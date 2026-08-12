ДИЛЬМУН

ДИЛЬМУН - древняя цивилизация и названная её именем археологическая культура конца 4-го - середины 1-го тысячелетия до нашей эры на архипелаге Бахрейн в Персидском заливе.

Дильмун упо­мя­нут в кли­но­пис­ных тек­стах Уру­ка около 3300 года и других ис­точ­ни­ках. Апо­гей раз­ви­тия при­хо­дит­ся на 2-ю половину 3-го - начала 2-го тысячелетия, ко­гда Дильмун стал основным тран­зит­ным пунк­том, че­рез ко­то­рый про­ис­хо­ди­ло снаб­же­ние Ме­со­по­та­мии ме­дью, хло­ри­том и стеа­ти­том из Ма­га­на (ны­не Оман), по­лу­дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми и сло­но­вой ко­стью из до­ли­ны реки Инд. Дильмун по­став­лял пан­ци­ри че­ре­пах, жем­чуг, вы­со­ко­ка­че­ст­вен­ные фи­ни­ки. При­бли­зи­тель­но на ру­бе­же 3-го и 2-го тысячелетия Дильмун ко­ло­ни­зи­ро­вал остров Фай­ла­ка (ны­не Ку­вейт). Во 2-й половине 2-го тысячелетия ока­зал­ся под вла­стью кас­сит­ских пра­ви­те­лей Ме­со­по­та­мии, а за­тем Ас­си­рии (ти­ту­ла­ту­ра её ца­рей вклю­ча­ла «царь Диль­мун»). По­след­нее упо­ми­на­ние Дильмуна (около 544) - в ан­на­лах Но­во­ва­ви­лон­ско­го цар­ст­ва; вско­ре ар­хи­пе­лаг во­шёл в со­став государства Ахе­ме­ни­дов . Па­мят­ни­ки Бах­рей­на с конца IV века вы­де­ля­ют в пе­ри­од или куль­ту­ру Ти­лос.

Один из важ­ней­ших па­мят­ни­ков Дильмуна - го­ро­ди­ще Ка­лат-аль-Бах­рейн (ран­ние слои от­но­сят­ся к куль­ту­ре Убейд), где ис­сле­до­ва­ны по­строй­ки не­сколь­ких пе­рио­дов ци­ви­ли­за­ции Дильмуна (в том числе дво­рец пра­ви­те­ля кас­сит­ско­го пе­рио­да с ос­тат­ка­ми ар­хи­ва гли­ня­ных кли­но­пис­ных таб­ли­чек), ахе­ме­нид­ско­го и се­лев­кид­ско­го пе­рио­дов, руи­ны кре­по­сти ис­лам­ско­го вре­ме­ни. Прак­ти­че­ски пол­но­стью изу­чен несколько раз пе­ре­страи­вав­ший­ся хра­мо­вый ком­плекс на ка­мен­ной плат­фор­ме на ок­раи­не села Бар­бар (по­стро­ен около 2200), где од­ним из объ­ек­тов по­кло­не­ния был гро­мад­ный ко­ло­дец с пре­сной во­дой. Счи­та­ет­ся, что здесь по­чи­та­лось ме­со­по­там­ское бо­же­ст­во Эн­ки и/или его сын Ин­зак, свя­зан­ные с куль­том во­ды. Храм с пе­ре­кры­ти­ем на трёх ко­лон­нах рас­ко­пан на го­ро­ди­ще Са­ар. Нек­ро­по­ли, ино­гда с не­сколь­ки­ми ты­ся­ча­ми мо­гил (ка­мен­ные гроб­ни­цы под зем­ля­ны­ми на­сыпя­ми с обиль­ным, в том числе зо­ло­тым, ин­вен­та­рём; грун­то­вые ямы, об­ло­жен­ные не­об­ра­бо­тан­ны­ми кам­ня­ми и другими). Сре­ди на­хо­док - ке­ра­мические, ка­мен­ные, брон­зо­вые, стек­лян­ные со­су­ды, ору­жие, ору­дия тру­да, ук­ра­ше­ния, в том числе им­порт.

Иллюстрации:

Диль­мун. Сте­ати­то­вая или хло­ри­то­вая пе­чать и её от­тиск. Около 2000-1800 годов до нашей эры. На­цио­наль­ный му­зей Бах­рей­на (Ма­на­ма).

Архив БРЭ.

Диль­мун. Фи­гур­ка всад­ни­ка. Глина. X-VII века до нашей эры. На­цио­наль­ный му­зей Бах­рей­на (Ма­на­ма).

Архив БРЭ.

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