ДИОЦЕЗ

В Римской им­пе­рии по­сле ре­форм имп. Ди­ок­ле­тиа­на (кон. 3 в.) до нач. 7 в. адм.-терр. еди­ни­ца, объ­е­ди­няв­шая неск. про­вин­ций и вхо­див­шая в со­став бо­лее круп­ной адм.-­терр. еди­ни­цы – пре­фек­ту­ры.

Пер­во­на­чаль­но су­ще­ст­во­ва­ло 12 Д.: Вос­ток, Понт, Азия, Фра­кия, Ил­ли­рик (Мё­зия), Пан­но­ния, Ита­лия, Аф­ри­ка, Ис­па­ния, Бри­та­ния, Гал­лия, Вьенн­ский дио­цез. Позд­нее их чис­ло уве­ли­чи­лось: из дио­це­за Вос­ток вы­де­лил­ся Еги­пет, Ил­ли­рик раз­де­лил­ся на Да­кию и Ма­ке­до­нию, Ита­лия – на Ан­но­нар­ную (сев.) и Су­бур­би­кар­ную (юж.). Во гла­ве Д. стоя­ли гражд. чи­нов­ни­ки 2-го ран­га c кон­троль­но-су­деб­ной и апел­ля­ци­он­ной вла­стью – ви­ка­рии, или эк­зар­хи (Вос­точ­ным Д. уп­рав­лял ко­мит Вос­то­ка, Егип­том – ав­гу­сталь­ный пре­фект). Они бы­ли под­чи­не­ны пре­фек­ту пре­то­рия и осу­ще­ст­в­ля­ли над­зор за на­ме­ст­ни­ка­ми про­вин­ций .

В цер­ков­но-адм. от­но­ше­нии в вост. час­ти им­пе­рии двум Д. со­от­вет­ст­во­ва­ли пат­ри­ар­ха­ты – Ан­ти­охий­ский (Вос­ток) и Алек­сан­д­рий­ский (Еги­пет), а пат­ри­ар­ху Кон­стан­ти­но­поль­ско­му в 5 в. бы­ла под­чи­не­на тер­ри­то­рия трёх Д. – Пон­та, Азии и Фра­кии (в цер­ков­ном от­но­ше­нии они по­лу­чи­ли ста­тус эк­зар­ха­тов). На лат. За­па­де с 5 в. тер­ми­ном «Д.» ста­ла обо­зна­чать­ся об­ласть, на­хо­дя­щая­ся под управ­ле­ни­ем епи­ско­па (ана­лог греч. епар­хии).

Автор статьи: П. В. Ку­зен­ков.