ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ КОРПУС

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ КОРПУС - главы дипломатических представительств иностранных государств в данной стране.

Дипломатический корпус вы­сту­па­ет по це­ре­мо­ни­аль­ным во­про­сам, при­но­сит по­здрав­ле­ния пра­ви­тель­ст­ву стра­ны пре­бы­ва­ния, вы­ра­жа­ет со­бо­лез­но­ва­ния и другое (не мо­жет вы­сту­пать с по­ли­тическими за­яв­ле­ния­ми, хо­тя та­кие слу­чаи из­ред­ка встре­ча­ют­ся).

От име­ни дипломатического корпуса обыч­но вы­сту­па­ет его ду­ай­ен - стар­ший по ди­пло­ма­тическому клас­су и пер­вый по вре­ме­ни ак­кре­ди­то­ва­ния. Им мо­жет быть толь­ко пред­ста­ви­тель пер­во­го клас­са - по­сол или нун­ций (пред­ста­ви­тель Ва­ти­ка­на). В не­ко­то­рых стра­нах ду­ай­е­ном мо­жет быть толь­ко нун­ций. Свои вы­сту­п­ле­ния он обыч­но со­гла­су­ет с гла­ва­ми других ди­пло­ма­тических пред­ста­ви­тельств.

Тер­мин «Дипломатический корпус» ис­поль­зу­ет­ся так­же в ши­ро­ком смыс­ле как весь со­став ди­пло­ма­тических ра­бот­ни­ков иностранных ди­пло­ма­тических пред­ста­ви­тельств в дан­ной стра­не, а так­же чле­нов их се­мей.

Для об­слу­жи­ва­ния нужд дипломатического корпуса в стра­не пре­бы­ва­ния соз­да­ют­ся по до­го­во­рён­но­сти со­от­вет­ст­вую­щие служ­бы.

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