В закладки
ДИОДОТ
ДИОДОТ (Διοδοτος) - царь Греко-Бактрийского царства середины III века до нашей эры.
Первоначально сатрап Бактрии и Согдианы, входивших в состав государства Селевкидов. Воспользовавшись сложной ситуацией в западной части страны, предпринял последовательные шаги по усилению своей власти, что отражено в монетном чекане. Около 250 года до нашей эры добился полной независимости, принял царский титул под именем Диодот I. Ему наследовал сын - Диодот II, после которого власть в Греко-Бактрийском царстве перешла к новой династии, основанной Евтидемом.
328