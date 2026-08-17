ДИЛЬТЕЙ ВИЛЬГЕЛЬМ

ДИЛЬТЕЙ (Dilthey) ВИЛЬГЕЛЬМ - немецкий философ и историк культуры, член Прусской АН.

Сын пас­то­ра , учил­ся на тео­ло­гическом факультете Гей­дель­берг­ско­го университета (1852), за­тем в Бер­лин­ском университете (1853-1856). Профессор в университетах Ба­зе­ля (с 1866), Ки­ля (с 1868), Бре­слав­ля (с 1871), Бер­ли­на (с 1882).

В мо­но­гра­фии «Жизнь Шлей­ер­махе­ра» («Leben Schleiermachers», 1870) Дильтей сфор­му­ли­ро­вал основные те­мы сво­ей фи­ло­со­фии: внутренняя взаи­мо­связь ду­шев­ной жиз­ни и гер­ме­нев­ти­ка как нау­ка, ис­тол­ко­вы­ваю­щая объ­ек­ти­ва­ции че­ло­ве­че­ско­го ду­ха. В главном тру­де - «Вве­де­ние в нау­ки о ду­хе» («Einleitung in die Geis­te­swis­senschaften», Bd 1, 1883 год, русский перевод 2000 год) он стре­мил­ся обос­но­вать спе­ци­фи­ку гу­ма­ни­тар­ных на­ук - «на­ук о ду­хе» (Geisteswissenschaften) в от­ли­чие от «на­ук о при­ро­де», став­ших идеа­лом об­ще­зна­чи­мо­го зна­ния в английском и французском по­зи­ти­виз­ме XIX века, и до­пол­нить «Кри­ти­ку чис­то­го ра­зу­ма» И. Кан­та собственной «кри­ти­кой ис­то­рического ра­зу­ма». Вме­сто «по­знаю­ще­го субъ­ек­та» ис­ход­ным у Дильтея ста­но­вит­ся че­ло­век в це­ло­ст­но­сти его «ду­шев­ной жиз­ни», по­зна­ват. от­но­ше­ние вклю­ча­ет­ся в бо­лее из­на­чаль­ное жиз­нен­ное от­но­ше­ние: «В жи­лах по­знаю­ще­го субъ­ек­та, ка­ко­го кон­ст­руи­ру­ют Локк , Юм и Кант, те­чёт не на­стоя­щая кровь, а раз­жи­жен­ный сок ра­зу­ма как го­лой мыс­ли­тель­ной дея­тель­но­сти. Ме­ня мои ис­то­ри­че­ские и пси­хо­ло­ги­че­ские за­ня­тия, по­свя­щён­ные че­ло­ве­ку как це­ло­му, при­ве­ли, од­на­ко, к то­му, что че­ло­ве­ка в мно­го­об­ра­зии его сил и спо­соб­но­стей, это во­ля­ще-чув­ст­вую­ще-пред­став­ляю­щее су­ще­ст­во, я стал брать за ос­но­ву да­же при объ­яс­не­нии по­зна­ния и его по­ня­тий» («Вве­де­ние в нау­ки о ду­хе»). «Нау­ки о ду­хе» при­зва­ны рас­крыть этот жиз­нен­ный опыт че­ло­ве­ка, объ­ек­ти­ви­рую­щий­ся в мно­го­об­раз­ных фор­мах куль­ту­ры, с по­мо­щью ин­туи­тив­но­го по­сти­же­ния тех «пе­ре­жи­ва­ний», ко­то­рые ле­жат в его ос­но­ве. Это «вжи­ва­ние», «со­пе­ре­жи­ва­ние» как спе­ци­фический ме­тод «на­ук о ду­хе» Дильтей на­зы­ва­ет по­ни­ма­ни­ем и про­ти­во­пос­тав­ля­ет его «объ­яс­не­нию» - ме­то­ду «на­ук о при­ро­де», свя­зан­но­му с кон­ст­руи­рую­щей дея­тель­но­стью рас­суд­ка.

Рас­смат­ри­вая пси­хо­ло­гию как ос­но­ву «на­ук о ду­хе», Дильтей в «Иде­ях к опи­са­тель­ной и рас­чле­няю­щей пси­хо­ло­гии» («Ideen über eine beschreibende und zer­gliedernde Psychologie», 1894 год) в про­ти­во­вес ес­те­ст­вен­но-на­учной «объ­яс­ни­тель­ной пси­хо­ло­гии» вы­дви­нул про­грам­му «опи­са­тель­ной пси­хо­ло­гии», вы­яв­ляю­щей не­по­сред­ст­вен­но пе­ре­жи­вае­мую струк­тур­ную взаи­мо­связь ду­шев­ной жиз­ни, те­лео­ло­ги­че­скую по сво­ему ха­рак­те­ру.

В ра­бо­те «Пе­ре­жи­ва­ние и по­эзия» («Das Erlebnis und die Dichtung. Les­sing, Goethe, Novalis, Hölderlin», 1905 год) Дильтей ут­вер­ждал, что по­этическое вы­ра­же­ние наи­бо­лее пол­но и аде­к­ват­но пе­ре­да­ёт «пе­ре­жи­ва­ние» и ос­но­во­по­ла­гаю­щие фор­мы внутреннего ми­ра. В «По­строе­нии ис­то­ри­че­ско­го ми­ра в нау­ках о ду­хе» («Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften», 1910 год, русский перевод 2004 года) Дильтей ак­цен­ти­ро­вал зна­че­ние «вы­ра­же­ния» в ис­тол­ко­ва­нии ис­то­рических форм куль­ту­ры: трие­дин­ст­во пе­ре­жи­ва­ния, вы­ра­же­ния (си­но­ним «объ­ек­ти­ва­ции жиз­ни») и по­ни­ма­ния оп­ре­де­ля­ет гер­ме­нев­тический ме­тод Диль­тея .

Дильтей - ав­тор мно­го­численных ра­бот по ис­то­рии немецкой фи­ло­со­фии и ев­ропейской литературы XVIII-XIX веков. Он ока­зал гро­мад­ное влия­ние на различные на­прав­ле­ния гер­ме­нев­ти­ки XX веков, явил­ся ос­но­во­по­лож­ни­ком по­ни­маю­щей пси­хо­ло­гии и ду­хов­но-ис­то­рической шко­лы (немецкое Geistesgeschichte - ис­то­рия ду­ха, английское history of ideas - ис­то­рия идей) в ис­то­рии куль­ту­ры и ли­те­ра­ту­ро­ве­де­нии XX века.

Сочинения :

Ти­пы ми­ро­воз­зре­ния и об­на­ру­же­ние их в ме­та­фи­зи­че­ских сис­те­мах // Но­вые идеи в фи­ло­со­фии. СПб., 1912. Вып. 1;

Brief­wechsel zwischen W. Dilthey und dem Grafen P. Yorck von Wartenburg. 1877-1897. Halle, 1923;

Опи­са­тель­ная пси­хо­ло­гия. М., 1924. СПб., 1996;

Gesammelte Schriften. Stuttg.; Gött., 1961-2006. Bd 1-26;

Собр. соч.: В 6 т. М., 2000-2004-. Т. 1, 3, 4-;

Воз­зре­ние на мир и ис­сле­до­ва­ние че­ло­ве­ка со вре­мен Воз­ро­ж­де­ния и Ре­фор­ма­ции. М.; Ие­ру­са­лим, 2000;

Сущ­ность фи­ло­со­фии. М., 2001.