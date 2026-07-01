ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРАВО

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРАВО - отрасль международного права , определяющая статус и функции, права и привилегии органов, осуществляющих дипломатические отношения.

При­ня­то раз­ли­чать ак­тив­ное пра­во по­соль­ст­ва, то есть пра­во на­прав­лять ди­пло­ма­тические пред­ста­ви­тель­ст­ва , и пас­сив­ное пра­во по­соль­ст­ва, то есть пра­во при­ни­мать ди­пло­ма­тические пред­ста­ви­тель­ст­ва. Дипломатическое право оп­ре­де­ля­ет по­ря­док ус­та­нов­ле­ния и пре­кра­ще­ния ди­пло­ма­тических от­но­ше­ний, а так­же на­значе­ния и уволь­не­ния пер­со­на­ла пред­ста­ви­тель­ст­ва; ви­ды со­труд­ни­ков пред­ста­ви­тель­ст­ва, а так­же клас­сы глав пред­ста­ви­тель­ст­ва; функ­ции пред­ста­ви­тель­ст­ва. Осо­бым ин­сти­ту­том Дипломатические права яв­ля­ют­ся ди­пло­ма­ти­че­ские при­ви­ле­гии и им­му­ни­те­ты . На про­тя­же­нии ве­ков это пра­во но­си­ло обыч­ный ха­рак­тер. Без не­го осу­ще­ст­в­ле­ние ди­пло­ма­тических от­но­ше­ний бы­ло бы прак­ти­че­ски не­воз­мож­но. Дипломатическое право бы­ло ко­ди­фи­ци­ро­ва­но во 2-й половине XX века: Вен­ской кон­вен­ци­ей о ди­пло­ма­тических сно­ше­ни­ях (1961), Кон­вен­ци­ей о пре­дот­вра­ще­нии и на­ка­за­нии пре­сту­п­ле­ний про­тив лиц, поль­зую­щих­ся ди­пло­ма­тической за­щи­той, в том числе ди­пло­ма­тических аген­тов (1973) и других. Дипломатическое право ре­гу­ли­ру­ет от­но­ше­ния, воз­ни­каю­щие в свя­зи с дея­тель­но­стью ди­пло­ма­ти­че­ско­го пред­ста­ви­тель­ст­ва, специальной мис­сии, пред­ста­ви­тель­ст­вом го­су­дарств в ме­ж­ду­народных ор­га­ни­за­ци­ях и другие.

Под­от­рас­лью дипломатического права яв­ля­ет­ся ди­пло­ма­тическое пра­во ме­ж­ду­народных ор­га­ни­за­ций, ко­то­рое ре­гу­ли­ру­ет ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния, свя­зан­ные с дея­тель­но­стью ор­га­ни­за­ций. Это пра­во ос­но­ва­но на кон­вен­ци­ях - Кон­вен­ции о при­ви­ле­ги­ях и им­му­ни­те­тах Объ­е­ди­нён­ных На­ций (1946), Кон­вен­ции о при­ви­ле­ги­ях и им­му­ни­те­тах спе­циа­ли­зированных уч­ре­ж­де­ний (1947), Вен­ской кон­вен­ции о пред­ста­ви­тель­ст­ве го­су­дарств в их от­но­ше­ни­ях с ме­ж­ду­народными ор­га­ни­за­ция­ми уни­вер­саль­но­го ха­рак­те­ра (1975) и других, ко­то­рые оп­ре­де­ля­ют юри­дический ста­тус ор­га­ни­за­ций и ус­та­нав­ли­ва­ют, что они мо­гут за­клю­чать до­го­во­ры, при­об­ре­тать иму­ще­ст­во и рас­по­ря­жать­ся им, воз­бу­ж­дать де­ло в су­де и другое. Дипломатическое право за­кре­п­ля­ет пра­во го­су­дарств уч­ре­ж­дать свои пред­ста­ви­тель­ст­ва и по сво­ему ус­мот­ре­нию на­зна­чать в них со­труд­ни­ков; ус­та­нав­ли­ва­ет им­му­ни­тет со­труд­ни­ков ор­га­ни­за­ций и пред­ста­ви­те­лей го­су­дарств. Смотреть так­же Кон­суль­ское пра­во.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)