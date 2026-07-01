ДИЛИ
ДИЛИ (Dili) - столица и крупнейший город Восточного Тимора.
Административный центр одноимённого округа. Население 166,9 тысяч человек (2007 год; 52,2 тысячи в 1960 году; 60,2 тысяч в 1980 году). Расположен в северо-восточной части острова Тимор, на побережье моря Саву. Главный транспортный центр страны: узел автомобильных дорог, морской порт (экспорт кофе, копры, древесины, кож). Международный аэропорт (рейсы в Австралию и Индонезию).
Основан португальцами около 1520 года. С 1596 года административный центр Португальского Тимора. В годы 2-й мировой войны оккупирован японскими войсками, разрушен в результате военных действий. В 1976-1999 годы административный центр индонезийской провинции Восточный Тимор. Сильно пострадал в результате вооружённого конфликта 1999-2002 годов. С 2002 года столица Восточного Тимора.
В основе планировки города - набережная и ряд параллельных ей улиц. Сохранились: португальский форт (1627), здание резиденции премьер-министра страны (бывший дворец португальского губернатора). Одна из крупнейших церквей Юго-Восточной Азии - католический собор Непорочного Зачатия (1988). Статуя Богоматери (1954), монумент Объединения (1976), статуя Христа Спасителя на вершине мыса Фатукама (1996; высота 27 м). Национальный лингвистический институт (2001), Национальный центр научных исследований (2001). Национальный университет Восточного Тимора (2000), колледж Святого Иосифа.
Свыше 3/4 работающего населения занято в сфере услуг. В Дили расположены высшие органы исполнительной, законодательной и судебной власти Восточного Тимора, представительство ООН. Офисы австралийской, американской и португальской компаний, действующих в стране, а также иностранных банков (индонезийского Mandiri, португальского Banco Nacional Ultramarino, австралийского ANZ Banking Group). Промышленность развита слабо - полукустарные предприятия по переработке сельско-хозяйственного сырья (зёрен кофе, плодов кокосовых и масличных пальм) и древесины; ткачество, мыловарение, производство изделий из ротанга, глиняной посуды. Судоремонтный завод; полиграфические предприятия.