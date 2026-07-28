ДИГЕСТЫ
ДИГЕСТЫ (латинское Digesta - собранное), пандекты (греческое Πανδέϰται, буквально - всесодержащие).
1) Сочинения римских юристов II-IV веках, в которых они давали систематическое обозрение всего римского права или его частей на основании собственных или чужих трудов; 2) Название одной из частей свода византийского императора Юстиниана.
1) сочинения римских юристов (digesta) II-IV веков, в которых они давали систематическое обозрение всего римского права или каких-либо его частей на основании собственных или чужих трудов (Д. Цельса, Юлиана, Сцеволы). Изложение дигеста, вошедших в практику судопроизводства, строилось догматически или экзегетически. 2) Название одной из частей свода византийского императора Юстиниана (Corpus juris civilis, издан 533), представляют собой систематическое собрание отрывков из сочинений римских «классических» юристов (digesta Justiniana, Pandectae). Дигесты - главный источник сведений о характере римского юридического (научного) творчества. Дигесты должны были стать законодательным сборником того, что римляне называли jus (юриспруденцией действовавшего права), выработанного теоретическим и судебным правотворчеством юристов, в противоположность leges (законы) - продуктам работы законодательства, собранным в других частях свода - Кодексе Юстиниана. До этого сведения об этом jus извлекались прямо из сочинений пяти известнейших юристов (Папиниан, Павел, Ульпиан, Гай и Модестин), которые упоминались в законе о цитировании (426) и мнению которых придавалась юридическая сила. Тем самым обеспечивалось устранение практического неудобства, связанного при применении права с противоречиями, разногласиями и разновременностью составления сочинений определённого юриста, а также со случайностями и промахами судей в выборе того или иного из них для руководства.
Комиссия по составлению дигестов, возглавляемая квестором Трибонианом, состояла из начальника имп. канцелярии, 4 профессоров права (Феофила, Дорофея, Анатолия и Кратина) и 11 адвокатов. Собиратели разделили весь материал на три группы: Сабинову группу - по преимуществу толкования jus civile, составленные Сабином и его комментаторами; эдиктную группу - комментарии на преторский эдикт; Папинианову группу, объяснявшую отдельные юридические вопросы и случаи. Результаты были соединены по системе преторского эдикта (смотреть Преторское право), причём результаты обработки одной группы связывались с другими без дальнейшей обработки. Лишь в конце делались небольшие добавления из пропущенных сочинений. В некоторых местах подлинные мнения юристов заменены положениями, исправленными Трибонианом и его сотрудниками (так называемые интерполяции и вставки - emblemata Triboniani). Лучше сохранились фрагменты из Ульпиана и Павла. При издании дигесты были поделены на 7 частей и 50 книг; книги распадаются на титулы, получившие названия от сочинений. В средние века крупные фрагменты были разбиты на параграфы, иногда с предисловием к последним (principium); отсюда порядок цитирования: D. 17, 1, fr. 2, principium. Тематически дигесты подразделяются на обсуждение общих вопросов (книга 1), частного права (книги 2-46), уголовного права (книги 47-48), книга 49 посвящена апелляциям, фискальному и военному праву, книга 50 - административному праву, юридическим дефинициям и правилам, юридическим пословицам, а также афоризмам римских юристов о праве. Книги 1-24 издавались под названием Старые дигесты (Digestum vetus), книги 25-38 Непрочные (переходные) дигесты (Infortiatum), книги 39-50 - Новые дигесты (Digestum novum). Особенно велико было значение дигестов в средние века и в Новое время, когда они оказали заметное воздействие на прогресс правовой культуры в европейских странах (смотреть Рецепция римского права).
3) Коллекция или компиляция (английский digest - дайджест), которая охватывает главную тему нескольких книг, статей, судебных решений и так далее, собираемых под соответствующим заглавием или титулом и представляемых обычно в алфавитном порядке для удобства различных упоминаний.
Публикации:
Дигесты Юстиниана. М., 2002-2006. Т. 1-6.