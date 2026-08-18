ДИМИТРА

ДИМИТРА (Егорова Матрона Александровна) - основательница киевской Введенской женской общины.

Родилась в Болгарии, затем с семьей переселилась в Бессарабию, участвовала в обороне Севастополя (1855-1856), ухаживала за ранеными, была ранена в плечо и контужена, но отказалась покинуть передовую. Во время русско-турецкой войны (1877-1878) устроила лазарет в своем доме, награждена 2 медалями и 2 нагрудными крестами.

После завершения Крымской войны в сентябре 1856 года поселилась в Киеве, на улице Рыбальской, познакомилась с митрополитами Киевскими Исидором (Никольским), Арсением (Москвиным) и Филофеем (Успенским), последний был особенно благосклонен к ней. Митрополит Исидор в дневнике 9 марта 1882 года записал, что незадолго до назначения митрополита Филофея на Киевскую кафедру «Димитра видела во сне, что будто бы была в покоях митрополита Киевского, и навстречу ей из гостиной вышел совершенно незнакомый ей архиерей, высокий ростом, худой лицом, сутуловатый, и пригласил ее в гостиную. В то же время она передала мне об этом, и через несколько дней узнала о назначении Филофея, который совершенно соответствовал ее описанию, хотя она до этого его никогда не видела».

В последние годы жизни, очевидно, по ходатайству митрополита Исидора (Никольского) Егорова приняла тайный постриг с именем Димитра (в честь великомученика Димитрия Солунского), но время и место пострига неизвестны. В дневниках митрополит называл Егорову монашеским именем.

14 мая 1876 года Димитра составила завещание, в котором поведала о намерении создать женскую общину. В благословение общины митрополит Исидор подарил Димитре копию Боголюбской иконы Божией Матери (к 2007 году находится в киевском Покровском монастыре). 27 июня 1877 года Димитра подала прошение на имя митрополита Киевского Филофея (Успенского) об учреждении в границах ее владений общины «для малообеспеченных женщин православного вероисповедания и призрения престарелых вдов в количестве 33-х, в соответствии с возможностями по их содержанию». В прошении она писала, что, проживая в Киеве с 1856 года, она видела «много примеров безотрадной жизни престарелых вдов и сирот, не имеющих ни надежного крова, ни обеспечения средств к пропитанию, и, несмотря на все лишения, постоянно пребывающих в Киеве, по приверженности к святыне Чудотворного образа Божией Матери и мощей Угодников Божиих». Благочестивые чувства подобных страдалиц побудили ее «изыскивать средства, чтобы доставить им спокойное жилище, необходимое пропитание». В пользу общины Димитра пожертвовала принадлежащие ей земельные участки и несколько смежных домов с хозяйственными постройками, общей стоимостью около 100 тысяч рублей. Она отмечала, что наследников и родственников у нее нет, поэтому на недвижимость никто претензий в будущем предъявить не сможет. Учредительница пожертвовала также неприкосновенный капитал в виде ценных бумаг на сумму 21 тысяча рублей, который был помещен в казнохранилище Киево-Печерской лавры. В обращении к митрополиту Филофею Димитра просила предоставить ей возможность жить в общине «с тем только, чтобы мне, достигшей уже 68-летнего возраста, для жительства на оставшиеся дни моей жизни уделено было небольшое помещение в той же общине». К прошению на имя митрополита был приложен устав, составленный на основе общего положения о женских религиозных общинах в России. 4 марта 1878 года император Александр II подписал указ об учреждении в городе Киеве Введенской женской общины.

Накануне кончины Димитра находилась в Санкт-Петербурге, оформляла необходимые документы, заказывала художнику В.М. Пешехонову иконы для иконостасов будущих храмов обители. Димитра проживала и скончалась в доме, принадлежавшем Александро-Невской лавре, на Невском проспекте. Перед смертью завещала похоронить ее на территории Введенской общины. 13 марта 1878 года Димитра была временно похоронена в Александро-Невской лавре, в «палатке» при Феодоровской церкви. Вскоре по проекту Димитры и киевского инженера А.И. Рубана в общине под Введенским храмом была устроена церковь великомученика Димитрия Солунского (освящена 17 июня 1879), у южной стены которой 8 августа 1878 года перезахоронили останки Димитры.

Ежегодно в день кончины Димитры и 26 октября, в праздник великомученика Димитрия, в Димитриевской церкви общины Киевские митрополиты или архимандриты Киево-Печерской лавры совершали литургии и панихиды у могилы основательницы. В Санкт-Петербурге в эти дни служились панихиды в крестовой Успенской церкви в митрополичьем доме Александро-Невской лавры. Митрополит Исидор в дневнике (9 марта 1884) упоминал, что неоднократно уже после кончины Димитра являлась во сне архимандриту Исаии (Бунину) и что «он видел ее всегда веселой, быстрой и в белом одеянии». По воспоминаниям архиепископа Тверского Саввы (Тихомирова), в одном из сновидений архимандрита Исаии Димитра предсказала избрание на Московскую кафедру архиепископа Варшавского Леонтия (Лебединского). 12 октября 1883 года Введенскую общину посетил патриарх Иерусалимский Никодим I, совершил заупокойную службу у гроба Димитры. В 1885 году из Андреевского скита Афона на могилу Димитры был доставлен крест, а из Болгарии прислана белая надгробная мраморная плита с надписью: «Основательница Киевской Введенской Общины Димитра Александровна Егорова. Родилась въ Силистрии 1810 году, скончалась 9 марта 1878 года».

В 1901 году Введенская община была преобразована в общежительный монастырь, после повторного закрытия которого в 1960 году мощи Димитры перезахоронены на Зверинецком кладбище Киева. В 1992 году Введенская церковь монастыря была передана УПЦ. Указом Синода УПЦ от 6 декабря 1996 года монастырь был возобновлен как мужской. Незадолго до этого мощи Димитры были обретены, и 21 августа 1996 года по благословению митрополита Киевского и всея Украины Владимира (Сабодана) перенесены во Введенскую обитель. При обретении и освидетельствовании мощей комиссия установила, что нетленными пребывали голова и верхняя часть тела. Под светским платьем Димитры обнаружен монашеский параман, а само тело было обернуто мантией, на лицо был возложен наличник.

В киевском Введенском монастыре совершаются особые заупокойные богослужения в дни памяти основательницы: в день кончины; 26 октября - в день памяти великомученика Димитрия Солунского; 8/21 августа - в день перенесения ее мощей из Санкт-Петербурга. Отмечены случаи исцеления по молитвам у мощей Димитры. Документы о причислении к лику местночтимых святых Димитры представлены в 2003 году в Комиссию по канонизации УПЦ.

18 апреля 2008 года Постановлением Священного Синода УПЦ Димитра была причислена к лику местночтимых святых.

Иконография

Иконы Димитры были написаны в конце ХХ века киевским художником В.В. Горецким по предложению игумена Дамиана (Давыдова), наместника Введенского мужского монастыря. Канонический иконописный образ разработан на основе единственной сохранившейся фотографии Димитры 70-х годов XIX века, где она запечатлена в светском платье (снимок передан игумену Дамиану в 1992 году насельницей Введенского монастыря монахиней Питиримой; увеличенная копия - в братской трапезной). На иконе 2003 года с частицей мощей (в настоящее время в домовой церкви во имя преподобного Исидора Пелусиота Введенского монастыря) Димитра изображена по пояс, в монашеском облачении, с воздетой в молении десницей с четками и моделью Введенской церкви в левой руке (копия образа представлена в Комиссию по канонизации святых при Священном Синоде УПЦ вместе с документами на прославление Димитры). На иконе «Собор святых Киевских жен» в притворе Введенского храма ростовой образ Димитры - в центре композиции, в монашеском облачении и в клобуке, с моделью церкви в левой руке и обращенной к ней ладонью десницы. По сторонам от Димитры изображены местночтимые киевские преподобные жены. В верхней части - Печерская икона Божией Матери с предстоящими святыми женами, особо почитаемыми в Киеве (равноапостольная великая княгиня Ольга, великомученица Варвара, преподобная Евфросиния Полоцкая и преподобная княжна Иулиания Ольшанская).

В 1996 году, ко дню перенесения мощей Димитры со Зверинецкого кладбища в храм-усыпальницу, был написан ее портрет в монашеском облачении (находится в приемной Введенского монастыря). В стенописи 1996-1997 годов Введенской церкви (группа мастеров под руководством С.Н. Баяндина, главный художник Ю.А. Гузенко) изображение Димитры помещено в Соборе преподобных жен, подвижниц-монахинь, идущих за Христом, вместе с благоверной княгиней Анной Кашинской, преподобномученицей Евдокией, преподобными Меланией и Пелагией. По благословению митрополита Киевского и всея Украины Владимира (Сабодана) иконы Димитры будут переданы на ее родину в Силистру, в кафедральный собор благоверного великого князя Александра Невского в Софии и в Севастополь.

Архивы :

РГИА. Ф. 796. Оп. 158. Д. 766;

Оп. 205. Д. 450-455;

Ф. 815. Оп. 10. Д. 1. Л. 299-301;

ЦГИАК. Ф. 127. Оп. 768. Д. 293, 369; Оп. 779. Д. 796;

Ф. 128. Оп. 1 общ. Д. 2691;

Оп. 2. Д. 1579.

Иллюстрации:

Мон. Димитра (Егорова). Фотография. 70-е гг. XIX в. (Введенский мон-рь в Киеве)

Собор святых Киевских жен (прп. Димитра - в центре). Икона. Худож. В. В. Горецкий. Кон. XX в. (Введенский мон-рь в Киеве)