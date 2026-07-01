ДИОН

Дион (греч. Δίων) — сын Гиппарина (сподвижника и тестя тирана Сиракуз Дионисия I Старшего ), был женат на дочери своей сестры Андромахи от Дионисия Старшего.

Несмотря на личные амбиции Д. не препятствовал воцарению Дионисия II Младшего в 367 и стал его наставником, но вскоре потерпел поражение в борьбе придворных партий и в 366 отправился в изгнание в Грецию. В 357 Д. с отрядом наемников высадился в карфагенской части Сицилии, откуда двинулся вглубь острова: большая часть полисов его поддержала, а жители Сиракуз открыли ворота. Однако длительный конфликт с другим бывшим сиракузским изгнанником, стратегом Гераклидом, завершившийся убийством последнего, подорвал позиции Д. в Сиракузах, и он с войском был вынужден удалиться в Леонтины. В 354/3 был убит заговорщиками из числа наемников. Д. был учеником и почитателем Платона (с 388), сторонником олигархического правления, а в общеэллинской традиции встал в один ряд со знаменитыми тираноборцами.

Лит.:Consolo Langer S. N. Un imperialismo tra democrazia e tirannide. Siracusa nei secoli V e IV a. C. Roma, 1997.