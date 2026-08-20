ДИОДОР КРОН

ДИОДОР КРОН (Διοδωρος ό Κρονος) - древнегреческий философ, представитель мегарской школы.

Пре­по­да­вал в Афи­нах и Алек­сан­д­рии. Внёс зна­чительный вклад в раз­ви­тие мо­даль­ной ло­ги­ки (влия­ние на ло­ги­ку стои­ков), лин­гвис­тической се­ман­ти­ки и ис­сле­до­ва­ние ло­гических па­ра­док­сов. Ши­ро­ко из­вес­тен его ло­гический па­ра­докс «глав­ный ар­гу­мент» (ϰυριεύων λογος ), со­глас­но ко­то­ро­му воз­мож­но толь­кιо дей­ст­ви­тель­ное (в на­стоя­щем или бу­ду­щем). Раз­ви­вая идеи Зе­но­на Элей­ско­го , вы­ста­вил че­ты­ре ар­гу­мен­та про­тив воз­мож­но­сти дви­же­ния, ос­но­ван­ных на до­пу­ще­нии дис­крет­но­сти про­стран­ст­ва и вре­ме­ни (су­ще­ст­ву­ют «наи­мень­шие и ли­шён­ные час­тей» ве­ли­чи­ны, или «аме­ры»); из это­го вы­те­ка­ло, что не­пра­виль­но го­во­рить о том, что не­что «дви­жет­ся», но мож­но ска­зать, что не­что «под­ви­ну­лось». В се­ман­ти­ке Диодор Крон за­ни­мал по­зи­цию ра­ди­каль­но­го кон­вен­цио­на­лиз­ма, счи­тая зна­че­ния слов ус­лов­ны­ми; для ил­лю­ст­ра­ции это­го те­зи­са он дал сво­ему ра­бу имя Од­на­ко. Со­чи­не­ния Диодора Крона не со­хра­ни­лись. Уче­ни­ка­ми фи­ло­со­фа бы­ли Фи­лон Диа­лек­тик и ос­но­ва­тель стои­циз­ма Зе­нон из Ки­тия, а так­же его 5 до­че­рей.

Сочинения :

Socratis et Socraticorum reliquiae / Ed. G. Giannantoni. Napoli, 1990. Vol. 1. P. 413-439.