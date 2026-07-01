ДИНАР

ДИНАР (арабское; от латинского denarius - де­на­рий) - наиболее распространённая в средние века золотая монета арабо-мусульманского Востока.

1)На­ча­ла че­ка­нить­ся в VII веке как под­ра­жа­ние ви­зантийским мо­не­там (с изо­бра­же­ни­ем им­пе­ра­то­ра , но с арабской над­пи­сью). По­сле де­неж­ной ре­фор­мы Абд аль-Ма­ли­ка (690-е годы) динар со­дер­жал толь­ко ре­лигиозные фор­му­лы на арабском языке, а его вес был уни­фи­ци­ро­ван (4,25-4,27 г зо­ло­та при пер­во­на­чаль­ной про­бе 96-98%), что на 1/24 мень­ше пол­но­вес­ной ви­зантийской но­мис­мы (4,45-4,48 г): раз­ни­ца ме­ж­ду стан­дарт­ным ве­сом ис­ход­но­го ме­тал­ла и ве­сом мо­не­ты по­кры­ва­ла рас­хо­ды на че­кан­ку. На­чи­ная с X века вес и про­ба динара варь­и­ро­ва­лись в различных ре­гио­нах и при различных му­сульманских ди­на­сти­ях. 2) Се­реб­ря­ная мо­не­та, в эпо­ху Сред­не­ве­ко­вья основная де­неж­ная еди­ни­ца Сер­бии (впер­вые упо­мя­ну­та в 1214). 3) Основная де­неж­ная еди­ни­ца ря­да ев­ропейских, ази­атских и африканских стран - Ал­жи­ра (1 динар = 100 сан­ти­мам), Бах­рей­на (1 динар = 1000 фил­сам), Ира­ка (1 динар = 1000 фил­сам), Иор­да­нии (1 динар = 1000 фил­сам), Ку­вей­та (1 Д = 10 дир­хе­мам = 1000 фил­сам), Ли­вии (1 динар = 1000 дир­хе­мам), Сер­бии (1 динар = 100 па­ра), Су­да­на (1 динар = 100 пиа­ст­рам), Ма­ке­до­нии (1 де­нар = 100 де­ни), Ту­ни­са (1 динар = 1000 мил­ли­мам); раз­мен­ная мо­не­та Ира­на. В раз­ные го­ды XX века динаром так­же на­зы­ва­лась де­неж­ная еди­ни­ца Абу-Да­би, Бос­нии и Гер­це­го­ви­ны, Хор­ва­тии, Серб­ской Краи­ны, Фе­де­ра­ции Южной Ара­вии, Народной Де­мо­кра­тической Рес­пуб­ли­ки Йе­мен, Со­циа­ли­стической Фе­де­ра­тив­ной Рес­пуб­ли­ки Юго­сла­вии.

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