ДИКОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
ДИКОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ - российский военно-морской деятель, адмирал.
Дворянин. Окончил Черноморскую юнкерскую школу в Николаеве (1856). Участник Севастопольской обороны 1854-1855 годов, за проявленное в боях мужество награждён Георгиевским крестом 4-й степени (смотреть Георгиевский знак отличия). С 1855 года служил на Черноморском флоте (составил магнитную карту Чёрного моря), в 1861-1864 годы участвовал в Кавказской войне 1817-1864 годов. Затем служил флаг-офицером при главном командире Николаевского порта, участвовал в прокладке телеграфных линий на Чёрном море. С 1871 года помощник директора черноморских и азовских маяков. В русско-турецкую войну 1877-1878 годов командовал отрядом флотилии речных кораблей (впервые в мире применил манёвренные минные заграждения, на которых погибла турецкая канонерская лодка). В 1878-1897 годы служил на различных должностях в ВМФ (флаг-капитан при главнокомандующем действующей армией, командиром учебно-минного отряда, командиром броненосного фрегата, командующем эскадрой Черноморского флота). Председатель Морского технического комитета (1897-1900), член Адмиралтейств-совета (1898-1907). Способствовал внедрению на флоте средств радиосвязи, новых артиллерийских систем, торпедного и минного оружия. В 1905 году Диков возглавил комиссию по расследованию причин поражения русских тихоокеанских эскадр в русско-японской войне 1904-1905 годов. Генерал-адъютант (1906). С 1906 года член Совета государственной обороны, в 1907-1909 годы морской министр. Во время руководства Дикова морским ведомством проводились морские реформы 1900-1910-х годов, в ходе которых удалось разработать сбалансированную и близкую к реальным возможностям страны кораблестроительную программу, организовать проектирование и начать строительство отвечавших требованиям времени боевых кораблей (линкоров, эсминцев, ПЛ и другого). С 1909 года член Государственного совета. По завещанию похоронен во Владимирском соборе Севастополя.
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Архив БРЭ.