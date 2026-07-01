ДИНОГЕЦИЯ

ДИНОГЕЦИЯ (латинское Dinogetia) - римский и византийский город на правобережье Нижнего Дуная (ны­не Би­се­ри­ку­ца, близ села Гар­вэн, на­про­тив города Га­лац, Ру­мы­ния).

Рас­по­лагался на гря­де сре­ди бо­лот и про­то­ков Ду­ная (в древ­но­сти со­еди­ня­лись с глав­ным рус­лом). По гря­де про­хо­дит до­ро­га, свя­зы­ваю­щая Диногецию с основным, пра­вым бе­ре­гом и пе­ре­пра­вой на ле­вый бе­рег Ду­ная. Сис­те­ма­тические рас­коп­ки с 1936 года (Г. Ште­фан, Й. Бар­ня и другие). Воз­ник на мес­те по­се­ле­ния ге­тов IV века до нашей эры - I век нашей эры; вы­де­ле­но 2 слоя (позд­не­рим­ский IV-VI века и ви­зан­тий­ский X-XII века) в кре­по­сти и 3 слоя (IV, VII-IX, X-XI века) око­ло неё, есть мо­гиль­ник II-VI века. В позд­не­рим­ский пе­ри­од кре­пость име­ла 14 ба­шен, во­ро­та, 2 ка­лит­ки; внут­ри - зда­ние шта­ба («Пре­то­рий»), дом ко­ман­дую­ще­го («До­мус»), трёх­не­фная ба­зи­ли­ка, мно­го­крат­но пе­ре­страи­вав­шие­ся до­ма. За пре­де­ла­ми кре­по­сти рас­ко­па­ны тер­мы. В Диногеции про­сле­жен по­жар 3-й тре­ти IV века, ко­гда Римская им­пе­рия ве­ла вой­ны с го­та­ми . По­жар середины VI века свя­зы­ва­ют с на­бе­гом на Бал­ка­ны кут­ри­гу­ров под пред­во­ди­тель­ст­вом За­бер­га­на в 559 году (смотреть Про­то­бол­га­ры ). В VII-IX века жизнь в Диногеции за­ту­ха­ет. В конце IX - начале X веков сте­ны бы­ли рес­тав­ри­ро­ва­ны, во 2-й половине XI века по­строе­на не­боль­шая цер­ковь в цен­тре (со­хра­ня­лась до Но­во­го вре­ме­ни ), а ос­таль­ная тер­ри­то­рия кре­по­сти за­строе­на по­лу­зем­лян­ка­ми и хо­зяйственными яма­ми. Диногеция вы­дер­жа­ла оса­ды пе­че­не­гов в 1036 году и узов в 1064/1065 (клад 106 зо­ло­тых пред­ме­тов и мо­нет, 1054). В это вре­мя име­ла ак­тив­ные тор­го­вые свя­зи с Кон­стан­ти­но­по­лем , Кие­вом, ко­чев­ни­ка­ми. В 1-й половине XII века по­гиб­ла в по­жа­ре (свя­зы­ва­ют с на­бе­гом ку­ма­нов 1148 года), из слоя ко­то­ро­го про­ис­хо­дит мас­са на­хо­док, в том числе мо­не­ты 1118-1143 годов. Для XIII века фик­си­ру­ют­ся сла­бые сле­ды за­се­лён­но­сти. Сре­ди на­хо­док - ве­сы со штам­пом пре­фек­та Кон­стан­ти­но­по­ля Ге­рон­тия (560-562), ру­ни­че­ская над­пись на фраг­мен­те ке­ра­ми­ки IV-V века, шёл­ко­вая ткань XI века, пе­чать Ми­хаи­ла - «ар­хи­пас­ты­ря Ро­сии» (воз­мож­но - пат­ри­ар­ха Ми­хаи­ла по­сле его отъ­ез­да из Кие­ва в 1145 году). Диногеция - круп­ная стра­те­ги­че­ски важ­ная кре­пость и до­зор­ный пункт на гра­ни­це Им­пе­рии, ме­сто тор­гов­ли с на­ро­да­ми ле­во­бе­ре­жья Ду­ная.

Иллюстрация:

Ди­но­ге­ция. Крест-эн­кол­пи­он. Зо­ло­то. XI век (по Й. Бар­не).

Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)