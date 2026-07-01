ДИЕН

ДИЕН (Дянь) - государственное образование, существовавшее в IV-II веках до нашей эры в пределах современных уездов Тунсинь, Куньмин, Сичан, Дали провинций Гуйчжоу, Сычуань и Юньнань.

Соз­да­но од­но­имённой груп­пой или сою­зом пле­мён, из­вест­ных по китайским ис­точ­ни­кам как си-нань-и и ми­мо, ко­то­рых ряд ис­сле­до­ва­те­лей счи­та­ют пред­ка­ми современных иц­зу. В китайских ис­то­рических со­чи­не­ни­ях об­ра­зо­ва­ние Диен свя­зы­ва­ет­ся с име­нем Чжу­анц­зяо, бра­та Вэй-ва­на, пра­ви­те­ля древнекитайского цар­ст­ва Чу (339-328 до нашей эры): Чжу­анц­зяо во вре­мя во­енного по­хо­да ос­тал­ся в за­воё­ван­ной об­лас­ти и при­нял ти­тул ва­на ди­ен­цев. Ма­те­ри­аль­ные па­мят­ни­ки Диена пред­став­ле­ны главным образом ар­хео­ло­гической куль­ту­рой Шич­жай­шань (по названию мо­гиль­ни­ка IV века до нашей эры - I век нашей эры). В Диене бы­ло раз­ви­то ме­тал­лур­гическое про­изводство, ору­жие и ору­дия тру­да из­го­тов­ля­лись из брон­зы и же­ле­за, вы­плав­ляв­ших­ся по ори­ги­наль­ной тех­но­ло­гии. На­се­ле­ние за­ни­ма­лось зем­ле­де­ли­ем и ско­то­вод­ст­вом. В по­гре­бе­ни­ях пред­ста­ви­те­лей зна­ти най­де­ны брон­зо­вые из­де­лия куль­ту­ры Донг­шон , а так­же скульп­ту­ра с при­зна­ка­ми ски­фо-си­бир­ско­го зве­ри­но­го сти­ля, ха­рак­тер­но­го для ев­ра­зий­ских сте­пей. Не­ко­то­рые из­де­лия со­пос­та­ви­мы с об­на­ру­жен­ны­ми в Ми­ну­син­ской кот­ло­ви­не, на Ал­тае, Ку­ба­ни, До­ну. Со­ци­аль­ное не­ра­вен­ст­во, су­дя по изо­бра­же­ни­ям на брон­зо­вых из­де­ли­ях и ста­ту­эт­кам, бы­ло свя­за­но с эт­нической диф­фе­рен­циа­ци­ей: пра­вя­щие слои яв­ля­лись по­том­ка­ми за­вое­ва­те­лей, пред­по­ло­жи­тель­но иранского про­ис­хо­ж­де­ния, а про­сто­на­ро­дье и ра­бы - по­ко­рён­ных на­ро­дов. В 109 году до нашей эры Диен был вклю­чён в со­став китайской им­пе­рии Хань в ка­че­ст­ве округа Ич­жоу. Ди­ен­цы и их по­том­ки вос­ста­ва­ли про­тив китайского гос­под­ства в 86 году до нашей эры, 8, 42 и 176 годы нашей эры.

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