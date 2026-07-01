ДИМЫ
ДИМЫ (греческое δῆμοι, множественное число от δῆμος - народ) - в ранний период истории Византии термин, обозначавший партии (фракции, греческое μέρη) венетов и прасинов («голубых» и «зелёных»), группировавшиеся вокруг одноимённой команд на ипподроме в Константинополе и других городах (по традиции, идущей из Рима, в скачках на ипподроме соревновались возницы 4 цветов; «красные» и «белые» не играли заметной роли в политической жизни).
В V-VII века соперничество димов, в которое были вовлечены широкие народные массы, являлось дестабилизирующим фактором во внутриполитической жизни столицы и всей империи; конфликты между группами болельщиков (их ядро составляла молодёжь, так называемые стасиоты) нередко перерастали в кровопролитные волнения (наиболее известный пример - восстание «Ника», 532). Конфессиональные и социально-экономические противоречия обостряли соперничество, однако чётко определённая ориентация димов в этих сферах не прослеживается. В экстренных ситуациях на основе димов формировались отряды гражданской самообороны. В конце VI века появляется должность начальника димов - димарха. В VII веке политическое значение димов сошло на нет. К X веку их роль свелась к участию в церемониале; представители димов (димоты) принимали участие в официальных торжествах и приёмах императорского двора.