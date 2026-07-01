ДИЛИ

ДИЛИ (Dili) - столица и крупнейший город Восточного Тимора.

Административный центр од­но­имённого ок­ру­га. Население 166,9 тысяч человек (2007 год; 52,2 тысячи в 1960 году; 60,2 тысяч в 1980 году). Рас­по­ло­жен в северо-восточной час­ти острова Ти­мор, на по­бе­ре­жье мо­ря Са­ву. Главный транс­порт­ный центр стра­ны: узел ав­то­мо­биль­ных до­рог, морской порт (экс­порт ко­фе, коп­ры, дре­ве­си­ны, кож). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт (рей­сы в Ав­ст­ра­лию и Ин­до­не­зию).

Ос­но­ван пор­ту­галь­ца­ми около 1520 года. С 1596 года административный центр Пор­тугальского Ти­мо­ра. В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны ок­ку­пи­ро­ван японскими вой­ска­ми, раз­ру­шен в ре­зуль­та­те во­енных дей­ст­вий. В 1976-1999 годы административный центр ин­до­не­зий­ской провинции Восточный Ти­мор. Силь­но по­стра­дал в ре­зуль­та­те воо­ружённого кон­флик­та 1999-2002 годов. С 2002 года сто­ли­ца Восточного Ти­мо­ра.

В ос­но­ве пла­ни­ров­ки го­ро­да - на­бе­реж­ная и ряд па­рал­лель­ных ей улиц. Со­хра­ни­лись: пор­тугальский форт (1627), зда­ние ре­зи­ден­ции пре­мьер-ми­ни­ст­ра стра­ны (бывший дво­рец пор­тугальского гу­бер­на­то­ра). Од­на из круп­ней­ших церк­вей Юго-­Восточной Азии - ка­то­лический со­бор Не­по­роч­но­го За­ча­тия (1988). Ста­туя Бо­го­ма­те­ри (1954), мо­ну­мент Объ­е­ди­не­ния (1976), ста­туя Хри­ста Спа­си­те­ля на вер­ши­не мы­са Фа­ту­ка­ма (1996; высота 27 м). Национальный лин­гвис­тический институт (2001), Национальный центр на­учных ис­сле­до­ва­ний (2001). Национальный университет Восточного Ти­мо­ра (2000), кол­ледж Святого Ио­си­фа.

Свы­ше 3/4 ра­бо­таю­ще­го на­се­ле­ния за­ня­то в сфе­ре ус­луг. В Дили рас­по­ло­же­ны выс­шие ор­га­ны ис­пол­нительной, за­ко­но­дательной и су­деб­ной вла­сти Восточного Ти­мо­ра, пред­ста­ви­тель­ст­во ООН. Офи­сы ав­ст­ралийской, американской и пор­тугальской ком­па­ний, дей­ст­вую­щих в стра­не, а так­же иностранных бан­ков (ин­до­незийского Mandiri, пор­тугальского Banco Nacional Ultra­marino, ав­ст­ралийского ANZ Banking Group). Промышленность раз­ви­та сла­бо - по­лу­кус­тар­ные пред­при­ятия по пе­ре­ра­бот­ке сельско-хозяйственного сы­рья (зё­рен ко­фе, пло­дов ко­ко­со­вых и мас­лич­ных пальм) и дре­ве­си­ны; тка­че­ст­во, мы­ло­ва­ре­ние, про­изводство из­де­лий из ро­тан­га, гли­ня­ной по­су­ды. Су­до­ре­монт­ный за­вод; по­ли­гра­фические пред­при­ятия.

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