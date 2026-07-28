ДИГЕСТЫ

ДИГЕСТЫ (латинское Digesta - со­б­ран­ное), пан­дек­ты (греческое Πανδέϰται, буквально - все­со­дер­жа­щие).

1) Сочинения римских юристов II-IV веках, в которых они давали систематическое обозрение всего римского права или его частей на основании собственных или чужих трудов; 2) На­зва­ние од­ной из час­тей сво­да ви­зантийского императора Юс­ти­ниа­на .

1) со­чи­не­ния римских юри­стов (digesta) II-IV веков, в ко­то­рых они да­ва­ли сис­те­ма­тическое обо­зре­ние все­го рим­ско­го пра­ва или каких-либо его час­тей на ос­но­ва­нии соб­ст­вен­ных или чу­жих тру­дов (Д. Цель­са, Юлиа­на, Сце­во­лы). Из­ло­же­ние дигеста, во­шед­ших в прак­ти­ку су­до­про­из­вод­ст­ва, строи­лось дог­ма­ти­че­ски или эк­зе­ге­ти­че­ски. 2) На­зва­ние од­ной из час­тей сво­да ви­зантийского императора Юс­ти­ниа­на (Corpus juris ci­vilis, издан 533), пред­став­ля­ют со­бой сис­те­ма­тическое со­б­ра­ние от­рыв­ков из со­чи­не­ний римских «клас­си­че­ских» юри­стов (di­gesta Justiniana, Pan­dec­tae). Дигесты - главный ис­точ­ник све­де­ний о ха­рак­те­ре римского юри­дического (на­уч­но­го) твор­че­ст­ва. Дигесты долж­ны бы­ли стать за­ко­но­да­тель­ным сбор­ни­ком то­го, что рим­ля­не на­зы­ва­ли jus (юрис­пру­ден­ци­ей дей­ст­во­вав­ше­го пра­ва), вы­ра­бо­тан­но­го тео­ре­ти­че­ским и су­деб­ным пра­во­твор­че­ст­вом юри­стов, в про­ти­во­по­лож­ность leges (за­ко­ны) - про­дук­там ра­бо­ты за­ко­но­да­тель­ст­ва, со­б­ран­ным в других час­тях сво­да - Ко­дек­се Юс­ти­ниа­на . До это­го све­де­ния об этом jus из­вле­ка­лись пря­мо из со­чи­не­ний пя­ти из­вест­ней­ших юри­стов (Па­пи­ни­ан, Па­вел, Уль­пи­ан, Гай и Мо­де­стин), ко­то­рые упо­ми­на­лись в за­ко­не о ци­ти­ро­ва­нии (426) и мне­нию ко­то­рых при­да­ва­лась юри­дическая си­ла. Тем са­мым обес­пе­чи­ва­лось уст­ра­не­ние прак­тического не­удоб­ст­ва, свя­зан­но­го при при­ме­не­нии пра­ва с про­ти­во­ре­чия­ми, раз­но­гла­сия­ми и раз­но­вре­мен­но­стью со­став­ле­ния со­чи­не­ний оп­ре­де­лён­но­го юри­ста, а так­же со слу­чай­но­стя­ми и про­ма­ха­ми су­дей в вы­бо­ре то­го или ино­го из них для ру­ко­во­дства.

Ко­мис­сия по со­став­ле­нию дигестов, воз­глав­ляе­мая кве­сто­ром Три­бо­ниа­ном, со­стоя­ла из на­чаль­ни­ка имп. кан­це­ля­рии, 4 про­фес­со­ров пра­ва (Фео­фи­ла, До­ро­фея, Ана­то­лия и Кра­ти­на) и 11 ад­во­ка­тов. Со­би­ра­те­ли раз­де­ли­ли весь ма­те­ри­ал на три груп­пы: Са­би­но­ву груп­пу - по пре­иму­ще­ст­ву тол­ко­ва­ния jus civile, со­став­лен­ные Са­би­ном и его ком­мен­та­то­ра­ми; эдикт­ную груп­пу - ком­мен­та­рии на пре­тор­ский эдикт; Па­пи­ниа­но­ву груп­пу, объ­яс­няв­шую отдельные юри­дические во­про­сы и слу­чаи. Ре­зуль­та­ты бы­ли со­еди­не­ны по сис­те­ме пре­тор­ско­го эдик­та (смотреть Пре­тор­ское право ), при­чём ре­зуль­та­ты об­ра­бот­ки од­ной груп­пы свя­зы­ва­лись с дру­ги­ми без даль­ней­шей об­ра­бот­ки. Лишь в кон­це де­ла­лись не­боль­шие до­бав­ле­ния из про­пу­щен­ных со­чи­не­ний. В не­ко­то­рых мес­тах под­лин­ные мне­ния юри­стов за­ме­не­ны по­ло­же­ния­ми, ис­прав­лен­ны­ми Три­бо­ниа­ном и его со­труд­ни­ка­ми (так называемые ин­тер­по­ля­ции и встав­ки - emblemata Triboniani). Луч­ше со­хра­ни­лись фраг­мен­ты из Уль­пиа­на и Пав­ла. При из­да­нии дигесты бы­ли по­де­ле­ны на 7 час­тей и 50 книг; кни­ги рас­па­да­ют­ся на ти­ту­лы, по­лу­чив­шие на­зва­ния от со­чи­не­ний. В сред­ние ве­ка круп­ные фраг­мен­ты бы­ли раз­би­ты на па­ра­гра­фы, ино­гда с пре­ди­сло­ви­ем к по­след­ним (prin­ci­pi­um); от­сю­да по­ря­док ци­ти­ро­ва­ния: D. 17, 1, fr. 2, principium. Те­ма­ти­че­ски дигесты под­раз­де­ля­ют­ся на об­су­ж­де­ние об­щих во­про­сов (книга 1), ча­ст­но­го пра­ва (книги 2-46), уго­лов­но­го пра­ва (книги 47-48), книга 49 по­свя­ще­на апел­ля­ци­ям, фис­каль­но­му и во­ен­но­му пра­ву, книга 50 - административному пра­ву, юри­дическим де­фи­ни­ци­ям и пра­ви­лам, юри­дическим по­сло­ви­цам, а так­же афо­риз­мам римских юри­стов о пра­ве. Книги 1-24 изда­ва­лись под названием Ста­рые ди­ге­сты (Di­ges­tum ve­tus), книги 25-38 Не­проч­ные (пе­ре­ход­ные) ди­ге­сты (Infortiatum), книги 39-50 - Но­вые ди­ге­сты (Digestum novum). Осо­бен­но ве­ли­ко бы­ло зна­че­ние дигестов в сред­ние ве­ка и в Но­вое вре­мя , ко­гда они ока­за­ли за­мет­ное воз­дей­ст­вие на про­гресс пра­во­вой куль­ту­ры в ев­ропейских стра­нах (смотреть Ре­цеп­ция рим­ско­го пра­ва).

3) Кол­лек­ция или ком­пи­ля­ция (английский digest - дай­джест), ко­то­рая ох­ва­ты­ва­ет главную те­му не­сколь­ких книг, ста­тей, су­деб­ных ре­ше­ний и так далее, со­би­рае­мых под со­от­вет­ст­вую­щим за­гла­ви­ем или ти­ту­лом и пред­став­ляе­мых обыч­но в ал­фа­вит­ном по­ряд­ке для удоб­ст­ва различных упо­ми­на­ний.

Публикации :

Ди­ге­сты Юс­ти­ниа­на. М., 2002-2006. Т. 1-6.