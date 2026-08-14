ДИМИНИ

ДИМИНИ, ДИМИНИОН (Διμήνι, Διμήνιον) - по­се­ле­ние середины 5-го тысячелетия до нашей эры близ современного города Во­лос, в Фес­са­лии ( Гре­ция ).

Рас­коп­ки В. Стаи­са и Х. Цун­та­са в 1901 и 1903 годы, по этим ма­те­риа­лам вы­де­лен 5-й пе­ри­од не­оли­та Фес­са­лии - «клас­си­че­ское Ди­ми­ни», в современных хро­но­ло­гических схе­мах его от­но­сят к эне­о­ли­ту. Димини рас­по­ло­же­но на хол­ме высотой 16 м, со­хра­ни­лись ос­но­ва­ния 7 поя­сов ка­мен­ных стен, в пла­не близ­ких ова­лу, со слож­но оформ­лен­ны­ми про­хо­да­ми. Поч­ти пря­мо­уголь­ный внутренний двор ак­ро­по­ля имел дли­ну около 35 м. К его зад­ней сте­не при­мы­кал ме­га­рон (6,5 × 5,5 м) с 2-ко­лон­ным пор­ти­ком ; в боль­шой пе­ред­ней ком­на­те - круг­лый очаг, ря­дом 2 де­ревянные ко­лон­ны, в зад­ней - под­ко­во­об­раз­ная печь. Ме­ж­ду об­вод­ны­ми сте­на­ми - ме­га­ро­ны мень­ше­го раз­ме­ра. Ха­рак­тер­ны ча­ши с за­гну­тым внутрь кра­ем, ша­ро­вид­ные со­су­ды с 2 руч­ка­ми (рисунок), ча­ши на вы­со­ком по­лом под­до­не; тём­ная рос­пись по свет­ло­му фо­ну или чёр­ная и крас­ная по бе­ло­му (ти­пич­ны спи­ра­ли, ме­андр). Схе­ма­ти­зированные мра­мор­ные ан­тро­по­морф­ные фи­гур­ки, по­хо­жие на кик­лад­ские, ино­гда рас­пи­са­ны крас­кой; ка­мен­ные шли­фо­ван­ные кли­но­вид­ные то­по­ры и другое. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - зем­ле­де­лие (вы­ра­щи­ва­ли яч­мень, пше­ни­цу, го­рох).

Иллюстрация:

Рас­пис­ной ке­ра­ми­че­ский со­суд из Ди­ми­ни. На­цио­наль­ный ар­хео­ло­ги­че­ский му­зей (Афи­ны).

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