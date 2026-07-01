ДИНОГЕЦИЯ
ДИНОГЕЦИЯ (латинское Dinogetia) - римский и византийский город на правобережье Нижнего Дуная (ныне Бисерикуца, близ села Гарвэн, напротив города Галац, Румыния).
Располагался на гряде среди болот и протоков Дуная (в древности соединялись с главным руслом). По гряде проходит дорога, связывающая Диногецию с основным, правым берегом и переправой на левый берег Дуная. Систематические раскопки с 1936 года (Г. Штефан, Й. Барня и другие). Возник на месте поселения гетов IV века до нашей эры - I век нашей эры; выделено 2 слоя (позднеримский IV-VI века и византийский X-XII века) в крепости и 3 слоя (IV, VII-IX, X-XI века) около неё, есть могильник II-VI века. В позднеримский период крепость имела 14 башен, ворота, 2 калитки; внутри - здание штаба («Преторий»), дом командующего («Домус»), трёхнефная базилика, многократно перестраивавшиеся дома. За пределами крепости раскопаны термы. В Диногеции прослежен пожар 3-й трети IV века, когда Римская империя вела войны с готами. Пожар середины VI века связывают с набегом на Балканы кутригуров под предводительством Забергана в 559 году (смотреть Протоболгары). В VII-IX века жизнь в Диногеции затухает. В конце IX - начале X веков стены были реставрированы, во 2-й половине XI века построена небольшая церковь в центре (сохранялась до Нового времени), а остальная территория крепости застроена полуземлянками и хозяйственными ямами. Диногеция выдержала осады печенегов в 1036 году и узов в 1064/1065 (клад 106 золотых предметов и монет, 1054). В это время имела активные торговые связи с Константинополем, Киевом, кочевниками. В 1-й половине XII века погибла в пожаре (связывают с набегом куманов 1148 года), из слоя которого происходит масса находок, в том числе монеты 1118-1143 годов. Для XIII века фиксируются слабые следы заселённости. Среди находок - весы со штампом префекта Константинополя Геронтия (560-562), руническая надпись на фрагменте керамики IV-V века, шёлковая ткань XI века, печать Михаила - «архипастыря Росии» (возможно - патриарха Михаила после его отъезда из Киева в 1145 году). Диногеция - крупная стратегически важная крепость и дозорный пункт на границе Империи, место торговли с народами левобережья Дуная.
Иллюстрация:
Диногеция. Крест-энколпион. Золото. XI век (по Й. Барне).
Архив БРЭ.