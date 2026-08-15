ДИОН (др.-греч. Δίων)

Правитель Сиракуз с 357 по 353 гг. до н.э.

Знатный сиракузянин, сын Гиппарина, Дион имел родственные связи с сиракузским тираном Дионисием Старшим . Он был его доверенным лицом и советником, участвовал в многочисленных посольствах. Уже в юные годы стал другом и последователем Платона, когда тот по приглашению Дионисия Старшего посетил Сиракузы в 389 г. до н.э. Первоначально пользовался большим влиянием и при дворе преемника Дионисия Старшего – его сына Дионисия Младшего. В 366 г. до н.э. уговорил тирана пригласить Платона в Сицилию в надежде, что знаменитый философ сможет уговорить тирана провести реформы. Но попытка перевоспитать тирана не удалась. Наоборот, подозрительный Дионисий отправил Диона в изгнание, а Платона отослал на родину.

Обосновавшись в Афинах, Дион тесно сотрудничал с платоновской Академией. Посещал он также города Пелопоннеса, особенно часто – Коринф и Спарту , и даже получил спартанское гражданство. После того, как Дионисий конфисковал имущество Диона и выдал его жену замуж за другого, Дион стал готовиться к вооруженной борьбе. В 357 г. до н.э. он возглавил небольшую экспедицию в Сицилию, набрав в Пелопоннесе 800 наемников и посадив их на два торговых судна. Призыв к восстанию против тирана вызвал такой энтузиазм среди граждан, что Дион буквально за несколько дней сумел овладеть городом и подавить сопротивление Дионисия, загнанного в крепость на острове Ортигия. Дион преуспел в освобождении Сиракуз, поскольку большая часть граждан его поддержала.

Но Дион как член семьи тирана и олигарх по своим политическим взглядам вскоре перестал пользоваться популярностью у народа. Сиракузяне предпочли ему Гераклида, сподвижника Диона, вернувшегося вместе с ним из Греции. Он прославился тем, что уничтожил в морском сражении флот Филиста, пришедшего на помощь Дионисию. Гераклид, сторонник радикальной демократии, отстаивал интересы беднейшей части сиракузян, хотя альянс с демосом приносил ему и личную выгоду в борьбе с Дионом. Дион с наемниками вынужден был уйти в Леонтины, но вскоре его позвали назад, когда Дионисий предпринял попытку снова захватить Сиракузы. После одержанной победы граждане избрали Диона стратегом-автократором. Но внутренняя политика Диона оказалась несостоятельной: он отказался проводить демократические реформы и не решился провести передел земли. Кроме того ради пополнения казны он ввел обременительные налоги, что поссорило его с имущей частью граждан.

Дион мечтал ввести в Сиракузах политический строй по образцу спартанского или критского. Правление Диона становилось все более авторитарным, несмотря на его мнимые попытки управлять согласно платоновским принципам, и в 353 г. до н.э. он был убит в результате заговора, во главе которого встал его близкий друг и товарищ по Академии Каллипп. Способный военачальник и дипломат, Дион однако не обладал необходимой решимостью и предусмотрительностью и не смог справиться со сложной политической обстановкой, сложившейся в недавно освобожденных от длительной тирании Сиракузах. Однако историческая традиция, базирующаяся главным образом на его платоновских связях, была весьма благосклонна к Диону. Так, согласно утверждению Платона (Ep., VII, 336а), Дион имел намерение не только восстановить свободу Сиракуз, но и изгнать из Сицилии варваров и заново заселить весь остров.

Исторические источники :

Плутарх. Биография Диона;

Диодор. Историческая библиотека, XVI;

Корнелий Непот.О знаменитых иноземных полководцах. Дион.