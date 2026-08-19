ДИГГЕРЫ (англ. diggers)

Движение бедных крестьян, возникшее в 1649 г. в ходе Гражданской войны в Англии, изначально самовольно захватившее пустоши у холма Святого Георгия в Суррее.

После победы над королевскими войсками (1645 г., битва при Несби) перед Парламентом особенно остро встали вопросы устройства Англии и одним из аспектов этого устройства были отношения экономические, отношения частной собственности. О неприкосновенности собственности говорили, как индепенденты, так и пресвитериане. Более того, даже радикалы-левеллеры старались открещиваться от всех обвинений в том, что они имеют виды на нарушение этого права. Даже название "левеллеры", что значит уравнители, было дано им, как презрительное прозвище.

В этих условиях, потерявшие или даже не имевшие земельной собственности бедняки решили самовольно занять пустовавшие общинные земли в Суррее. Не стоит преувеличивать их число, движение диггеров насчитывало всего несколько сотен человек даже в период наивысшего развития. Их предводитель - Джерард Уинстенли публиковал памфлеты, называя себя и своих последователей "истинными левеллерами", в которых объяснял свою точку зрения. Он апеллировал к наиболее человеколюбивым пассажам в Новом Завете и заверял, что ни о каком отборе собственности силой не может идти речи, хотя частная собственность и является чем-то неправильным.

Так и было, однако фригольдеры и лендлорды поблизости от общины диггеров решили проучить смутьянов и несколько раз нападали на них сами, а потом обратились к Парламенту с жалобой. Томас Ферфакс, которому было поручено "дело диггеров" спокойно отнесся к ним, решив, по всей видимости, что это безобидные чудаки, которые мало чем могут помешать, кому бы то ни было. Более того, он даже встречался с Уинстенли и не изменил своего решения.

Движение диггеров получило некоторое ограниченное развитие, но столкнувшись с противодействием со стороны, в первую очередь, местных фригольдеров, выдохлось к 1652 г.

Иллюстрация:

Обложки памфлетов, посвященных диггерам.