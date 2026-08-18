ДИПИЛОН

ДИПИЛОН (греческое Δίπυλον - двой­ные во­ро­та) - район в северо-западной части древних Афин , расположенный у ворот с тем же названием.

Рас­коп­ки с 1873 года. Ма­те­риа­лы с эне­о­ли­та. Наи­бо­лее из­вес­тен нек­ро­поль XIX-VII веков до нашей эры: тру­по­по­ло­же­ния и тру­по­сож­же­ния в пря­мо­уголь­ных, час­то об­ло­жен­ных кам­нем ямах, ино­гда в пи­фо­сах. Об­на­ру­же­ны со­су­ды с рос­пи­сью в «ди­пи­лон­ском сти­ле» - гео­мет­ри­че­ском сти­ле XIX-VIII веков до нашей эры и другие. Со­су­ды по­ме­ща­лись над мо­ги­лой как па­мят­ни­ки или ал­та­ри для воз­лия­ний. С VI века до нашей эры поя­ви­лись над­гро­бия в ви­де ста­туй, стел, плит, в том числе ук­ра­шен­ные жи­во­пи­сью, ба­рель­е­фа­ми. В клас­сические и эл­ли­ни­стические пе­рио­ды нек­ро­поль рас­про­стра­нил­ся на тер­ри­то­рии Но­во­го Ке­ра­ми­ка и да­лее, вдоль Свя­щен­ной до­ро­ги по на­прав­ле­нию к Элев­си­ну, смы­кал­ся с нек­ро­по­лем Афин.

Иллюстрация:

Ам­фо­ра из Ди­пи­ло­на. Кон. VII век до нашей эры. На­цио­наль­ный му­зей (Афи­ны).

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