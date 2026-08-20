ДИОДОР КРОН
ДИОДОР КРОН (Διοδωρος ό Κρονος) - древнегреческий философ, представитель мегарской школы.
Преподавал в Афинах и Александрии. Внёс значительный вклад в развитие модальной логики (влияние на логику стоиков), лингвистической семантики и исследование логических парадоксов. Широко известен его логический парадокс «главный аргумент» (ϰυριεύων λογος ), согласно которому возможно толькιо действительное (в настоящем или будущем). Развивая идеи Зенона Элейского, выставил четыре аргумента против возможности движения, основанных на допущении дискретности пространства и времени (существуют «наименьшие и лишённые частей» величины, или «амеры»); из этого вытекало, что неправильно говорить о том, что нечто «движется», но можно сказать, что нечто «подвинулось». В семантике Диодор Крон занимал позицию радикального конвенционализма, считая значения слов условными; для иллюстрации этого тезиса он дал своему рабу имя Однако. Сочинения Диодора Крона не сохранились. Учениками философа были Филон Диалектик и основатель стоицизма Зенон из Кития, а также его 5 дочерей.
Сочинения:
Socratis et Socraticorum reliquiae / Ed. G. Giannantoni. Napoli, 1990. Vol. 1. P. 413-439.