МИХАЙЛОВ

МИХА́ЙЛОВ. Го­род в Рос­сии, в западной час­ти Ря­зан­ской области, центр Ми­хай­лов­ско­го района.

Население 11,8 тыс. человек (2010 год, пе­ре­пись).

Рас­по­ло­жен на р.Про­ня. Железнодорожна стан­ция. Близ Михайлова про­хо­дит фе­де­раль­ная ав­то­трас­са «Кас­пий» (Мо­ск­ва - Там­бов - Вол­го­град - Ас­т­ра­хань).

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в «Спи­ске рус­ских го­ро­дов ближ­них и даль­них» (1380-1390-е годы). В 1546 году Иван IV Ва­силь­е­вич из­дал указ о строи­тель­ст­ве в Михайлове кре­по­сти (по­строе­на в 1551 году князьями А.И. Во­ро­тын­ским и М.П. Го­ло­ви­ным Мень­шим), став­шей важ­ным зве­ном в обо­ро­не южных гра­ниц Русского государства от крым­ских ха­нов на­бе­гов.

Жи­те­ли го­ро­да при­ня­ли ак­тив­ное уча­стие в Бо­лот­ни­ко­ва вос­ста­нии 1606-1607 годов.

В 1612 году ра­зо­рён И.М. За­руц­ким . В 1618 вы­дер­жал на­па­де­ние от­ря­да под ко­мандованием гет­ма­на П.К. Са­гай­дач­но­го.

Уезд­ный го­род Мо­с­ков­ской (1708-1778 года), Ря­зан­ской (1778-1924 года, до 1796 года Ря­зан­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во) гу­бер­ний.

В XVIII - первой половине XIX веков круп­ный тор­го­вый центр (про­да­ва­лись хлеб, скот, ло­ша­ди). Со второй половины XIX века раз­ви­ва­лось промышленное про­из-во (кир­пич­ные за­во­ды, ко­же­вен­ный за­вод, мит­ка­ле­вая фаб­ри­ка и прочие). Ожив­ле­ние тор­гов­ли свя­за­но с от­кры­ти­ем в 1900 году дви­же­ния по про­шед­шей че­рез го­род железнодорожной ли­нии Па­ве­лец - Би­рю­лё­во.

В декабре 1917 года ус­та­нов­ле­на советская власть.

В 1924-1929 годах центр Ми­хай­лов­ской волости Ско­пин­ско­го уезда Ря­зан­ской губернии. Рай­он­ный центр Московской области (1929-1937 года, 1944-1946 года), Ря­зан­ской области (1937-1944 года, с 1946 года).

В Великую Отечественную вой­ну, в хо­де Мо­с­ков­ской бит­вы 1941-1942 годов, ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми с 24 ноября по 7 декабря 1941 года. Ос­во­бо­ж­дён в хо­де Туль­ской на­сту­пательной опе­ра­ции Крас­ной Ар­мии.

В цен­тре со­хра­ни­лись ре­гу­ляр­ная пла­ни­ров­ка (по ген­пла­ну 1780 года в фор­ме квад­ра­та), ос­тат­ки рвов и ва­лов. Со­хра­ни­лись церк­ви: Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы (1756 год; шат­ро­вая ко­ло­коль­ня) бывшего муж­ско­го монастыря Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы (ос­но­ван в 1625 году, уп­разд­нён в 1764 году), преимущественно ба­роч­ная церковь Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва в Ка­зачь­ей сло­бо­де (1798 год) с клас­си­ци­стической ко­ло­коль­ней, гражданские по­строй­ки XVIII - начала XX веков: зда­ния ста­ро­го ка­зна­чей­ст­ва (так называемая По­дат­ная из­ба; первая половина XVIII века, рес­тав­ра­ция 1960-х годов), бывшей жен­ской про­гим­на­зии в сти­ле клас­си­циз­ма (1840-е года, архитектор Н.И. Во­ро­ни­хин); по­строй­ки архитектора А.А. Бант­ле с эле­мен­та­ми мо­дер­на - зем­ская боль­ни­ца (1903 год), но­вое ка­зна­чей­ст­во (1910 год; с 1979 года крае­ведческий му­зей), зем­ская упра­ва (1912 год; ны­не ад­ми­ни­ст­ра­ция Михайловская). Деревянная По­кров­ская церковь (1999-2001 года) и По­кров­ский со­бор (2005-2011 года) Ми­хай­лов­ско­го По­кров­ско­го жен­ско­го монастыря (ос­но­ван в XVI веке на Куц­ком оз., в 1819 году пе­ре­ве­дён в Михайлов, за­крыт в 1919 году; воз­ро­ж­дён в 1998 году).

На Крас­ной площади - ме­мо­ри­аль­ный ком­плекс «Ни­кто не за­быт, ни­что не за­бы­то» (1976 год, скульп­тор Ю.В. Бруч­нев).

Про­изводство це­мен­та (за­вод «Ми­хай­лов­це­мент», в со­ста­ве ком­па­нии «Ев­ро­це­мент груп»), кру­жев­ных (с XVIII по XIX века Михайлов - центр цвет­но­го кру­же­во­пле­те­ния) и стро­че­вы­ши­тых из­де­лий, мо­лоч­ной и мяс­ной про­дук­ции.

Близ Михайлова - уса­деб­ный ан­самбль Крас­ное, в с. Ма­ко­во - церковь Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы ти­па «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке» (1772 год).

Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)