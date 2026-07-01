ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ КОРПУС
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ КОРПУС - главы дипломатических представительств иностранных государств в данной стране.
Дипломатический корпус выступает по церемониальным вопросам, приносит поздравления правительству страны пребывания, выражает соболезнования и другое (не может выступать с политическими заявлениями, хотя такие случаи изредка встречаются).
От имени дипломатического корпуса обычно выступает его дуайен - старший по дипломатическому классу и первый по времени аккредитования. Им может быть только представитель первого класса - посол или нунций (представитель Ватикана). В некоторых странах дуайеном может быть только нунций. Свои выступления он обычно согласует с главами других дипломатических представительств.
Термин «Дипломатический корпус» используется также в широком смысле как весь состав дипломатических работников иностранных дипломатических представительств в данной стране, а также членов их семей.
Для обслуживания нужд дипломатического корпуса в стране пребывания создаются по договорённости соответствующие службы.