ДИЛЬМУН
ДИЛЬМУН - древняя цивилизация и названная её именем археологическая культура конца 4-го - середины 1-го тысячелетия до нашей эры на архипелаге Бахрейн в Персидском заливе.
Дильмун упомянут в клинописных текстах Урука около 3300 года и других источниках. Апогей развития приходится на 2-ю половину 3-го - начала 2-го тысячелетия, когда Дильмун стал основным транзитным пунктом, через который происходило снабжение Месопотамии медью, хлоритом и стеатитом из Магана (ныне Оман), полудрагоценными камнями и слоновой костью из долины реки Инд. Дильмун поставлял панцири черепах, жемчуг, высококачественные финики. Приблизительно на рубеже 3-го и 2-го тысячелетия Дильмун колонизировал остров Файлака (ныне Кувейт). Во 2-й половине 2-го тысячелетия оказался под властью касситских правителей Месопотамии, а затем Ассирии (титулатура её царей включала «царь Дильмун»). Последнее упоминание Дильмуна (около 544) - в анналах Нововавилонского царства; вскоре архипелаг вошёл в состав государства Ахеменидов. Памятники Бахрейна с конца IV века выделяют в период или культуру Тилос.
Один из важнейших памятников Дильмуна - городище Калат-аль-Бахрейн (ранние слои относятся к культуре Убейд), где исследованы постройки нескольких периодов цивилизации Дильмуна (в том числе дворец правителя касситского периода с остатками архива глиняных клинописных табличек), ахеменидского и селевкидского периодов, руины крепости исламского времени. Практически полностью изучен несколько раз перестраивавшийся храмовый комплекс на каменной платформе на окраине села Барбар (построен около 2200), где одним из объектов поклонения был громадный колодец с пресной водой. Считается, что здесь почиталось месопотамское божество Энки и/или его сын Инзак, связанные с культом воды. Храм с перекрытием на трёх колоннах раскопан на городище Саар. Некрополи, иногда с несколькими тысячами могил (каменные гробницы под земляными насыпями с обильным, в том числе золотым, инвентарём; грунтовые ямы, обложенные необработанными камнями и другими). Среди находок - керамические, каменные, бронзовые, стеклянные сосуды, оружие, орудия труда, украшения, в том числе импорт.
Иллюстрации:
Дильмун. Стеатитовая или хлоритовая печать и её оттиск. Около 2000-1800 годов до нашей эры. Национальный музей Бахрейна (Манама).
Архив БРЭ.
Дильмун. Фигурка всадника. Глина. X-VII века до нашей эры. Национальный музей Бахрейна (Манама).
Архив БРЭ.