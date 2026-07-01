ДИОЛК

Диолк (греч. Δίολκος) — название волоков в Древней Греции.

Самый известный в античности Д. длинной ок. 8 км сооружен ок. 600 до н. э. коринфским тираном Периандром на Истме (Коринфский перешеек) для сокращения морского пути вокруг Пелопоннеса. Д. соединял гавань Лехей Коринфского залива Ионического моря и Схойнунтскую бухту Саронического залива Эгейского моря. Остатки Д. сохранились в основном в западной части и представляют собой мощенную известняковыми плитами дорогу шириной от 3 до 6 м (у спуска в море — 10 м), с двумя глубокими параллельными желобами (на расстоянии 1,5 м друг от друга), предназначенными, вероятно, для колесного транспорта. Данные о технике использования волока не сохранились. Античные авторы сообщают о неоднократной перевозке через Д. военных судов. Сведений об использовании Д. в торговых целях нет, но предполагается, что сооружение Д. было техническим усовершенствованием транзитной торговли крупногабаритными грузами (лесоматериалы, мраморные блоки, строительный камень, сырье, кровельная черепица), транспортировка которых была сопряжена с большими трудностями.

Лит.: Salmon J. B. Wealthy Corinth. A History of the City to 338 BC. Oxford, 1984; Raepsaet G., Tolley M. Le Diolkos de l’Isthme à Corinthe: son tracé, son fonctionnement // Bulletin de Correspondance Hellénique. 1993. Т. 117. P. 233—261; Werner W. The Largest Ship Trackway in Ancient Times: the Diolkos of the Isthmus of Corinth, Greece, and Early Attempts to Build A Canal // The International Journal of Nautical Archaeology. 1997. Vol. 26/2. P. 98—119.