ДИОН ХРИЗОСТОМ, ДИОН ИЗ ПРУСЫ (др.-греч. Δίων Χρυσόστομος; Δίων ὁ Προυσαεύς)

Древнегреческий ритор и философ периода Римской империи.

Дион происходил из знатной семьи, жившей в расположенном на берегу Пропонтиды вифинском городе Прусе. Он получил отличное риторическое и философское образование, учился у стоика Музония Руфа. За свои способности Дион получил прозвище Хризостом – «Златоуст». Будучи уже знаменитым оратором, Дион переехал в Рим, где сдружился с императором Титом , но после изгнания философов из города, предпринятого Домицианом в 82 г., провел 14 лет в скитаниях. Это сильно повлияло на его взгляды – он стал киником. После смерти Домициана, при Нерве , Дион вернулся в Рим, где вновь занялся преподаванием; одним из его учеников был ритор Фаворин. Он высоко ценил Нерву и Траяна , который стал его идеалом правителя.

Диону принадлежит обширное наследие – более 80 речей, из которых особого внимания заслуживают первые четыре, посвященные описанию идеального принцепса, наделенного мягкостью, справедливостью и мудростью. В них содержалось восхваление Траяна. «Эвбейская речь» (VII) посвящена похвале бедности и описанию прекрасной простой жизни на лоне природы. Дион часто возвращался к образу идеального киника – Диогена, которым он восхищался (VI-VIII, X). В речах «О рабстве и свободе» он выступает против любой формы порабощения человеком человека. Важным источником по истории Северного Причерноморья в римскую эпоху является его «Борисфенитская речь» (XXXVI), где Дион описывает Ольвию на рубеже I-II вв. н.э. и быт и нравы ее жителей.

Сочинения :

Ораторы Греции. М., 1985. С. 283-336