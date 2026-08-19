ДИОГЕН ВАВИЛОНСКИЙ, ДИОГЕН ИЗ СЕЛЕВКИИ (др.-греч. Διογένης ὁ Βαβυλώνιος, Διογένης ὁ Σελευκεύς)

Древнегреческий философ-стоик.

Диоген Вавилонский происходил из Селевкии на Тигре , из области, которую греки называли Вавилонией. Диоген учился у Хрисиппа , а затем у его ученика Зенона Тарсийского, после смерти которого он возглавил школу. Он стал одним из самых авторитетных представителей ранней Стои. Авторитет Диогена подтверждается его участием в знаменитом «философском посольстве» в Рим в 155 г., которое ходатайствовало перед сенатом о снятии с Афин штрафных санкций за разграбление города Оропа. Диоген первым познакомил римлян со стоическим учением и впоследствии пользовался их большим уважением много лет; Цицерон говорит о нем как о «великом и серьезном стоике» (magnus et gravis stoicus; De off. III, 51).

Диоген написал большое число трудов, посвященных логике, физике, этике и другим вопросам. Ни один из них до нас не дошла, сохранились только отдельные фрагменты.

Он не особенно стремился к новациям, придерживаясь традиционных школьных взглядов. Для Диогена было важнее корректно сформировать уже высказанные положения, чем создать новую концепцию. Именно при нем завершился этап оформления раннестоической традиции. Что касается его личного вклада в учение, то в области физики он сомневался в воспламенениях мира каждые шесть или двенадцать тысяч лет, Диоген занимался аллегорией (в частности, рождение Афины из головы Зевса трактовалось как физический процесс) и мантикой, он ввел некоторые изменения в этику и занимался политикой и музыкой.

Учениками Диогена были Антипатр из Тарса и Панетий .