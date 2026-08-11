ДИНЦУНЬ

ДИНЦУНЬ - стоянка конца раннего палеолита (около 100 тысяч лет на­зад) в уезде Сянфынь провинции Шань­си (Ки­тай).

Рас­коп­ки в 1953-1954 годы, 1976 году. Круп­ные трёх­гран­ные и другие ост­ро­ко­неч­ни­ки, скреб­ки, чоп­пе­ры, ору­дия, по­хо­жие на руч­ные то­по­ры, ру­би­ла и другое из ро­го­ви­ка, крем­ня, из­вест­ня­ка, ба­заль­та. В Динцуне от­ме­че­ны древ­ней­шие в Восточной Азии сле­ды тех­ни­ки Ле­вал­луа . Ряд ис­сле­до­ва­те­лей про­сле­жи­ва­ют пре­ем­ст­вен­ность Динцуни с ин­ду­ст­ри­ей, пред­став­лен­ной в Си­хо­уду, объ­е­ди­няя их в од­ну из тра­ди­ций па­лео­ли­та Северного Ки­тая: «ру­бя­щих ору­дий на круп­ных от­ще­пах - круп­ных трёх­гран­ных на­ко­неч­ни­ков». Зу­бы и те­мен­ная кость, най­ден­ные в Динцуне, от­не­се­ны к позд­ним ар­ха­ич­ным са­пи­ен­сам (так называемый дин­цун­ский че­ло­век).

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