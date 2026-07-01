ДИОЦЕЗ
В Римской империи после реформ имп. Диоклетиана (кон. 3 в.) до нач. 7 в. адм.-терр. единица, объединявшая неск. провинций и входившая в состав более крупной адм.-терр. единицы – префектуры.
Первоначально существовало 12 Д.: Восток, Понт, Азия, Фракия, Иллирик (Мёзия), Паннония, Италия, Африка, Испания, Британия, Галлия, Вьеннский диоцез. Позднее их число увеличилось: из диоцеза Восток выделился Египет, Иллирик разделился на Дакию и Македонию, Италия – на Аннонарную (сев.) и Субурбикарную (юж.). Во главе Д. стояли гражд. чиновники 2-го ранга c контрольно-судебной и апелляционной властью – викарии, или экзархи (Восточным Д. управлял комит Востока, Египтом – августальный префект). Они были подчинены префекту претория и осуществляли надзор за наместниками провинций.
В церковно-адм. отношении в вост. части империи двум Д. соответствовали патриархаты – Антиохийский (Восток) и Александрийский (Египет), а патриарху Константинопольскому в 5 в. была подчинена территория трёх Д. – Понта, Азии и Фракии (в церковном отношении они получили статус экзархатов). На лат. Западе с 5 в. термином «Д.» стала обозначаться область, находящаяся под управлением епископа (аналог греч. епархии).
Автор статьи: П. В. Кузенков.