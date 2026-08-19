ДИОЛА

ДИОЛА (дьо­ла, джо­ла, йо­ла) - группа народов в Сенегале и Гамбии.

В основном на юго-за­па­де Се­не­га­ла (за­пад и юго-за­пад провинции Зи­гин­шор) жи­вут: фо­ньи (322 тысячи человек; 66 тысяч человек про­жи­ва­ют так­же в Гам­бии, не­боль­шие груп­пы - в Гви­нее-Би­сау и Мав­ри­та­нии ; об­щая чис­лен­ность около 400 тысяч человек); хер (язык ке­рак; 13 тысяч человек, на край­нем юго-за­па­де области Зи­гин­шор, основное по­се­ле­ние - Каб­рус); флуп (язык джа­мат; 22 тысячи человек на се­ве­ро-за­па­де Гви­неи-Би­сау и бо­лее 2 тысяч человек на юге Се­не­га­ла); блисс (язык дио­ла-ка­са; 45 тысяч человек, в рай­оне города Усуе и к се­ве­ру от реки Ка­за­манс); бай­от (16 тысяч человек, к юго-за­па­ду от города Зи­гин­шор, основное по­се­ле­ние - деревня Ньяс­сиа, жи­вут так­же в Гам­бии и Гви­нее-Би­сау; об­щая чис­лен­ность около 20 тысяч человек); ху­лон (язык бан­ди­ал; 11 тысяч человек, ме­ж­ду городом Усуе и рекой Ка­за­манс); ку­ва­тай (6,2 тысяч человек, к югу от устья реки Ка­за­манс); ка­рон (10 тысяч человек, к се­ве­ру от ниж­не­го Ка­за­ман­са, на за­па­де области Зи­гин­шор, жи­вут так­же в Гам­бии, об­щая чис­лен­ность 12 тысяч человек); гу­си­лай (15 тысяч человек, основное по­се­ле­ние - Ти­онк-Эс­силь) и мломп (5,4 тысяч человек, основное по­се­ле­ние - Мломп, к вос­то­ку от города Бинь­о­на). На за­па­де Се­не­га­ла (за­пад провинции Ти­ес) жи­вут ла­ла (ле­хор, язык ле­хар; 12 тысяч человек, к се­ве­ру от города Ти­ес) и фа­лор (па­лор; 11 тысяч человек, к юго-за­па­ду от города Ти­ес). Язы­ки дио­ла вет­ви бак ат­лан­ти­че­ских язы­ков. На не­ко­то­рых язы­ках су­ще­ст­ву­ет пись­мен­ность на ос­но­ве латинской гра­фи­ки, язык дио­ла-фо­ньи - один из официальных язы­ков Се­не­га­ла. Рас­про­стра­не­ны так­же язы­ки манд­жак, во­лоф, ман­дин­ка, фу­ла. Диола в основном му­суль­ма­не-сун­ни­ты ма­ли­кит­ско­го маз­ха­ба (од­ни­ми из по­след­них в ре­гио­не - во 2-й половине XX века - при­ня­ли ис­лам), до 10% - хри­стиа­не (ка­то­ли­ки), бай­от со­хра­ня­ют тра­диционные куль­ты.

Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для на­ро­дов Ат­лан­тической по­доб­ла­сти Западной Аф­ри­ки. За­ни­ма­ют­ся оро­шае­мым ри­со­вод­ст­вом (главным образом жен­щи­ны) и вы­ра­щи­ва­ни­ем про­са, сор­го, ара­хи­са, ман­го и другим (в основном муж­чи­ны), про­изводством паль­мо­во­го мас­ла и ви­на, морским ры­бо­лов­ст­вом, тор­гов­лей. Раз­ви­то от­ход­ни­че­ст­во на ара­хи­со­вые план­та­ции в Гам­бию. Жи­вут в Да­ка­ре и других го­ро­дах. Жи­ли­ще 4-уголь­ное со сте­на­ми из плет­ня, об­ма­зан­но­го гли­ной, час­то рас­кра­шен­ны­ми, и 4-скат­ной кры­шей. Со­хра­ня­ют­ся де­ре­вен­ские и боль­ше­се­мей­ные об­щи­ны, пат­ри­ли­ней­ная ро­до­вая ор­га­ни­за­ция, авун­ку­лат, муж­ские ини­циа­ции, культ вер­хов­но­го су­щест­ва Амит (Ата-Амит). Основной ри­ту­ал - жерт­во­при­но­ше­ния фе­ти­шу (бэ­ки­ин), со­вер­шае­мые в свя­ти­ли­щах. Счи­та­ет­ся, что фе­ти­ши бы­ли со­тво­ре­ны Ами­том как ду­хи-по­кро­ви­те­ли хо­зяйственных за­ня­тий и де­то­рож­де­ния. Си­сте­мы тер­ми­нов род­ст­ва би­фур­ка­тив­но­го ти­па. Сиб­лин­ги клас­си­фи­ци­ру­ют­ся по от­но­си­тель­но­му по­лу. Крос­ску­зен­ные бра­ки за­пре­ще­ны как с от­цов­ской, так и с ма­те­рин­ской сто­ро­ны. Раз­ви­ты пле­те­ние, гон­чар­ст­во, музыкальный фольк­лор , ис­то­рический эпос, ис­пол­няе­мый ска­зи­те­ля­ми-грио­та­ми. Рас­про­стра­не­ны хо­ро­вая во­ка­ли­за­ция, соль­ные во­каль­ные им­про­ви­за­ции. Ха­рак­тер­ные музыкальные ин­ст­ру­мен­ты - различные идио­фо­ны , мем­бра­но­фо­ны; в отдельных рай­онах рас­про­стра­не­на ар­фа сим­бинг. В тан­це­валь­ных пред­став­ле­ни­ях (жен­ские тан­цы; муж­ские тан­цы с ору­жи­ем) уча­ст­ву­ют ан­самб­ли ба­ра­ба­нов. Со­хра­ня­ют­ся об­ря­до­вые тан­цы (в об­ря­де фу­тамп уча­ст­ву­ет тан­цов­щи­ца в ха­рак­тер­ной тра­вя­ной мас­ке, скры­ваю­щей всю фи­гу­ру). Основной музыкальный ин­стру­мент - эн­кон­тинг, счи­таю­щий­ся про­то­ти­пом современного банд­жо.

Иллюстрация:

Дио­ла. Жен­щи­на с деть­ми.

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