ДИАС ДЕЛЬ КАСТИЛЬО, БЕРНАЛЬ

Диас дель Кастильо (исп. Díaz del Castillo), Берналь — испанский конкистадор, историк и писатель.

Простой солдат, не получивший серьезного образования, Д. дель К. прибыл в Новый Свет в 1514, некоторое время провел на Кубе, в 1517—1518 участвовал в экспедициях Ф. Фернандеса де Кордовы и Х. де Грихальвы — первых испанских плаваниях к побережью Мексики. С 1519 был солдатом в отряде Э. Кортеса , принимал участие в завоевании Мексики и Центральной Америки. Не удовлетворенный своей долей при разделе земель индейцев, дважды ездил в Испанию добиваться справедливости. В Америке жил в г. Сантьяго-де-Гватемала, где был рехидором. Возмущение как позицией хрониста Ф.Лопеса де Гомары , который приписал одному Кортесу всю славу завоевания Мексики, так и выступлениями Б. де Лас Касаса и его сторонников, рассматривавших конкистадоров как преступников, заставило его взяться за перо.

В 1551—1563 написал «Подлинную историю завоевания Новой Испании» (издана в 1632) - ценнейший источник по истории Конкисты и выдающийся памятник литературы и исторической мысли. Позиция Д. дель К. как историка во многом определялась тем, что, мечтая о славе и почестях, он остался простым солдатом. В историю он мог войти только вместе со своими товарищами, которые в других сочинениях о Конкисте выступали лишь фоном, оттеняющим действия героя. Д. дель К., напротив, доказывал, что «подлинную историю» завоевания Мексики творил не идеальный герой — Кортес, а корпоративное братство солдат-конкистадоров, искавших богатства и славы. Ход событий предстает у него итогом взаимодействия многих участников. Стремясь рассказать об увиденном честно и непредвзято, Д. дель К. выявлял личный интерес в действиях конкистадоров, будь то Кортес или простые солдаты. Тем самым Д. дель К. самостоятельно пришел к антропоцентрическому пониманию истории и показал многомерность человека: конкистадоры алчны и жестоки, но они же отважны и верны идеалам дружбы; они стремятся не только подавить индейцев, но и понять их и даже приобщить к своей культуре. Столь же неоднозначно Д. дель К. рисует ацтеков . Произведение Д. дель К., изобилующее яркими деталями, документальное и в то же время художественное, принадлежит одновременно двум культурным традициям — испанской и латиноамериканской.

Соч.: Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España. T. 1—2. México, 1960; Записки солдата Берналя Диаза / Пер. Д. Н. Егорова. Ч. 1—2. Л., 1924—1925; Подлинная история завоевания Новой Испании // Хроники открытия Нового Света: Новая Испания. Кн. 1. М., 2000. С. 163—270 (главы из книги в пер. Е. М. Лысенко); Правдивая история завоевания Новой Испании / Пер. А. Р. Захарьян. М., 2000.

Лит.: Земсков В. Б. Берналь Диас дель Кастильо и его «Подлинная история завоевания Новой Испании» // История литератур Латинской Америки. Т. 1. М., 1985. С. 197—212; Кофман А. Ф. Солдат Берналь // Кофман А. Ф. Кортес и его капитаны. М., 2007. С. 7—48; Cerwin H. Bernal Díaz: Historian of the Conquest. Norman, 1963; Estrada O. La imaginación novelesca: Bernal Díaz entre géneros y épocas. Madrid—Frankfurt am Main, 2009.