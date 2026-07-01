ДИОФAНТ

Диофант (греч. Διόφαντος) (II в. до н. э.), — уроженец Синопы, сын Асклепиодора, из Синопы.

Полководец Митридата VI Евпатора , находившийся около 110 до н. э. с военной и дипломатической миссией на Таврическом п-ове (Страбон, «География». VII. 3. 17; 4. 7). В результате походов Д. крымские скифы признали себя подвластными Митридату. Кроме того, успехи Д. позволили Митридату получить царскую власть на Боспоре и контроль над греческими полисами на территории Таврики , в частности над Херсонесом . За помощь, оказанную Херсонесу в войне против скифов, полис наградил Д. золотым венком и медной статуей, на постаменте которой было вырезано постановление народного собрания с подробным описанием его заслуг (Latyschev B. Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini. Vol. I (2 ed.). Petropoli. 1916. № 352).

Лит.: Виноградов Ю. Г. Вотивная надпись дочери царя Скилура из Пантикапея и проблемы истории Скифии и Боспора во II в. до н. э. // Вестник древней истории. 1987. № 1. С. 55—87; Boffo L. Grecità di Frontiera: Chersonasos Taurica e i signori del Ponto Eusino (SIG3 709) // Athenaeum. 1989. 67. P. 211–261; 369—405; Savalli-Lestrade I. Les philoi royaux dans l’Asie hellénistique. Genève, 1998. P. 175 —178.