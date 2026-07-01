ДИНАР
ДИНАР (арабское; от латинского denarius - денарий) - наиболее распространённая в средние века золотая монета арабо-мусульманского Востока.
1)Начала чеканиться в VII веке как подражание византийским монетам (с изображением императора, но с арабской надписью). После денежной реформы Абд аль-Малика (690-е годы) динар содержал только религиозные формулы на арабском языке, а его вес был унифицирован (4,25-4,27 г золота при первоначальной пробе 96-98%), что на 1/24 меньше полновесной византийской номисмы (4,45-4,48 г): разница между стандартным весом исходного металла и весом монеты покрывала расходы на чеканку. Начиная с X века вес и проба динара варьировались в различных регионах и при различных мусульманских династиях. 2) Серебряная монета, в эпоху Средневековья основная денежная единица Сербии (впервые упомянута в 1214). 3) Основная денежная единица ряда европейских, азиатских и африканских стран - Алжира (1 динар = 100 сантимам), Бахрейна (1 динар = 1000 филсам), Ирака (1 динар = 1000 филсам), Иордании (1 динар = 1000 филсам), Кувейта (1 Д = 10 дирхемам = 1000 филсам), Ливии (1 динар = 1000 дирхемам), Сербии (1 динар = 100 пара), Судана (1 динар = 100 пиастрам), Македонии (1 денар = 100 дени), Туниса (1 динар = 1000 миллимам); разменная монета Ирана. В разные годы XX века динаром также называлась денежная единица Абу-Даби, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Сербской Краины, Федерации Южной Аравии, Народной Демократической Республики Йемен, Социалистической Федеративной Республики Югославии.