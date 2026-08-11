ДИНЦУНЬ
ДИНЦУНЬ - стоянка конца раннего палеолита (около 100 тысяч лет назад) в уезде Сянфынь провинции Шаньси (Китай).
Раскопки в 1953-1954 годы, 1976 году. Крупные трёхгранные и другие остроконечники, скребки, чопперы, орудия, похожие на ручные топоры, рубила и другое из роговика, кремня, известняка, базальта. В Динцуне отмечены древнейшие в Восточной Азии следы техники Леваллуа. Ряд исследователей прослеживают преемственность Динцуни с индустрией, представленной в Сихоуду, объединяя их в одну из традиций палеолита Северного Китая: «рубящих орудий на крупных отщепах - крупных трёхгранных наконечников». Зубы и теменная кость, найденные в Динцуне, отнесены к поздним архаичным сапиенсам (так называемый динцунский человек).