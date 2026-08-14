ДИМИНИ
ДИМИНИ, ДИМИНИОН (Διμήνι, Διμήνιον) - поселение середины 5-го тысячелетия до нашей эры близ современного города Волос, в Фессалии (Греция).
Раскопки В. Стаиса и Х. Цунтаса в 1901 и 1903 годы, по этим материалам выделен 5-й период неолита Фессалии - «классическое Димини», в современных хронологических схемах его относят к энеолиту. Димини расположено на холме высотой 16 м, сохранились основания 7 поясов каменных стен, в плане близких овалу, со сложно оформленными проходами. Почти прямоугольный внутренний двор акрополя имел длину около 35 м. К его задней стене примыкал мегарон (6,5 × 5,5 м) с 2-колонным портиком; в большой передней комнате - круглый очаг, рядом 2 деревянные колонны, в задней - подковообразная печь. Между обводными стенами - мегароны меньшего размера. Характерны чаши с загнутым внутрь краем, шаровидные сосуды с 2 ручками (рисунок), чаши на высоком полом поддоне; тёмная роспись по светлому фону или чёрная и красная по белому (типичны спирали, меандр). Схематизированные мраморные антропоморфные фигурки, похожие на кикладские, иногда расписаны краской; каменные шлифованные клиновидные топоры и другое. В основе хозяйства - земледелие (выращивали ячмень, пшеницу, горох).
Иллюстрация:
Расписной керамический сосуд из Димини. Национальный археологический музей (Афины).
Архив БРЭ.