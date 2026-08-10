ДИМИТРИАДИ ОДИССЕЙ АХИЛЛЕСОВИЧ
ДИМИТРИАДИ ОДИССЕЙ АХИЛЛЕСОВИЧ - грузинский дирижёр, народный артист СССР.
Родился в семье грека-коммерсанта. В 1936 году окончил Ленинградскую консерваторию по классу И.А. Мусина. В 1933-1937 годы возглавлял Симфонический оркестр Абхазии (Сухуми). В 1937-1947 годы дирижёр, в 1952-1965 и 1973-1991 годы главный дирижёр Грузинского театра оперы и балета. В 1947-1952 годы главный дирижёр Симфонического оркестра Грузии. В 1965-1973 годы один из ведущих дирижёров московского Большого театра. Гастролировал за рубежом, выступал с крупнейшими оркестрами мира. С 1974 года часто выступал в Греции, в Национальном оперном театре в Афинах поставил оперу «Борис Годунов» М.П. Мусоргского (1985). Пропагандировал греческую музыку. Профессор Московской (1968-1973) и Тбилисской (1961-1991, с перерывом) консерваторий. Среди учеников - Дж.И. Кахидзе.