ДИОЛА
ДИОЛА (дьола, джола, йола) - группа народов в Сенегале и Гамбии.
В основном на юго-западе Сенегала (запад и юго-запад провинции Зигиншор) живут: фоньи (322 тысячи человек; 66 тысяч человек проживают также в Гамбии, небольшие группы - в Гвинее-Бисау и Мавритании; общая численность около 400 тысяч человек); хер (язык керак; 13 тысяч человек, на крайнем юго-западе области Зигиншор, основное поселение - Кабрус); флуп (язык джамат; 22 тысячи человек на северо-западе Гвинеи-Бисау и более 2 тысяч человек на юге Сенегала); блисс (язык диола-каса; 45 тысяч человек, в районе города Усуе и к северу от реки Казаманс); байот (16 тысяч человек, к юго-западу от города Зигиншор, основное поселение - деревня Ньяссиа, живут также в Гамбии и Гвинее-Бисау; общая численность около 20 тысяч человек); хулон (язык бандиал; 11 тысяч человек, между городом Усуе и рекой Казаманс); куватай (6,2 тысяч человек, к югу от устья реки Казаманс); карон (10 тысяч человек, к северу от нижнего Казаманса, на западе области Зигиншор, живут также в Гамбии, общая численность 12 тысяч человек); гусилай (15 тысяч человек, основное поселение - Тионк-Эссиль) и мломп (5,4 тысяч человек, основное поселение - Мломп, к востоку от города Биньона). На западе Сенегала (запад провинции Тиес) живут лала (лехор, язык лехар; 12 тысяч человек, к северу от города Тиес) и фалор (палор; 11 тысяч человек, к юго-западу от города Тиес). Языки диола ветви бак атлантических языков. На некоторых языках существует письменность на основе латинской графики, язык диола-фоньи - один из официальных языков Сенегала. Распространены также языки манджак, волоф, мандинка, фула. Диола в основном мусульмане-сунниты маликитского мазхаба (одними из последних в регионе - во 2-й половине XX века - приняли ислам), до 10% - христиане (католики), байот сохраняют традиционные культы.
Традиционная культура типична для народов Атлантической подобласти Западной Африки. Занимаются орошаемым рисоводством (главным образом женщины) и выращиванием проса, сорго, арахиса, манго и другим (в основном мужчины), производством пальмового масла и вина, морским рыболовством, торговлей. Развито отходничество на арахисовые плантации в Гамбию. Живут в Дакаре и других городах. Жилище 4-угольное со стенами из плетня, обмазанного глиной, часто раскрашенными, и 4-скатной крышей. Сохраняются деревенские и большесемейные общины, патрилинейная родовая организация, авункулат, мужские инициации, культ верховного существа Амит (Ата-Амит). Основной ритуал - жертвоприношения фетишу (бэкиин), совершаемые в святилищах. Считается, что фетиши были сотворены Амитом как духи-покровители хозяйственных занятий и деторождения. Системы терминов родства бифуркативного типа. Сиблинги классифицируются по относительному полу. Кросскузенные браки запрещены как с отцовской, так и с материнской стороны. Развиты плетение, гончарство, музыкальный фольклор, исторический эпос, исполняемый сказителями-гриотами. Распространены хоровая вокализация, сольные вокальные импровизации. Характерные музыкальные инструменты - различные идиофоны, мембранофоны; в отдельных районах распространена арфа симбинг. В танцевальных представлениях (женские танцы; мужские танцы с оружием) участвуют ансамбли барабанов. Сохраняются обрядовые танцы (в обряде футамп участвует танцовщица в характерной травяной маске, скрывающей всю фигуру). Основной музыкальный инструмент - энконтинг, считающийся прототипом современного банджо.
Иллюстрация:
Диола. Женщина с детьми.
Архив БРЭ.