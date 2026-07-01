ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРАВО
ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРАВО - отрасль международного права, определяющая статус и функции, права и привилегии органов, осуществляющих дипломатические отношения.
Принято различать активное право посольства, то есть право направлять дипломатические представительства, и пассивное право посольства, то есть право принимать дипломатические представительства. Дипломатическое право определяет порядок установления и прекращения дипломатических отношений, а также назначения и увольнения персонала представительства; виды сотрудников представительства, а также классы глав представительства; функции представительства. Особым институтом Дипломатические права являются дипломатические привилегии и иммунитеты. На протяжении веков это право носило обычный характер. Без него осуществление дипломатических отношений было бы практически невозможно. Дипломатическое право было кодифицировано во 2-й половине XX века: Венской конвенцией о дипломатических сношениях (1961), Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся дипломатической защитой, в том числе дипломатических агентов (1973) и других. Дипломатическое право регулирует отношения, возникающие в связи с деятельностью дипломатического представительства, специальной миссии, представительством государств в международных организациях и другие.
Подотраслью дипломатического права является дипломатическое право международных организаций, которое регулирует дипломатические отношения, связанные с деятельностью организаций. Это право основано на конвенциях - Конвенции о привилегиях и иммунитетах Объединённых Наций (1946), Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений (1947), Венской конвенции о представительстве государств в их отношениях с международными организациями универсального характера (1975) и других, которые определяют юридический статус организаций и устанавливают, что они могут заключать договоры, приобретать имущество и распоряжаться им, возбуждать дело в суде и другое. Дипломатическое право закрепляет право государств учреждать свои представительства и по своему усмотрению назначать в них сотрудников; устанавливает иммунитет сотрудников организаций и представителей государств. Смотреть также Консульское право.