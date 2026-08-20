ДИДАХЕ (Учение двенадцати апостолов; др.-греч. Διδαχὴ τῶν δώδεκα ἀποστόλων)

Анонимный текст, излагающий учение двенадцати апостолов.

Полное название - "Учение Господа, (переданное) народам через 12 апостолов". Имел широкое хождение в ранней церкви и был создан для использования в среде христианизированных иудеев. Некоторые христианские авторы (Клемент Римский, Евсевий, Иероним) причисляли его к числу книг Нового Завета. Долгое время считался утерянным. Полный текст сохранился в единственной рукописи XI в. — Иерусалимском кодексе (Codex Hierosolymitanus, 54), который был обнаружен в 1873 г.

В историографии нет единого мнения относительно времени происхождения документа, однако большинство исследователей относит его ко второй половине – концу I в. (исключение составляют точки зрения Дж. Ортиц де Урбина, называющего 50–70 гг., и А. Адама, считающего "Дидахе" памятником второй половиной II в.).

Источник представляет собой комбинацию четырех независимых текстов, имевших хождение в Церкви: 1) учения о двух путях (жизни и смерти), где обильно цитируется Ветхий Завет (гл. 1-6); 2) литургические инструкции (касаются совершения крещения, причастия, службы во время поста, различные молитвы и правила об апостолах и епископах, гл. 7-10), 2) церковные установления (гл. 11-15) 4) фрагмент апокалипсиса (гл. 16). При этом некоторые из этих фрагментов (например, молитвы перед трапезой в гл. 9-10) были изначально написаны на арамейском и отличаются теологической и стилистической спецификой, что предполагает существование более раннего прототипа "Дидахе". С другой стороны, текстологический анализ указывает на близость памятника Евангелию от Марка, на который, вероятно, опирался анонимный автор.

Отдельный интерес представляет 14 глава, посвященная учению об евхаристии, описанной с одной стороны как "чистая жертва", а с другой – как исполнение пророчества Малахии (Малах. 1:11, 14). Специфика текста также отражается в отсутствии упоминания Воскрешения Христа.

Автор статьи: А.В. Каргальцев