ДИЕН
ДИЕН (Дянь) - государственное образование, существовавшее в IV-II веках до нашей эры в пределах современных уездов Тунсинь, Куньмин, Сичан, Дали провинций Гуйчжоу, Сычуань и Юньнань.
Создано одноимённой группой или союзом племён, известных по китайским источникам как си-нань-и и мимо, которых ряд исследователей считают предками современных ицзу. В китайских исторических сочинениях образование Диен связывается с именем Чжуанцзяо, брата Вэй-вана, правителя древнекитайского царства Чу (339-328 до нашей эры): Чжуанцзяо во время военного похода остался в завоёванной области и принял титул вана диенцев. Материальные памятники Диена представлены главным образом археологической культурой Шичжайшань (по названию могильника IV века до нашей эры - I век нашей эры). В Диене было развито металлургическое производство, оружие и орудия труда изготовлялись из бронзы и железа, выплавлявшихся по оригинальной технологии. Население занималось земледелием и скотоводством. В погребениях представителей знати найдены бронзовые изделия культуры Донгшон, а также скульптура с признаками скифо-сибирского звериного стиля, характерного для евразийских степей. Некоторые изделия сопоставимы с обнаруженными в Минусинской котловине, на Алтае, Кубани, Дону. Социальное неравенство, судя по изображениям на бронзовых изделиях и статуэткам, было связано с этнической дифференциацией: правящие слои являлись потомками завоевателей, предположительно иранского происхождения, а простонародье и рабы - покорённых народов. В 109 году до нашей эры Диен был включён в состав китайской империи Хань в качестве округа Ичжоу. Диенцы и их потомки восставали против китайского господства в 86 году до нашей эры, 8, 42 и 176 годы нашей эры.