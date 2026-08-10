ДИМИТРИАДИ ОДИССЕЙ АХИЛЛЕСОВИЧ

ДИМИТРИАДИ ОДИССЕЙ АХИЛЛЕСОВИЧ - грузинский дирижёр , народный артист СССР.

Ро­дил­ся в се­мье гре­ка-­ком­мер­сан­та. В 1936 году окон­чил Ле­нинградскую консерваторию по клас­су И.А. Му­си­на. В 1933-1937 годы воз­глав­лял Сим­фо­нический ор­кестр Аб­ха­зии (Су­ху­ми). В 1937-1947 годы ди­ри­жёр, в 1952-1965 и 1973-1991 годы главный ди­ри­жёр Грузинского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та. В 1947-1952 годы главный ди­ри­жёр Сим­фо­нического ор­ке­ст­ра Гру­зии. В 1965-1973 годы один из ве­ду­щих ди­ри­жё­ров московского Боль­шо­го те­ат­ра. Га­ст­ро­ли­ро­вал за ру­бе­жом, вы­сту­пал с круп­ней­ши­ми ор­ке­ст­ра­ми ми­ра. С 1974 года час­то вы­сту­пал в Гре­ции, в Национальном опер­ном те­ат­ре в Афи­нах по­ста­вил опе­ру «Бо­рис Го­ду­нов» М.П. Му­сорг­ско­го (1985). Про­па­ган­ди­ро­вал греческую му­зы­ку. Профессор Мо­с­ков­ской (1968-1973) и Тби­лис­ской (1961-1991, с пе­ре­ры­вом) кон­сер­ва­то­рий. Сре­ди уче­ни­ков - Дж.И. Ка­хид­зе.