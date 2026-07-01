ДИМЫ

ДИМЫ (греческое δῆμοι, множественное число от δῆμος - на­род) - в ранний период истории Византии термин, обозначавший партии (фрак­ции, греческое μέρη) венетов и прасинов («го­лу­бых» и «зе­лё­ных»), группировавшиеся вокруг одноимённой команд на ипподроме в Константинополе и других городах (по тра­ди­ции, иду­щей из Ри­ма, в скач­ках на ип­по­дро­ме со­рев­но­ва­лись воз­ни­цы 4 цве­тов; «крас­ные» и «бе­лые» не иг­ра­ли за­мет­ной ро­ли в по­ли­тической жиз­ни).

В V-VII века со­пер­ни­че­ст­во димов, в ко­то­рое бы­ли во­вле­че­ны ши­ро­кие народные мас­сы, яв­ля­лось дес­та­би­ли­зи­рую­щим фак­то­ром во внут­ри­по­ли­тической жиз­ни сто­ли­цы и всей им­пе­рии; кон­флик­ты ме­ж­ду груп­па­ми бо­лель­щи­ков (их яд­ро со­став­ля­ла мо­ло­дёжь, так называемые ста­сио­ты) не­ред­ко пе­ре­рас­та­ли в кро­во­про­лит­ные вол­не­ния (наи­бо­лее из­вест­ный при­мер - вос­ста­ние «Ни­ка», 532). Кон­фес­сио­наль­ные и со­ци­аль­но-эко­но­мические про­ти­во­ре­чия обо­ст­ря­ли со­пер­ни­че­ст­во, од­на­ко чёт­ко оп­ре­де­лён­ная ори­ен­та­ция димов в этих сфе­рах не про­сле­жи­ва­ет­ся. В экс­трен­ных си­туа­ци­ях на ос­но­ве димов фор­ми­ро­ва­лись от­ря­ды гражданской са­мо­обо­ро­ны. В конце VI века по­яв­ля­ет­ся долж­ность на­чаль­ни­ка димов - ди­мар­ха. В VII веке по­ли­тическое зна­че­ние димов со­шло на нет. К X веку их роль све­лась к уча­стию в це­ре­мо­ниа­ле; пред­ста­ви­те­ли димов (ди­мо­ты) при­ни­ма­ли уча­стие в официальных тор­же­ст­вах и приё­мах им­пе­ра­тор­ско­го дво­ра.

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