ДИПИЛООН

Дипилоон (греч. Δίπυλον, — «двойные ворота») — другое название Триасийских ворот, главных и самых массивных из 15 ворот оборонительной стены Афин классического периода, построенной Фемистоклом в 478 до н. э.

Располагались в северо-западной части города в районе Керамик; в нынешнем виде датируются IV в. до н. э. Название Д. ворота получили из-за своей конструкции: длинный внутренний коридор (41×22 м), фланкированный по углам четырьмя 8-метровыми башнями, замыкался внутренними и внешними сдвоенными воротами со столбом посередине. За городской стеной находился Дипилонский некрополь — древнее официальное кладбище Афин (так же называлось Керамик, или «общественное кладбище»). Регулярный некрополь образовался здесь около IX в. до н. э. и использовался вплоть до конца римского времени. Погребальный обряд и внешний вид захоронений менялись со временем. Над богатыми могилами IX—VII вв. до н. э. в качестве надгробных памятников устанавливались большие (около 1,5 м высотой) расписные сосуды геометрического стиля, предназначенные для возлияний. Своеобразный стиль росписи этих ваз получил название «дипилонского» по месту находки. Позднее на могилах богатых афинян вместо сосудов появляются статуи, иногда в человеческий рост. Прекрасный образец, датируемый около 600 до н. э., был найден в 2002: эта статуя юноши (курос) считается работой так называемого мастера Дипилона. Также в качестве надгробий ставили стелы, плиты, часто с орнаментом, живописными изображениями, барельефами. Со второй половины V в. до н. э. над могилами устанавливали небольшие надгробия в форме маленького храма, а в эллинистическое время — простые маленькие колонны.

Лит.: Колобова К. М. Древний город Афины и его памятники. Ленинград, 1961; Camp J. M. The Archaeology of Athens. New Haven—London, 2001; Hurwit J. M. The Art and Culture of Early Greece: 1100—480 B.C. London, 1985.