР де – юре и предложило организовать советско-британскую комиссию для изучения нерешенных экономических и политических проблем в отношениях между двумя странами. 08.08.1924 г. были заключены общий и новый торговый советско-британские договоры. Правда, они не были ратифицированы из-за публикации антисоветской фальшивки, так называемого «письма Зиновьева» и падения правительства лейбористов. Несмотря на это, установление дипломатических отношений СССР и Великобритании облегчило признание СССР другими западными странами.

07.02.1924 итальянское правительство Б. Муссолини формально признало СССР. 28.10.1924 Франция в лице председателя нового правительства Э. Эррио официально признала СССР.

29.02.1924 г. СССР установил дипломатические отношения с Австрией, 10.03.1924 г. – с Норвегией, 18.03.1924 г. – со Швецией, 18.07.1924 г. – с Данией, 18.03.1924 г. – с Грецией, 04.08.1924 г. – с Мексикой. Дипломатическое наступление СССР продолжилось и на Дальнем Востоке. 31.05.1924 г. Л. Карахану удалось подписать в Пекине соглашение с Китаем о возобновлении дипломатических отношений и о сохранении контроля СССР над Китайской Восточной железной дорогой (КВЖД). 20.01.1925 г. были урегулированы отношения с Японией и достигнуто соглашение об установлении дипломатический отношений между Японией и СССР. К 15.05.1925 г. японские войска покинули северный Сахалин. Второй страной Латинской Америки, которая установила отношения с СССР, был Уругвай (21-22.08.1926 г.).

27.05.1927 г. были разорваны советско-британские отношения, но восстановлены 03.10.1929 г.

Из крупных государств неурегулированными оставались отношения СССР с США и Швейцарией (отношения с которой были испорчены в результате оправдания швейцарским судом советского представителя В. Воровского). После прихода к власти президента США Ф.Д. Рузвельта одним из первых его крупных внешнеполитических мероприятий стало установление дипломатических отношений с СССР. 16.11.1933 г. официальные дипломатические отношения СССР и США были установлены.

28.07.1933 г. были установлены дипломатические отношения СССР с Испанией. 09.06.1934 г. в рамках политики «коллективной безопасности» были установлены дипломатические отношения с Чехословакией, с которой вскоре был заключен советско-чехословацкий договор о взаимопомощи 1935 г. Также в 30-е гг. СССР установил дипломатические отношения с Бельгией, Люксембургом, Румынией, Венгрией, Болгарией, Албанией, Колумбией. В основном процесс дипломатического признания СССР завершился с принятием в Лигу наций 18.09.1934 г. Но и после этого со многими странами у СССР все еще не было дипломатических отношений.

Несмотря на «волну признаний», в результате Мюнхенского договора 1938 г. восстановилась относительная международная изоляция СССР.

В ходе Второй мировой войны СССР был признан большинством стран Латинской Америки, Австралией, Канадой и Новой Зеландией. 18.03.1946 г. были установлены дипломатические отношения СССР и Швейцарии. В ходе Второй мировой войны и сразу после нее международная изоляция СССР была полностью преодолена.